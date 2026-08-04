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    ২০২৬ সালে বুধ-বৃহস্পতির যুগ্ম প্রভাব, কর্কট রাশিতে শুভ সময়ের সূচনা! ৪ রাশির জন্য কেরিয়ার-ব্যবসায় বড় সুযোগ

    বুধ-বৃহস্পতির সংযোগে লাভবান হবেন কারা? কোন চার রাশির জন্য় দারুণ খবর রয়েছে? জেনে নিন এখনই। 

    Published on: Aug 4, 2026, 10:03:30 IST
    By Suman Roy
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    ২০২৬ সালের জ্যোতিষ গণনায় বুধ ও বৃহস্পতির যুগ্ম অবস্থান কর্কট রাশিকে ঘিরে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব তৈরি করছে বলে জ্যোতিষীদের অভিমত। বৃহস্পতি নিজে কর্কট রাশিতে উচ্চস্থ, অর্থাৎ এই সময়ে গ্রহটির প্রভাব সবচেয়ে শক্তিশালী রূপে প্রকাশ পায়। এর সঙ্গে বুদ্ধি, যোগাযোগ ও বাণিজ্যের কারক বুধের সংযোগ ঘটায় কর্মজীবন ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে। জ্যোতিষমতে এই সময়ে বিশেষভাবে উপকৃত হতে পারে কর্কট, তুলা, মেষ ও মকর রাশির জাতক-জাতিকারা।

    সামনেই বুধ-বৃহস্পতির যুগ্ম প্রভাব, ৪ রাশির জন্য কেরিয়ার-ব্যবসায় বড় সুযোগ
    সামনেই বুধ-বৃহস্পতির যুগ্ম প্রভাব, ৪ রাশির জন্য কেরিয়ার-ব্যবসায় বড় সুযোগ

    কর্কট রাশি: আত্মবিশ্বাস ও নেতৃত্বের বছর

    কর্কট রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি সরাসরি লগ্ন বা প্রথম ভাবের ওপর বৃহস্পতির প্রভাব বহন করছে, যার ফলে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, আশাবাদ এবং সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে, এবং তাদের শক্তি ও প্রজ্ঞা অন্যদের আকৃষ্ট করবে। কর্মক্ষেত্রে পেশাগত উন্নতি প্রায় নিশ্চিত বলা যায়, অনেকেই তাদের সহায়তা বা দিকনির্দেশনার জন্য নির্ভর করবেন। যাঁরা নতুন পদে যোগ দেওয়ার কথা ভাবছেন, তাঁদের জন্য বছরের মাঝামাঝি সময়টি বিশেষভাবে অনুকূল বলে জ্যোতিষীরা মনে করছেন। পাশাপাশি বিদেশ সংক্রান্ত প্রকল্প বা দূরবর্তী সহযোগিতামূলক কাজেও এই সময়ে ভালো ফল মিলতে পারে।

    তুলা রাশি: কর্মক্ষেত্রে সম্প্রসারণের ইঙ্গিত

    তুলা রাশির জাতকদের জন্য বৃহস্পতির এই গমন দশম ভাব তথা কর্মভাবকে সক্রিয় করছে, যা সরাসরি কেরিয়ার ও পেশাগত অগ্রগতির সঙ্গে যুক্ত। জ্যোতিষমতে এই সময়ে পদোন্নতি, নতুন দায়িত্ব বা কর্মক্ষেত্রে স্বীকৃতি পাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বুধের যুক্ত থাকায় যোগাযোগ, আলোচনা ও চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়গুলিতেও সাফল্য আসার ইঙ্গিত মিলছে, যা ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব বা নতুন চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়ক হতে পারে।

    মেষ রাশি: গৃহ, সম্পত্তি ও স্থিতিশীলতার যোগ

    মেষ রাশির জাতকদের জন্য বৃহস্পতি চতুর্থ ভাবে সঞ্চরণ করছে, যা গৃহ, মাতা ও মানসিক প্রশান্তির ভাব। এই কারণে দীর্ঘদিনের অস্থিরতার পর মানসিক স্থিতিশীলতা তৈরি হওয়ার একটি চমৎকার সময় এটি। কর্মজীবনের দিক থেকে রিয়েল এস্টেট, ইন্টিরিয়র ডিজাইন, আতিথেয়তা ও ভ্রমণ সংক্রান্ত ক্ষেত্রে সুযোগ তৈরি হতে পারে, এবং যাঁরা বাড়ি থেকে কাজ করেন তাঁদের উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া সম্পত্তি বিক্রি বা উত্তরাধিকার সূত্রে আর্থিক লাভের সম্ভাবনাও প্রবল, তবে জ্যোতিষীরা পরামর্শ দিচ্ছেন যে কোনও আইনি নথিপত্র যথাসময়ে সম্পন্ন করে রাখা ভালো, কারণ এই সময়ে গ্রহগতি তুলনামূলক দ্রুত।

    মকর রাশি: সম্পর্ক ও অংশীদারিত্বে গুরুত্বপূর্ণ মোড়

    মকর রাশির জন্য বৃহস্পতির এই গমন সপ্তম ভাব তথা সম্পর্ক ও ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বের ভাবকে সক্রিয় করছে। ২০২৬ সালের প্রথমার্ধে বৃহস্পতি কর্কট রাশিতে থেকে সপ্তম ভাবকে আলোকিত করবে এবং সম্পর্কের ক্ষেত্র উল্লেখযোগ্যভাবে বিস্তৃত করবে, যা গত এক দশকের মধ্যে সম্পর্ক-কেন্দ্রিক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলির একটি। এই প্রভাব শুধু ব্যক্তিগত সম্পর্কেই নয়, ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব, যৌথ উদ্যোগ ও চুক্তিভিত্তিক কাজেও সমান গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সপ্তম ভাব জ্যোতিষে ব্যবসায়িক সহযোগীদের ভাব হিসেবেও বিবেচিত হয়।

    সামগ্রিক পর্যালোচনা

    জ্যোতিষবিদদের মতে, বুধ ও বৃহস্পতির এই সংযোগ শুধুমাত্র আকস্মিক সৌভাগ্যের প্রতিশ্রুতি দেয় না, বরং ধৈর্য, পরিশ্রম ও পরিকল্পিত পদক্ষেপের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি সাফল্যের ভিত্তি তৈরি করার সময়। কর্কট, তুলা, মেষ ও মকর রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি নতুন সুযোগ গ্রহণ, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সম্পর্ক ও অংশীদারিত্ব মজবুত করার একটি উপযুক্ত সময় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

    Home/Astrology/২০২৬ সালে বুধ-বৃহস্পতির যুগ্ম প্রভাব, কর্কট রাশিতে শুভ সময়ের সূচনা! ৪ রাশির জন্য কেরিয়ার-ব্যবসায় বড় সুযোগ

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