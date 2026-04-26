    May Monthly Rashifal: ৪ গ্রহের গোচরে মে ২০২৬-এ কপাল ফিরছে একঝাঁক রাশির, আপনারটিও কি লিস্টে?

    Lucky Zodiac Signs: মে ২০২৬এ একাধিক রাশির ভাগ্য ফিরতে চলেছে। কারা কারা লাকি, দেখে নিন।

    Published on: Apr 26, 2026 3:06 PM IST
    By Sritama Mitra
    May2026 Rashifal: মে মাসে একাধিক রাশির গোচর ঘটতে চলেছে। তবে চারটি গ্রহের পরিবর্তনের কারণে, কিছু রাশিচক্র থাকবে, যারা এই গ্রহগুলির ভাল ফলাফল পাবেন এবং সারা মাস ধরে ভাগ্যবান থাকবেন। প্রথমত, গ্রহগুলির রাজা সূর্য সম্পর্কে কথা বলেন, যা প্রতি মাসে রাশিচক্র পরিবর্তন করে। মে মাসে, সূর্য মেষ থেকে বৃষ রাশিতে যাবেন এবং রাশিচক্রগুলিতে তার ভাল প্রভাব দেবেন। সূর্যের ট্রানজিট সরকারী সুবিধা, আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্বের ক্ষমতা এবং রাশিচক্রের প্রতি সামাজিক শ্রদ্ধা বাড়িয়ে তুলবে এবং তারা এগিয়ে যাবে। মঙ্গলও মে মাসে ট্রানজিট করবে এবং আপনার নিজের রাশিতে যাবে। যদি এই মাসে মঙ্গল গ্রহও উদিত হয় তবে মঙ্গল একটি ভাল প্রভাব পাবে। যদি তাদের সঙ্গত মীন রাশিতে শনির সাথে শেষ হয় তবে অনেক কিছুই পরিবর্তন হবে। নতুন শক্তি, কাজের গতি এবং সমস্ত কাজ সম্পন্ন হবে।

    শুক্র ১৪ মে রাশি পরিবর্তন করবে, যার কারণে তিনি মিথুন রাশির কাছে যাবেন এবং সুখের সময় এনে দেবেন অনেককে এবং আপনার ব্যক্তিগত জীবনে সুখ আনবেন। বুধ ০১ মে, ২০২৬ এ ২০২৬ সালের মে মাসের শুরুতে অস্ত যাবেন এবং ১৫ মে বৃষ রাশিতে যাবেন। সূর্যের সাথে তাদের মিলন অব্যাহত থাকবে এবং বহু রাশি বুধাদিত্য যোগের সুবিধা পাবে। মে মাসে কোন কোন রাশির ভাগ্য খুলবে, দেখে নিন।

    মেষ-এই রাশির লোকদের জন্য, মে মাস আত্মবিশ্বাস এবং সুবিধা উভয়ই নিয়ে আসছে। আপনি চাকরি থেকে ব্যবসায় উপকৃত হবেন। সূর্যের ট্রানজিট আপনারও উপকার করবে, যখন মঙ্গল এই রাশিতে আসছে, তাই আপনার সমস্ত স্থগিত কাজ সম্পন্ন হবে, কারণ মঙ্গলের শক্তি এবং সূর্যের আত্মবিশ্বাস সম্পূর্ণ হবে।

    বৃষ- এই রাশির জন্য শুভ মাস মে মাস। এই মাস আপনার ব্যবসা এবং চাকরি উভয় ক্ষেত্রেই আপনার আয় বাড়িয়ে তুলবে। গ্রহগুলির সংমিশ্রণ এবং সংমিশ্রণ আপনার ব্যবসা এবং চাকরি উভয় ক্ষেত্রেই আপনার আয় বাড়িয়ে তুলবে। সুখ আপনার ব্যক্তিগত জীবনে আসার জন্য অপেক্ষা করবে। এই সময়ে কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে আপনাকে আপনার পরিকল্পনাকে শক্তিশালী করতে হবে।

    বৃশ্চিক- এই রাশির জন্য মে মাস একটি ভাল মাস হবে, আপনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন, যদি আপনার সাথে কিছু মানসিকভাবে বিরক্ত হয় তবে এটি এখনই শেষ হবে। সময়টি আপনার পক্ষে ভাল হবে, আর্থিক সমস্যাগুলি আগের মতো জটিল হবে না। প্রেমিক বা অংশীদারদের সাথে ঝগড়া হ্রাস পাবে। আপনার উত্তেজনাও হ্রাস পাবে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের উপর, আমরা দাবি করি না যে এটি সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

