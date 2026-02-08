শনিদেবের ঘরে কে আসছেন দেখুন! সেনাপতির আগমনে আপনার জীবনও কি পালটাবে এবার

জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গল গ্রহকে সাহস, শক্তি, জমি এবং বীরত্বের প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। গ্রহদের এই 'সেনাপতি' যখন এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে গমন করে, তখন তার প্রভাব পড়ে ১২টি রাশির ওপরই। ২০২৬ সালের এই বিশেষ সময়ে মঙ্গল গ্রহ শনিদেবের রাশি কুম্ভে প্রবেশ করেছে। শনি ও মঙ্গলের এই সম্পর্ক জ্যোতিষশাস্ত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি মানুষের কর্মজীবন এবং আর্থিক স্থিতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনে।
জ্যোতিষীদের মতে, মঙ্গলের এই কুম্ভ রাশিতে গোচর নিচের ৩টি রাশির জন্য ধন-সম্পদ ও সাফল্যের নতুন দুয়ার খুলে দেবে:
১. মেষ রাশি (Aries)
মেষ রাশির অধিপতি খোদ মঙ্গল দেব। তাই এই গোচর আপনার জন্য সবথেকে বেশি লাভজনক হতে চলেছে। আপনার একাদশ অর্থাৎ আয়ের স্থানে মঙ্গলের এই অবস্থান আর্থিক সচ্ছলতা নিয়ে আসবে। যারা রিয়েল এস্টেট বা জমি কেনাবেচার সাথে যুক্ত, তাদের জন্য বড় মুনাফার যোগ রয়েছে। সামাজিক প্রতিপত্তি বাড়বে এবং আটকে থাকা কাজগুলো দ্রুত সম্পন্ন হবে।
২. বৃষ রাশি (Taurus)
বৃষ রাশির জাতকদের জন্য মঙ্গলের এই চলন দশম স্থানে ঘটবে। এর ফলে আপনার কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির (Promotion) জোরালো সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। বস বা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন আপনি। বেকারদের জন্য নতুন এবং ভালো বেতনের চাকরির সুযোগ আসতে পারে। আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে, যা কঠিন লক্ষ্যপূরণে সাহায্য করবে।
৩. তুলা রাশি (Libra)
তুলা রাশির জাতকদের পঞ্চম স্থানে মঙ্গলের অবস্থান আপনার উদ্ভাবনী শক্তি বাড়িয়ে দেবে। যারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাদের জন্য সময়টি অত্যন্ত শুভ। আপনার কোনো শখ বা সৃজনশীল কাজ থেকে আয়ের রাস্তা তৈরি হতে পারে। পরিবারে কোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হওয়ার যোগ রয়েছে এবং সন্তানদের পক্ষ থেকে ভালো কোনো খবর পেতে পারেন।
মঙ্গলের শুভ প্রভাব পাওয়ার উপায়:
মঙ্গলের গোচর চলাকালীন শুভ ফল ধরে রাখতে এবং অশুভ ছায়া কাটাতে প্রতি মঙ্গলবার হনুমান মন্দিরে গিয়ে বজরংবলীকে সিঁদুর নিবেদন করুন। এছাড়া 'ওঁ ভৌঁ ভৌমায় নমঃ' মন্ত্রটি জপ করলে সাহস ও শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং ভূমি সংক্রান্ত বিবাদ মিটে যায়।
