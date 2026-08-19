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    সিংহ রাশিতে ৩ গ্রহের বিরল মহাসংযোগ! ত্রিগ্রহী যোগে ৪ রাশির জীবনে শুরু হবে সোনালি অধ্যায়, মিলবে বিপুল টাকা

    আগামী ২২ আগস্ট ২০২৬ তারিখে সূর্য, বুধ ও কেতু সিংহ রাশিতে একত্রিত হবে। জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্য ও বুধের মিলনে ‘বুধাদিত্য রাজযোগ’ গঠিত হয়, আর তার সাথে কেতুর উপস্থিতি এই গ্রহযোগকে আরও বেশি প্রভাবশালী ও শক্তিশালী করে তোলে।

    Published on: Aug 19, 2026, 14:01:13 IST
    By Suman Roy
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    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, ২০২৬ সালের আগস্ট মাসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জ্যোতিষীয় ঘটনাবলীতে ভরপুর। গ্রহরাজ সূর্য, বুদ্ধি ও বাণীর কারক গ্রহ বুধ এবং ছায়া গ্রহ কেতু—এই তিন প্রধান গ্রহের সহাবস্থানে মহাকাশে গঠিত হতে চলেছে এক অত্যন্ত শক্তিশালী ‘ত্রিগ্রহী যোগ’ (Trigrahi Yog)।

    সিংহ রাশিতে ৩ গ্রহের বিরল মহাসংযোগ! ত্রিগ্রহী যোগে ৪ রাশির জীবনে শুরু সোনালি সময়
    সিংহ রাশিতে ৩ গ্রহের বিরল মহাসংযোগ! ত্রিগ্রহী যোগে ৪ রাশির জীবনে শুরু সোনালি সময়

    গণনা অনুযায়ী, আগামী ২২ আগস্ট ২০২৬ তারিখে সূর্য, বুধ ও কেতু সিংহ রাশিতে একত্রিত হবে। জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্য ও বুধের মিলনে ‘বুধাদিত্য রাজযোগ’ গঠিত হয়, আর তার সাথে কেতুর উপস্থিতি এই গ্রহযোগকে আরও বেশি প্রভাবশালী ও শক্তিশালী করে তোলে। সিংহ রাশি হলো সূর্যের নিজস্ব স্বক্ষেত্র। ফলে সিংহ রাশিতে গঠিত এই বিশেষ ত্রিগ্রহী যোগ ৪টি বিশেষ রাশির ভাগ্য পুরোপুরি বদলে দিতে চলেছে। ২২ আগস্ট থেকে এই দুর্লভ ত্রিগ্রহী যোগের প্রভাবে কোন কোন ৪টি রাশি আর্থিক সমৃদ্ধি, ক্যারিয়ারে উন্নতি ও ভাগ্যের সঙ্গ পেতে চলেছে—তা নিয়ে একটি বিস্তৃত প্রতিবেদন নিচে তুলে ধরা হলো।

    ১. সিংহ রাশিতে ত্রিগ্রহী যোগ ও এর জ্যোতিষীয় গুরুত্ব

    জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রতিটি গ্রহের নিজস্ব বিশেষ কারকতা ও গুণাবলী রয়েছে:

    • সূর্য (Sun): আত্মা, আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্ব, পদ-প্রতিষ্ঠা ও প্রশাসনিক ক্ষমতার প্রতীক।
    • বুধ (Mercury): বুদ্ধি, ব্যবসা, শেয়ার বাজার, বাচনভঙ্গি ও গণিতের কারক গ্রহ।
    • কেতু (Ketu): আধ্যাত্মিকতা, গবেষণা, হঠাৎ ধনপ্রাপ্তি ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের প্রতীক।

    যখন সূর্যের নিজস্ব রাশি সিংহতে এই তিন গ্রহের মিলন ঘটে, তখন তা সামাজিক পদ-মর্যাদা বৃদ্ধি, প্রশাসনিক কাজে সফলতা, ব্যবসায় অভাবনীয় উন্নতি এবং আকস্মিক ধনলাভের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়।

    ২. ত্রিগ্রহী যোগে যে ৪ রাশির ভাগ্যের বন্ধ দরজা খুলবে

    ক) সিংহ রাশি (Leo): যেহেতু ত্রিগ্রহী যোগ আপনার নিজের রাশিতেই (প্রথম ভাব বা লগ্ন) গঠিত হচ্ছে, তাই সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের ব্যক্তিত্ব, আত্মবিশ্বাস ও কার্যক্ষমতা বহু গুণ বেড়ে যাবে। সমাজ ও কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। চাকরিতে পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির সুসংবাদ পেতে পারেন। যাঁরা রাজনীতি, সরকারি চাকরি বা প্রশাসনিক ক্ষমতার সাথে যুক্ত, তাঁদের জন্য এই সময়টি বরদানস্বরূপ। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে নতুন কোনো বড় চুক্তি চূড়ান্ত হতে পারে।

    খ) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির একাদশ ভাবে (আয় ও লাভের স্থান) এই তিন গ্রহের সহাবস্থান ঘটবে। ফলে ২২ আগস্টের পর থেকে আপনার আয়ের নতুন নতুন উৎস উন্মোচিত হবে। দীর্ঘদিনের পুরনো পাওনা টাকা বা আটকে থাকা অর্থ ফেরত পেতে পারেন। শেয়ার বাজার, লটারি বা যেকোনো বিনিয়োগ থেকে আকস্মিক বিপুল ধনলাভের যোগ রয়েছে। বন্ধুদের পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন এবং বৈষয়িক স্বপ্নগুলো বাস্তবায়িত হতে শুরু করবে।

    গ) বৃশ্চিক রাশি (Scorpio): বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য এই ত্রিগ্রহী যোগ দশম ভাব অর্থাৎ কর্মভাবকে উদ্ভাসিত করবে। ফলে কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে এবং বসের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠবেন। নতুন চাকরির সন্ধানে থাকলে বড় কোনো মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি থেকে অফার লেটার আসতে পারে। নতুন কোনো ব্যবসা শুরু করতে চাইলে এই সময়টি অত্যন্ত শুভ। আপনার ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তগুলো বিরাট আর্থিক মুনাফা এনে দেবে।

    ঘ) ধনু রাশি (Sagittarius): ধনু রাশির নবম ভাবে (ভাগ্য স্থান) গঠিত হতে যাচ্ছে এই ত্রিগ্রহী যোগ। এর প্রভাবে ভাগ্যের পূর্ণ সমর্থন আপনার সাথে থাকবে। যে কাজে হাত দেবেন, তাতেই সফলতা মিলবে। কর্মসূত্রে বা গবেষণামূলক কাজের তাগিদে বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। উচ্চশিক্ষার সাথে যুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য এই সময়টি সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে আসবে। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কাজে আগ্রহ বাড়বে এবং দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত আইনি বিরোধ মিটে গিয়ে জয় আপনার পক্ষে আসবে।

    ৩. ত্রিগ্রহী যোগের সর্বোচ্চ শুভ ফল পাওয়ার জ্যোতিষীয় উপায়

    এই শক্তিশালী গ্রহযোগের অশুভ প্রভাব কাটিয়ে উঠে পূর্ণ শুভ ফল পেতে কিছু সহজ নিয়ম মেনে চলা যেতে পারে:

    • সূর্যদেবের অর্ঘ্য প্রদান: প্রতিদিন সকালে তামা পাত্রে জল, সামান্য লাল চন্দন ও রলি মিশিয়ে উদীয়মান সূর্যদেবকে অর্ঘ্য নিবেদন করুন এবং ‘ওঁ সূরয়ায় নমঃ’ মন্ত্র জপ করুন।
    • গণেশজির উপাসনা: বুধ ও কেতুর শুভ ফল পেতে প্রতিদিন শ্রী গণেশজিকে দুর্বা নিবেদন করুন এবং গণেশ অথর্বশীর্ষ পাঠ করুন।

    ২২ আগস্ট সিংহ রাশিতে সূর্য, বুধ ও কেতুর এই ত্রিগ্রহী গোচর কেবল একটি গ্রহীয় মিলন নয়, বরং এই ৪টি রাশির জীবনযাত্রায় ইতিবাচক মোড় ঘোরানোর এক চমৎকার সুযোগ। সঠিক পরিকল্পনা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সময়টিকে কাজে লাগালে ভাগ্য আপনার সহায় হবে।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

    Home/Astrology/সিংহ রাশিতে ৩ গ্রহের বিরল মহাসংযোগ! ত্রিগ্রহী যোগে ৪ রাশির জীবনে শুরু হবে সোনালি অধ্যায়, মিলবে বিপুল টাকা

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