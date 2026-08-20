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    কন্যা রাশিতে বুধের মহাগোচর! ২০২৬-এ ‘ভদ্র রাজযোগ’ খুলবে ৪ রাশির ভাগ্যের বন্ধ দরজা, মিলবে সুসংবাদ

    কন্যা হলো বুধের নিজস্ব স্বক্ষেত্র ও অতি শুভ উচ্চ রাশি। জ্যোতিষশাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী, বুধ যখন স্বক্ষেত্র বা উচ্চ রাশি কন্যায় কেন্দ্রস্থানে গোচর করে, তখন পঞ্চমহাপুরুষ রাজযোগের অন্যতম সেরা 'ভদ্র রাজযোগ' (Bhadra Rajyog) গঠিত হয়।

    Published on: Aug 20, 2026, 15:02:04 IST
    By Suman Roy
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    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধ গ্রহকে বুদ্ধি, জ্ঞান, ব্যবসা, বাচনভঙ্গি, শেয়ার বাজার ও গাণিতিক বিশ্লেষণের কারক গ্রহ হিসেবে গণ্য করা হয়। বুধের গতিবিধি বা রাশি পরিবর্তনের প্রভাব মানবজীবন থেকে শুরু করে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সরাসরি পড়ে। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, ২০২৬ সালে গ্রহরাজ বুধ স্বক্ষেত্র এবং উচ্চ রাশির চিহ্ন কন্যা রাশিতে (Virgo) প্রবেশ করতে চলেছে।

    কন্যা রাশিতে বুধের মহাগোচর! ২০২৬-এ ‘ভদ্র রাজযোগ’ খুলবে ৪ রাশির ভাগ্যের বন্ধ দরজা
    কন্যা রাশিতে বুধের মহাগোচর! ২০২৬-এ ‘ভদ্র রাজযোগ’ খুলবে ৪ রাশির ভাগ্যের বন্ধ দরজা

    কন্যা হলো বুধের নিজস্ব স্বক্ষেত্র ও অতি শুভ উচ্চ রাশি। জ্যোতিষশাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী, বুধ যখন স্বক্ষেত্র বা উচ্চ রাশি কন্যায় কেন্দ্রস্থানে (১, ৪, ৭ বা ১০ম ভাবে) গোচর করে, তখন পঞ্চমহাপুরুষ রাজযোগের অন্যতম সেরা 'ভদ্র রাজযোগ' (Bhadra Rajyog) গঠিত হয়। কন্যায় বুধের এই মহা-গোচর এবং ভদ্র রাজযোগের জাদুকরী প্রভাবে বিশেষ ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে ক্যারিয়ারের অভাবনীয় উন্নতি, ব্যবসায় বাম্পার লাভ এবং আকস্মিক ধনলাভের যোগ তৈরি হচ্ছে। কোন কোন ৪ রাশির জীবনে বুধের এই গোচরে সুবর্ণ সময় আসতে চলেছে—তা নিয়ে একটি বিস্তৃত প্রতিবেদন নিচে তুলে ধরা হলো।

    ১. কন্যায় বুধের গোচর ও 'ভদ্র রাজযোগের' জ্যোতিষীয় গুরুত্ব

    জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধের উচ্চ রাশিতে অবস্থানকে অত্যন্ত শক্তিশালী ও শুভ বলে ধরা হয়:

    • বুদ্ধি ও বাচনিক দক্ষতা বৃদ্ধি: বুধ শুভ হলে মানুষের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও কথাবার্তার মাধ্যমে মানুষকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা বহু গুণ বেড়ে যায়।
    • ব্যবসা ও অর্থ যোগ: ট্রেডিং, মিডিয়া, ব্যাংকিং, হিসাবরক্ষণ, শিক্ষকতা ও আইটি খাতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা এই গোচরের ফলে অভূতপূর্ব আর্থিক লাভ পেয়ে থাকেন।

    ২. বুধ গোচরে ভদ্র রাজযোগের সুফল পাবে যে ৪ রাশি

    ক) মিথুন রাশি (Gemini): মিথুন রাশির অধিপতি স্বয়ং বুধ দেব। কন্যায় বুধের প্রবেশ আপনার চতুর্থ ভাবে (সুখ, সম্পদ ও মা) শুভ প্রভাব ফেলবে। ফলে গৃহস্থালি সুখে বড় পরিবর্তন আসবে। নতুন জমি, বাড়ি বা পছন্দের গাড়ি কেনার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তগুলো সঠিক প্রমাণিত হবে এবং আটকে থাকা অর্থ ফেরত পাবেন। চাকরিতে পদোন্নতির সাথে সাথে নতুন আয়ের উৎস তৈরি হবে।

    খ) সিংহ রাশি (Leo): সিংহ রাশির ধন ও বাণীর ভাব অর্থাৎ দ্বিতীয় স্থানে বুধের এই গোচর ঘটবে। এর ফলে আপনার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাবে। মিষ্টি ও আকর্ষণীয় কথার মাধ্যমে আপনি জটিল কাজ অনায়াসে হাসিল করতে পারবেন। হঠাৎ কোনো জায়গা থেকে আকস্মিক অর্থ বা পৈতৃক সম্পত্তি পাওয়ার সুযোগ মিলতে পারে। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলা কোনো অমীমাংসিত মনোমালিন্য মিটে গিয়ে সুখের পরিবেশ তৈরি হবে।

    গ) বৃশ্চিক রাশি (Scorpio): বৃশ্চিক রাশির একাদশ ভাব অর্থাৎ আয় ও লাভের ঘরে বুধের এই আগমন ঘটবে। এটি আপনার আয়ের পথে বড় ধরণের ইতিবাচক মোড় নিয়ে আসবে। শেয়ার বাজার, মিউচুয়াল ফান্ড বা প্রপার্টিতে বিনিয়োগ থেকে মোটা অঙ্কের রিটার্ন মিলতে পারে। সমাজে নাম, খ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। বন্ধুদের পূর্ণ সহায়তায় নতুন কোনো ব্যবসায়িক প্রজেক্ট শুরু করার সুযোগ মিলবে।

    ঘ) বৃষ রাশি (Taurus): বৃষ রাশির পঞ্চম ভাবে (শিক্ষা, প্রেম ও সন্তান) বুধের এই গোচর বিশেষ ফলদান করবে। শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ করে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন যাঁরা, তাঁদের জন্য এই সময়টি চমৎকার যাবে। প্রেমঘটিত বিষয়ে শুভ সুসংবাদ আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার সৃজনশীল চিন্তাভাবনা ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, যার ফলে বেতন বৃদ্ধি বা ইনসেনটিভ পাওয়ার জোরালো সম্ভাবনা তৈরি হবে।

    ৩. বুধের পূর্ণ কৃপা লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

    বুধ গোচরের সময় অতিরিক্ত শুভ ফল পেতে জ্যোতিষশাস্ত্রসম্মত কিছু সহজ কাজ করতে পারেন:

    • শ্রী গণেশজির পূজা: প্রতি বুধবারে গণেশজিকে কচি সবুজ দুর্বা ঘাস এবং মোদক নিবেদন করুন।
    • সবুজ বস্তু দান: বুধবারে দুঃস্থ মানুষদের সবুজ মুগ ডাল, সবুজ বস্ত্র বা শাকসবজি দান করা অত্যন্ত শুভ।
    • বুধ মন্ত্র জপ: প্রতিদিন ‘ওঁ বুং বুদ্ধায় নমঃ’ মন্ত্র অন্তত ১০৮ বার জপ করলে মানসিক স্থিরতা এবং প্রখর বুদ্ধি অর্জিত হয়।

    কন্যা রাশিতে বুধের গোচর ও শক্তিশালী ভদ্র রাজযোগ মিথুন, সিংহ, বৃশ্চিক ও বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ভাগ্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে চলেছে। সঠিক পরিকল্পনা এবং সময়ের সৎ ব্যবহার করতে পারলে জীবনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আপনার দোরগোড়ায় এসে পৌঁছাবে।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

    Home/Astrology/কন্যা রাশিতে বুধের মহাগোচর! ২০২৬-এ ‘ভদ্র রাজযোগ’ খুলবে ৪ রাশির ভাগ্যের বন্ধ দরজা, মিলবে সুসংবাদ

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