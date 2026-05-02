Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Monthly Rashifal 2026 May: মে ২০২৬-তে কুম্ভ সহ বহু রাশির ভাগ্যে চমকের বর্ষণ! কারা লাকি, দেখে নিন রাশিফলে

    Monthly Rashifal: পড়ে গিয়েছে মে মাস। ২০২৬ সালের মে মাসে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে পারেন। কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: May 02, 2026 2:36 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, এই মাসের শুরুতে এমন যোগ তৈরি হচ্ছে, যা অর্থ এবং উপার্জনের দিক থেকে স্বস্তি দিতে পারে। সূর্য এবং বুধ একসাথে মেষ রাশিতে একটি বিশেষ যোগব্যায়াম করছেন। একই সময়ে, শুক্র তার নিজস্ব রাশি বৃষ রাশিতে বসে আছেন। এই মাসে, কেরিয়ার, ব্যবসা এবং অর্থের সাথে সম্পর্কিত তিনটি প্রধান গ্রহই একটি শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। এই কারণেই কিছু রাশিচক্র এই মাসে অর্থ উপার্জনের আরও সুযোগ পেতে পারে।

    মে ২০২৬ কুম্ভ সহ বহু রাশির ভাগ্যে চমকের বর্ষণ! কারা লাকি, দেখে নিন রাশিফলে

    মিথুন- এই সময়টি মিথুন রাশির জন্য বিশেষ হতে চলেছে। মাসের মাঝামাঝি থেকে আয় বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। টাকা কোথাও আটকে গেলে তা ফিরে আসার আশা রয়েছে। পুরনো আটকে থাকা কাজগুলিও ধীরে ধীরে শেষ করা যেতে পারে। সব মিলিয়ে অর্থের দিক থেকে স্বস্তি আসবে।

    কর্কট- এই মাসটি কর্কট রাশির জাতকদের জন্যও ভাল হবে, এই মাসটি কর্কট রাশির বাসিন্দাদের জন্যও ভাল হবে। বাড়িতে টাকা আসতে থাকবে এবং একাধিক জায়গা থেকে আয় করা যাবে। তবে একই সঙ্গে খরচও বাড়তে পারে। বিশেষ করে বাড়ি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় খাতে অর্থ ব্যয় করা হবে। তাই একটু সাবধানে হাঁটতে হবে, অন্যথায় সাশ্রয় কমে যেতে পারে।

    মকর-এই রাশির জাতক-জাতিকারা এই মাসে নতুন সুযোগ পেতে পারেন। এর আগে যে বিনিয়োগ করা হয়েছে তা থেকে লাভের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সম্পত্তি বা শেয়ার বাজারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাও ভালো রিটার্ন পেতে পারেন। যাইহোক, দ্রুত অর্থ উপার্জন করার জন্য, একজনকে ভুল পথ গ্রহণ করা এড়ানো উচিত। আপনি যদি আরামে, একটি পরিকল্পনা নিয়ে হাঁটতে পারেন তবে এটি উপকারী হবে।

    কুম্ভ- এই রাশির লোকদের জন্য মাসটি শুভ হবে, কুম্ভ রাশির লোকদের জন্য এটি পরিষ্কার - যত বেশি কঠোর পরিশ্রম, তত বেশি উপকার। এই মাসে, কঠোর পরিশ্রম অনুসারে আপনার আয় বাড়তে পারে। পুরনো আটকে থাকা টাকাও ফেরত দেওয়া যাবে। মাসের শুরুটি ভাল হবে, তবে শেষ দিনগুলিতে আপনাকে কিছুটা সাবধানে ব্যয় করতে হবে। সামগ্রিকভাবে, মে মাস এই রাশিচক্রের জন্য উপার্জন এবং সুযোগ আনতে পারে। যা দরকার তা হ'ল সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং তাড়াহুড়ো না করে এগিয়ে যাওয়া। পরিকল্পনা সঠিকভাবে সম্পন্ন হলে এই মাসে খালি হাতে হাত যেতে দেবে না।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    News/Astrology/Monthly Rashifal 2026 May: মে ২০২৬-তে কুম্ভ সহ বহু রাশির ভাগ্যে চমকের বর্ষণ! কারা লাকি, দেখে নিন রাশিফলে

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes