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২১ সেপ্টেম্বর বুধের নক্ষত্র পরিবর্তন! ৩ রাশির শুরু হতে চলেছে কঠিন সময়, বাড়বে আর্থিক ক্ষতি ও কাজের জায়গায় মানসিক চাপ

মঙ্গলের নক্ষত্রে বুধের প্রবেশ একাধারে যেমন গতি এনে দেয়, তেমনই অসাবধান হলে কাজের ক্ষেত্রে চরম উত্তেজনা, ভুল সিদ্ধান্ত এবং আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি তৈরি করে। চিত্রা নক্ষত্রে বুধের এই সঞ্চারের ফলে নির্দিষ্ট ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে আগামী কয়েকটি দিন অত্যন্ত সতর্ক থাকার প্রয়োজন রয়েছে।

Published on: Sep 22, 2026, 12:04:18 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধদেবকে বুদ্ধি, যুক্তি, বাচনিক ক্ষমতা, ব্যবসা, কারবার এবং অর্থনীতির প্রধান কারক গ্রহ হিসেবে মান্য করা হয়। নবগ্রহের মধ্যে বুধের গতি এবং নক্ষত্র পরিবর্তন মানবজীবনের দৈনন্দিন সিদ্ধান্ত ও আর্থিক হিসাব-নিকাশে অত্যন্ত দ্রুত এবং গভীর প্রভাব ফেলে। বৈদিক পঞ্চাঙ্গ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে বুধদেব মঙ্গলের আধিপত্য যুক্ত চিত্রা নক্ষত্রে প্রবেশ করেছেন।

২১ সেপ্টেম্বর বুধের নক্ষত্র পরিবর্তন! ৩ রাশির শুরু হতে চলেছে কঠিন সময়
২১ সেপ্টেম্বর বুধের নক্ষত্র পরিবর্তন! ৩ রাশির শুরু হতে চলেছে কঠিন সময়

মঙ্গলের নক্ষত্রে বুধের প্রবেশ একাধারে যেমন গতি এনে দেয়, তেমনই অসাবধান হলে কাজের ক্ষেত্রে চরম উত্তেজনা, ভুল সিদ্ধান্ত এবং আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি তৈরি করে। জ্যোতিষবিদদের মতে, চিত্রা নক্ষত্রে বুধের এই সঞ্চারের ফলে নির্দিষ্ট ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে আগামী কয়েকটি দিন অত্যন্ত সতর্ক থাকার প্রয়োজন রয়েছে। ব্যবসায়িক লোকসান, কাজের জায়গায় সহকর্মীদের সাথে অনাবশ্যক বিবাদ এবং সঞ্চিত অর্থ হঠাৎ বের হয়ে যাওয়ার মতো প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারে এই রাশিগুলি। বুধের নক্ষত্র গোচরে কোন ৩ রাশির জাতকদের কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে—জেনে নিন।

১. বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গলের চিত্রা নক্ষত্রে বুধ সঞ্চারের প্রভাব

জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় মানদণ্ডে বুধ ও মঙ্গলের মধ্যে এক ধরনের বৈপরীত্য বিদ্যমান, যার ফলে এই নক্ষত্র গোচর বেশ সংবেদনশীল:

  • ভুল সিদ্ধান্ত ও আর্থিক ঝুঁকি: বুধ বুদ্ধির প্রতীক এবং মঙ্গল আবেগের। ফলে এই সময় তাড়াহুড়ো করে নেওয়া আইনি, প্রপার্টি বা শেয়ার বাজারের সিদ্ধান্ত বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির কারণ হতে পারে।
  • কথাবার্তায় তিক্ততা ও মানসিক চাপ: বাচনিক কারক বুধ মঙ্গলের তেজস্বী নক্ষত্রে থাকায় অফিসে বা পরিবারে হুট করে অপ্রিয় কথা বলে ফেলার প্রবণতা বাড়বে, যা সম্পর্কে ফাটল ধরাতে পারে।

২. ২১ সেপ্টেম্বর বুধের নক্ষত্র পরিবর্তনে যে ৩ রাশির বাড়বে সতর্কতা ও জটিলতা

ক) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির ষষ্ঠ ও সপ্তম ভাবকে প্রভাবিত করবে বুধের এই সঞ্চার। কাজের জায়গায় সহকর্মী বা ব্যবসায়িক পার্টনারের সাথে মতবিরোধ চরম আকার ধারণ করতে পারে। আইনি বা প্রপার্টি সংক্রান্ত যেকোনো লেনদেনে চরম আর্থিক ঝুঁকির সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন, বিশেষ করে অতিরিক্ত মানসিক চাপ ও শারীরিক ক্লান্তি এড়িয়ে চলুন।

খ) কর্কট রাশি (Cancer): কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য বুধের নক্ষত্র পরিবর্তন পারিবারিক ও আর্থিক দিক থেকে কিছুটা জটিল হতে পারে। অহেতুক খরচ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে মাসের বাজেটে টান পড়বে। চাকুরিজীবীরা অফিসের রাজনীতি বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অসন্তোষের শিকার হতে পারেন। ব্যবসায়ীদের নতুন কোনো চুক্তি সই করার ক্ষেত্রে প্রতিটি শর্ত ভালো করে পড়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

গ) ধনু রাশি (Sagittarius): ধনু রাশির দশম ও একাদশ ভাব প্রভাবিত হওয়ায় কর্মক্ষেত্র ও আয়ের জায়গায় বাধা তৈরি হতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা প্রজেক্ট আরও বিলম্বিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ব্যবসায়িক বিনিয়োগে প্রত্যাশিত রিটার্ন না মেলায় মানসিকভাবে অস্থিরতা বাড়বে। এ ছাড়া ঘনিষ্ঠ কোনো বন্ধুর সাথে অর্থ সংক্রান্ত লেনদেন না করাই ভালো, নতুবা সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে।

৩. বুধের অশুভ প্রভাব কাটাতে ও জ্যোতিষীয় ক্ষতি এড়াতে সহজ প্রতিকার

বুধের এই নক্ষত্র গোচরে প্রতিকূল পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে এবং বুধদেবকে বলীয়ান করতে কিছু সহজ বৈদিক নিয়ম পালন করা যেতে পারে:

  • শ্রী গণেশকে দুর্বা নিবেদন: প্রতি বুধবারে সিদ্ধিদাতা শ্রী গণেশকে ২১টি কাঁচা দুর্বা অর্পণ করুন এবং গণেশ অথর্বশীর্ষ পাঠ করুন।
  • সবুজ মুগ ডাল ও খাদ্য দান: বুধবারে দুঃস্থ বা অসচ্ছল ব্যক্তিদের সবুজ মুগ ডাল, সবুজ শাকসবজি বা অন্ন দান করা পরম শুভ।
  • বুধ বীজ মন্ত্র জপ: প্রতিদিন সকালে স্নানের পর অন্তত ১০৮ বার 'ওঁ বুং বুধায় নমঃ' মন্ত্র জপ করলে বুদ্ধি স্থির থাকে এবং ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রবণতা কমে।

২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ মঙ্গলের চিত্রা নক্ষত্রে বুধদেবের প্রবেশ মেষ, কর্কট ও ধনু রাশির জন্য সতর্ক হয়ে পথ চলার নির্দেশ দিচ্ছে। অহেতুক তর্ক এড়িয়ে চলা, সুচিন্তিত আর্থিক সিদ্ধান্ত এবং সহজ বৈদিক প্রতিকার অনুসরণের মাধ্যমে এই প্রতিকূল সময়কে সহজেই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/২১ সেপ্টেম্বর বুধের নক্ষত্র পরিবর্তন! ৩ রাশির শুরু হতে চলেছে কঠিন সময়, বাড়বে আর্থিক ক্ষতি ও কাজের জায়গায় মানসিক চাপ

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