Mars Transit: কালীপুজো ২০২৬এ আসছে সুখের সময়! পরবর্তী ১০ দিনে মঙ্গলের কৃপাধন্য ৪ রাশি

Mars Transit: কালীপুজো ২০২৬এ আসছে সুখের সময়! পরবর্তী ১০ দিনে মঙ্গলের কৃপাধন্য ৪ রাশি
মঙ্গল বর্তমানে কর্কট রাশিতে রয়েছে, আগামী ১০ দিন সেখানেই থাকবে। তারফলে একগুচ্ছ রাশির ভাগ্যে আসতে চলেছে সুখ।
১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে, মঙ্গল চন্দ্রের কর্কট রাশিতে ট্রানজিট করছে। মঙ্গল, আগামী ১০ দিন এই রাশিচক্রে থাকবেন। এই ১০ দিনের মধ্যে, মঙ্গল মোট ৪ টি রাশির উপকার করতে চলেছে। এই সময়ের মধ্যে পড়ছে কালীপুজো ২০২৬। ৮ নভেম্বর কালীপুজো রয়েছে আর ১২ নভেম্বর পর্যন্ত মঙ্গলের এই ট্রানজিট মেষ, বৃশ্চিক, ধনু এবং মীন রাশির উপকার করবে।
যখনই মঙ্গল কর্কট রাশিতে আসে, পরিবারের অবস্থানকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি সম্পত্তি এবং কাজ সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে সাফল্য আসে। একই সময়ে, এই ট্রানজিটের সময় ব্যক্তি মানসিকভাবে শক্তিশালী বোধ করেন।
মেষ
মঙ্গলের এই ট্রানজিট মেষ রাশির জন্য খুব বিশেষ। এই রাশির লোকেরা মঙ্গলের শক্তির কারণে তাদের চাকরিতে ভাল উন্নতি পেতে পারেন। আপনি একটি নতুন দায়িত্ব পেয়ে খুশি হবেন। আপনি কাজ থেকেই স্বীকৃতি পাবেন এবং ধীরে ধীরে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। একই সময়ে, সম্পত্তি এবং যানবাহন ক্রয় সম্পর্কিত প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা যেতে পারে। তাড়াহুড়ো করে কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন।
বৃশ্চিক
বৃশ্চিক রাশির শাসক গ্রহ মঙ্গল গ্রহ এবং এমন পরিস্থিতিতে এই রাশির লোকেরাও আগামী ১০ দিনের মধ্যে একটি ভাল পরিবর্তন দেখতে পাবেন। কোথাও ভ্রমণ হতে পারে। একই সময়ে, ব্যবসা সম্পর্কিত বিষয়ে লাভের লক্ষণ রয়েছে। এই সময়টি শিক্ষার্থীদের জন্যও ভাল হতে চলেছে। আপনি যে কোনও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য পেতে পারেন। তবে, এই সময়ে, অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে একটি সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নেওয়া সঠিক হবে।
ধনু
মঙ্গল ট্রানজিট থেকে, ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের পরবর্তী ১০ দিনের জন্য তাদের ক্যারিয়ারে সুবিধা পেতে পারে। একই সময়ে, অর্থ সম্পর্কিত পরিস্থিতিও শক্তিশালী হবে। ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা একটি নতুন প্রকল্প পেতে পারেন। চাকরিজীবী ব্যক্তিরা তাদের কাজের মাধ্যমে প্রতিভা দেখানোর সুযোগ পাবেন। কেবল আপনার ব্যয় এবং সঞ্চয়ের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখুন। অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে তাড়াহুড়ো করা ঠিক হবে না।
মীন
মঙ্গলের ট্রানজিট মীন রাশির জন্য উপকারী হবে। আপনি বাচ্চাদের সাথে সম্পর্কিত কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। আপনি পুরানো বিনিয়োগ থেকে ভাল সুবিধা পেতে পারেন। ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরাও এর মধ্যে ভাল লাভ পাবেন। একই সময়ে, কোনও নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু করে মন খুশি হবে। অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে যে কোনও স্বস্তি পেয়ে মন খুশি হবে। ব্যয়ের ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করুন।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More