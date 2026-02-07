Edit Profile
    আজই সেই দিন! শতভিষায় প্রবেশ বুধ দেবতার, ৩ রাশি এর সুফল পাবে ভালোই, মিটবে অভাব

    ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বুধ গ্রহ রাহু শাসিত শতভিষা নক্ষত্রে প্রবেশ করেছে। শতভিষা নক্ষত্রে বুধের এই অবস্থান অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং রহস্যময় বলে মনে করা হয়।

    Published on: Feb 07, 2026 8:25 AM IST
    By Suman Roy
    জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধ গ্রহকে বুদ্ধি, ব্যবসা, যোগাযোগ এবং বাণীর কারক হিসেবে গণ্য করা হয়। আজ, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বুধ গ্রহ রাহু শাসিত শতভিষা নক্ষত্রে প্রবেশ করেছে। শতভিষা নক্ষত্রে বুধের এই অবস্থান অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং রহস্যময় বলে মনে করা হয়। এর প্রভাবে বিশেষ করে তিনটি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে আর্থিক উন্নতির নতুন পথ খুলতে চলেছে।

    আজই সেই দিন! শতভিষায় প্রবেশ বুধ দেবতার, ৩ রাশি এর সুফল পাবে ভালো মতোই
    দেখে নিন কোন সেই তিন রাশি যারা এই গোচরে সবথেকে বেশি লাভবান হতে চলেছেন:

    ১. ধনু রাশি (Sagittarius)

    ধনু রাশির জাতকদের জন্য বুধের এই নক্ষত্র পরিবর্তন অত্যন্ত ফলদায়ক হবে। যারা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত, তারা বড় কোনো ডিল বা চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার বুদ্ধির প্রশংসা হবে এবং সহকর্মীদের পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। পারিবারিক কোনো বিবাদের মীমাংসা হতে পারে এবং আয়ের উৎস বৃদ্ধি পাবে।

    ২. মকর রাশি (Capricorn)

    মকর রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি নতুন বিনিয়োগের জন্য আদর্শ। আপনার সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে এবং আটকে থাকা টাকা হঠাৎ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন কোনো সম্পত্তি বা যানবাহন কেনার পরিকল্পনা থাকলে তা সফল হতে পারে। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ বাড়বে।

    ৩. কুম্ভ রাশি (Aquarius)

    শতভিষা নক্ষত্র এবং কুম্ভ রাশির অধিপতি হলেন শনিদেব। তাই কুম্ভ রাশির জাতকদের ওপর এই গোচরের প্রভাব হবে জাদুর মতো। ক্যারিয়ারে বড় কোনো পরিবর্তনের যোগ রয়েছে, যা ভবিষ্যতে ভালো ফল দেবে। আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে এবং সামাজিক পরিচিতি বাড়বে। বিদেশ ভ্রমণের পরিকল্পনা থাকলে তা বাস্তবায়িত হতে পারে।

    শতভিষা নক্ষত্রে বুধের প্রভাব:

    শতভিষা নক্ষত্রকে 'শত চিকিৎসকের নক্ষত্র' বলা হয়। বুধ এখানে প্রবেশ করায় যাদের দীর্ঘদিনের স্বাস্থ্য সমস্যা ছিল, তাদের অবস্থার উন্নতি হতে পারে। এছাড়া প্রযুক্তি, জ্যোতিষ এবং গবেষণার কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা এই সময়ে বিশেষ সাফল্য পাবেন।

