Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ১৮ মাস পরে মঙ্গল শনিদেবের গ্রহে প্রবেশ করবেন, ৩ রাশি বিরাট সুফল পাবে! জেনে নিন আপনার রাশির ভবিষ্যৎ

    জ্যোতিষীয় গণনা অনুযায়ী, প্রায় ১৮ মাস পর মঙ্গল গ্রহ শনিদেবের অধিপত্যাধীন রাশিতে প্রবেশ করতে চলেছে। মঙ্গল এবং শনির এই সংযোগ বা অবস্থান পরিবর্তন মহাজাগতিক শক্তিতে এক বড় ধরনের রদবদল নিয়ে আসে।

    Published on: Dec 19, 2025 10:57 AM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গল এবং শনি—উভয় গ্রহেরই নিজস্ব বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। মঙ্গলকে সাহসের কারক এবং শনিকে কর্মফলের দেবতা মনে করা হয়। জ্যোতিষীয় গণনা অনুযায়ী, প্রায় ১৮ মাস পর মঙ্গল গ্রহ শনিদেবের অধিপত্যাধীন রাশিতে প্রবেশ করতে চলেছে। মঙ্গল এবং শনির এই সংযোগ বা অবস্থান পরিবর্তন মহাজাগতিক শক্তিতে এক বড় ধরনের রদবদল নিয়ে আসে।

    ১৮ মাস পরে মঙ্গল শনিদেবের গ্রহে প্রবেশ করবেন, কারা পাবেন এর সুফল
    ১৮ মাস পরে মঙ্গল শনিদেবের গ্রহে প্রবেশ করবেন, কারা পাবেন এর সুফল

    মঙ্গলের এই গোচরের ফলে কোন কোন রাশির জাতকরা লাভবান হবেন, জেনে নিন।

    ১৮ মাস পর শনির ঘরে মঙ্গল: এক শক্তিশালী যোগ

    জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, শনি এবং মঙ্গল একে অপরের শত্রু গ্রহ হিসেবে পরিচিত হলেও, শনির রাশিতে মঙ্গলের প্রবেশ কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে ‘রাজযোগ’-এর মতো ফল দিতে পারে। শনি শৃঙ্খলা ও ধৈর্যের প্রতীক, আর মঙ্গল হলো অদম্য শক্তি ও গতির কারক। যখন এই দুই শক্তি একত্রিত হয়, তখন কর্মজীবনে এবং আর্থিক ক্ষেত্রে বড় ধরনের সাফল্যের সুযোগ তৈরি হয়।

    যে ৩ রাশির জীবনে আসবে সোনালি সময়

    এই বিশেষ গোচরের প্রভাবে মূলত নিচের তিনটি রাশির জাতকরা সবচেয়ে বেশি লাভবান হতে চলেছেন:

    ১. মেষ রাশি (Aries)

    মেষ রাশির অধিপতি খোদ মঙ্গল। শনির রাশিতে মঙ্গলের এই অবস্থান আপনার দশম বা একাদশ ঘরে প্রভাব ফেলবে।

    • সুফল: কর্মক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের স্বীকৃতি পাবেন। নতুন চাকরির সুযোগ বা ব্যবসায় বড় কোনো বিনিয়োগ থেকে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে চলা বিবাদ মিটে যেতে পারে।

    ২. বৃষ রাশি (Taurus)

    বৃষ রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি আর্থিক স্থিতিশীলতা নিয়ে আসবে। মঙ্গলের প্রভাবে আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

    • সুফল: আপনি যদি জমি বা আবাসন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তবে এই সময়টি আপনার জন্য অত্যন্ত লাভজনক হবে। সাহস ও বুদ্ধিমত্তার জোরে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বা কাজে জয়ী হবেন।

    ৩. তুলা রাশি (Libra)

    তুলা রাশির জাতকদের জন্য মঙ্গলের এই অবস্থান ভাগ্যের সহায়ক হবে। শনি ও মঙ্গলের প্রভাবে আপনার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

    • সুফল: যারা প্রযুক্তি বা কারিগরি পেশার সঙ্গে যুক্ত, তারা পদোন্নতি পেতে পারেন। পুরনো কোনো অমীমাংসিত কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হবে। আয় বৃদ্ধির নতুন পথ খুলে যাবে।

    বৈদিক জ্যোতিষের বিশেষ পরামর্শ

    মঙ্গলের এই শুভ প্রভাব পূর্ণমাত্রায় পেতে এবং শনির নেতিবাচক প্রভাব এড়াতে জ্যোতিষীরা কিছু প্রতিকারের কথা বলেন:

    • হনুমান চালিসা: নিয়মিত হনুমান চালিসা পাঠ করুন, কারণ হনুমানজি মঙ্গল ও শনি—উভয় গ্রহের অশুভ প্রভাব দূর করতে সক্ষম।
    • দান: মঙ্গলবার লাল মুসুর ডাল বা গুড় দান করুন।
    • শৃঙ্খলা: শনিদেব শৃঙ্খলা পছন্দ করেন, তাই নিজের কাজে সৎ ও ধৈর্যশীল থাকুন।

    শেষ কথা

    গ্রহের অবস্থান পরিবর্তন আমাদের জীবনে সুযোগ তৈরি করে দেয়। ১৮ মাস পর মঙ্গলের এই বিশেষ গোচর মেষ, বৃষ এবং তুলা রাশির জন্য উন্নতির নতুন দুয়ার খুলে দেবে। তবে মনে রাখবেন, জ্যোতিষীয় সম্ভাবনার পাশাপাশি আপনার ব্যক্তিগত কর্ম প্রচেষ্টাই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।

    News/Astrology/১৮ মাস পরে মঙ্গল শনিদেবের গ্রহে প্রবেশ করবেন, ৩ রাশি বিরাট সুফল পাবে! জেনে নিন আপনার রাশির ভবিষ্যৎ

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes