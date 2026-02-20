Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Kumbh Astrology: ভাগ্য পাল্টানোর দিন আসছে কুম্ভের জন্য! মীন, কর্কটেও তাবড় রাজযোগের প্রভাব

    তিন রাশির ভাগ্যে ইতিবাচক দিক আনছে নবপঞ্চম রাজযোগ।

    Published on: Feb 20, 2026 4:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ভাগ্য কখন পাল্টে যায়, তা আগে থেকে অনুধাবনও করা যায় না! জ্যোতিষমতে দাবি করা হয়, কিছু গ্রহ আর নক্ষত্রের অবস্থানের অদল বদলের জন্য নতুন নতুন রাজযোগ অনেক সময়ই তৈরি হয়। আসন্ন সময়, আর ৩ দিন পরে তৈরি হতে চলেছে নবপঞ্চম রাজযোগ। তার ফলে একগুচ্ছ রাশির জাতক জাতিকারা লাভের মুখ দেখতে চলেছেন। আসন্ন সময়ে কোন কোন রাশির জাতক জাতিকারা নবপঞ্চম রাজযোগ।

    নবপঞ্চম রাজযোগের ফলে মীন থেকে শুরু করে একাধিক রাশি লাভ পাবে।
    নবপঞ্চম রাজযোগের ফলে মীন থেকে শুরু করে একাধিক রাশি লাভ পাবে।

    ২৩ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১.২৯ মিনিটে দেবগুরু বৃহস্পতি আর দৈত্যগুরু শুক্র, একে অপরের সঙ্গে ১২০ ডিগ্রি কোণে অবস্থান করবেন। তার ফলে তৈরি হতে চলেছে নবপঞ্চম রাজযোগ। এর দ্বারা একগুচ্ছ রাশির ভাগ্য ফিরতে চলেছে। কারা লাকি, দেখে নিন।

    মীন

    উচ্চ পদ পেতে পারেন। পেতে পারেন মান সম্মান। দীর্ঘ দীন ধরে যে কাজের জন্য চেষ্টা করছেন, তাতে সাফল্য পাবেন। আর্থিক পরিস্থিতি আগের থেকে ভালো হবে। বিলাসী কোনও সুখ পতে পারেন। চাকরিরদের জন্য সময় ভালো। পরিবারের সঙ্গে সুখের সময় কাটবে, নতুন সূত্র থেকে আয়ের রাস্তা খুলে যাবে। আর্থিক পরিস্থিতি মজবুত হবে।

    কর্কট

    আপনার নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে কোনও বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। নবপঞ্চম রাজযোগে আগের থেকে পরিস্থিতি ভালোর দিকে যাবে। কর্মক্ষেত্র ভালোর দিকে যাবে। সব কাজে সম্পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। আত্মবিশ্বাস হু হু করে বাড়বে। সব কাজে সাফল্য নিশ্চিত। ধৈর্য ধরতে হবে। বুদ্ধিমত্তা দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। তাহলেই সাফল্য সহজে আসবে।

    কুম্ভ

    কেরিয়ারের দিক থেকে ভালো কোনও সুযোগ পাবেন। সব কাজে ভাগ্যের সহযোগিতা পাবেন। কোনও বড় সুযোগ আপনার কাছে আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির যোগ পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি হতে পারে। আপনি কোনও সম্মান বা প্রশংসা পেতে পারেন বস-দের কাছ থেকে। নতুন কোনও কাজ শুরুর জন্য আপনার সময় এখন ভালো। স্বাস্থ্যের দিক থেকে সময় ভালো। কিছু ইতিবাচক দিক এবার দেখতে পারেন!

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Kumbh Astrology: ভাগ্য পাল্টানোর দিন আসছে কুম্ভের জন্য! মীন, কর্কটেও তাবড় রাজযোগের প্রভাব

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes