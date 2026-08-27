৭ সেপ্টেম্বর নিজ রাশি কন্যায় বুধের মহাগোচর! গঠিত হবে ভদ্র রাজযোগ, ৪ রাশির কপালে ভালো কিছু লেখা হচ্ছে এবার
জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, বুধ যখন নিজ স্বরাশি বা উচ্চ রাশি কন্যায় অবস্থান করেন, তখন মহাকাশে পঞ্চমহাপুরুষ রাজযোগের অন্তর্ভুক্ত পরম প্রভাবশালী ও শুভ ‘ভদ্র রাজযোগ’ (Bhadra Rajyog) গঠিত হয়।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধ দেবকে বুদ্ধি, বাচনিক প্রভাব, বাণিজ্য, গণিত, যুক্তি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রতীক ও কারক গ্রহ হিসেবে মান্য করা হয়। গ্রহমণ্ডলীর মধ্যে বুধ দেবের গতিবিধি মানবজীবনের আর্থিক সিদ্ধান্ত এবং ব্যবসায়িক উন্নতির ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, আগামী ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে বুধ দেব নিজ স্বরাশি এবং উচ্চ রাশি কন্যায় (Virgo) প্রবেশ করতে চলেছেন।
জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, বুধ যখন নিজ স্বরাশি বা উচ্চ রাশি কন্যায় অবস্থান করেন, তখন মহাকাশে পঞ্চমহাপুরুষ রাজযোগের অন্তর্ভুক্ত পরম প্রভাবশালী ও শুভ ‘ভদ্র রাজযোগ’ (Bhadra Rajyog) গঠিত হয়। ৭ সেপ্টেম্বরের পর গঠিত এই রাজযোগের সুপ্রভাবে বিশেষ ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে ব্যবসায়িক সাফল্য, কেরিয়ারে অভাবনীয় প্রগতি, বাচনিক প্রভাবে জটিল কাজ হাসিল এবং হঠাৎ আকস্মিক অর্থলাভের রাজকীয় সুযোগ আসতে চলেছে। ৭ সেপ্টেম্বর কন্যায় বুধের এই মহা-গোচর ও ভদ্র রাজযোগে কোন ৪ রাশির ভাগ্যে সোনালী দিন আসবে—তা জেনে নিন।
১. কন্যায় বুধের গোচর ও 'ভদ্র রাজযোগের' বৈদিক গুরুত্ব
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধের উচ্চ রাশিয়া অবস্থানকে অত্যন্ত শক্তিশালী ও মঙ্গলময় মনে করা হয়:
- তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও সঠিক সিদ্ধান্ত: ভদ্র রাজযোগ গঠিত হলে জাতকের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, অ্যানালিটিক্যাল স্কিল এবং বাচনিক তেজ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।
- বাণিজ্য ও যোগাযোগে সাফল্য: আইটি, ব্যাঙ্কিং, শেয়ার বাজার, আইন, মিডিয়া, মার্কেটিং এবং স্বতন্ত্র ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই গোচরকালে দুর্দান্ত সম্মান ও লাভজনক সুযোগ পেয়ে থাকেন।
২. ৭ সেপ্টেম্বরের পর বুধের গোচর ও ভদ্র রাজযোগে কপাল খুলবে যে ৪ রাশির
ক) কন্যা রাশি (Virgo): যেহেতু বুধ দেব আপনার নিজস্ব রাশিতেই (প্রথম ভাব বা লগ্ন) প্রবেশ করে ভদ্র রাজযোগ তৈরি করবেন, তাই কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সময়টি পরম বরদানস্বরূপ। আপনার ব্যক্তিত্বে এক অদ্ভুত তেজ ও আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠবে। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজগুলো হঠাৎ গতি পাবে। ব্যবসায় নতুন বড় ডিল সই হতে পারে এবং অফিসে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পূর্ণ সমর্থন পাবেন।
খ) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য বুধের এই গোচর ষষ্ঠ ভাব (প্রতিযোগিতা, কর্মক্ষেত্র ও জয়) স্পর্শ করবে। এর ফলে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বা সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন প্রার্থীরা দারুণ খবর পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে শত্রুরা আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আইনি ঝামেলা বা পুরনো ঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার প্রবল যোগ তৈরি হচ্ছে।
গ) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির জাতকদের জন্য বুধের এই অবস্থান ব্যবসা ও আয়ের ক্ষেত্রে নতুন ইতিবাচক মোড় নিয়ে আসবে। আপনি যদি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বা ডিজিটাল মিডিয়ার সাথে যুক্ত থাকেন, তবে দ্বিগুণ মুনাফা পাবেন। বুদ্ধিমত্তা এবং সঠিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জোরে আপনার সঞ্চয় বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। পুরনো বিনিয়োগ থেকে শুভ রিটার্ন মিলতে পারে।
ঘ) কুম্ভ রাশি (Aquarius): কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য বুধের গোচর অষ্টম ঘরে হলেও তা হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তি ও গবেষণামূলক কাজে বিরাট সফলতা এনে দেবে। পৈতৃক সম্পত্তি বা শেয়ার বাজারের মাধ্যমে আকস্মিক ধনলাভ হতে পারে। ব্যবসায়ী জাতক-জাতিকারা কাজের পরিধি সম্প্রসারণের সুযোগ পাবেন এবং সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পাবে।
৩. বুধ দেবের পূর্ণ শুভ ফল লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
ভদ্র রাজযোগের পূর্ণ আশীর্বাদ পেতে এবং বুধের শুভ শক্তি বৃদ্ধি করতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করতে পারেন:
- শ্রী গণেশের পূজা: প্রতি বুধবারে ভগবান শ্রী গণেশকে কচি সবুজ দুর্বা নিবেদন করুন এবং ‘ওঁ বুং বুধায় নমঃ’ মন্ত্র জপ করুন।
- পশুপাখির সেবা: বুধবারে সবুজ ঘাস গো-মাতাকে খাওয়ানো এবং পাখিদের ভিজানো মুগ ডাল খেতে দেওয়া অত্যন্ত শুভ।
- সবুজ বস্ত্র দান: দুঃস্থ বা অসহায় মানুষদের সবুজ রঙের বস্ত্র বা সবুজ মুগ ডাল দান করলে অর্থনৈতিক জটিলতা কেটে যায়।
৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ নিজ রাশি কন্যায় বুধের মহাগোচর এবং ভদ্র রাজযোগ কন্যা, মেষ, তুলা ও কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আর্থিক স্বাবলম্বিতা ও কর্মক্ষেত্রে প্রগতির এক অনবদ্য সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে আসছে। সঠিক লক্ষ্য ও দূরদর্শিতার সাথে পদক্ষেপ নিলে এই সময় আপনার জীবনে স্থায়ী সফলতা নিয়ে আসবে।
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সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More