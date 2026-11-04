মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে লাকি কারা! ৪ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ৪ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ৪ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আজ বুধবার দিনটি কেমন কাটবে। কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন আজই। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ
আজকের দিনটি আপনার জীবনে শান্তি, সুখ এবং ইতিবাচকতা নিয়ে আসতে পারে। প্রেমের সম্পর্কগুলো আরও মধুর হবে এবং প্রিয়জনের সাথে কাটানো সুন্দর মুহূর্তগুলো আপনাকে সুখী রাখবে। বিবাহিত জীবনও সুখে পরিপূর্ণ থাকবে। ইঙ্গিত রয়েছে যে আপনার জীবনসঙ্গী কর্মক্ষেত্রে কোনো বড় সাফল্য, সম্মান বা পদোন্নতি পেতে পারেন, যা বাড়িতে একটি উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি করতে পারে। পরিবারে সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হবে এবং আপনি তাদের শিক্ষা বা কর্মজীবন সম্পর্কে একটি বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।
বৃষ
আজকের দিনটি নতুন দায়িত্ব এবং পদোন্নতির সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া হতে পারে, যা আপনার যোগ্যতা প্রমাণের একটি ভালো সুযোগ করে দেবে। আপনার কঠোর পরিশ্রম, সততা এবং নিষ্ঠা আপনার ঊর্ধ্বতনদের মুগ্ধ করবে। এমন ইঙ্গিতও রয়েছে যে আপনি সরকারি প্রকল্প বা সুবিধা থেকে উপকৃত হতে পারেন। তবে, তুচ্ছ বিষয়ে তর্কে জড়ানো থেকে বিরত থাকুন, কারণ এতে আপনার সময় এবং শক্তি দুটোই নষ্ট হতে পারে।
মিথুন
আজ আপনি আপনার কাজে উৎসাহের সাথে নিযুক্ত থাকবেন। সময়মতো আপনার দায়িত্ব সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা ইতিবাচক ফল দিতে পারে। আপনার মিষ্টি কথা ও নম্র আচরণ আপনাকে মানুষের মধ্যে স্বতন্ত্র করে তুলবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার অগ্রাধিকারগুলো স্পষ্ট রাখুন এবং একবারে একটি কাজে মনোযোগ দিন। ব্যবসায়ীদের বিশেষ করে তাদের পণ্য ও পরিষেবার মানের উপর মনোযোগ দিতে হবে। উচ্চ মান গ্রাহকের আস্থা বাড়াবে এবং আপনার সুনামকে শক্তিশালী করবে।
কর্কট
আজ, আপনার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না হয়ে, আপনাকে অবশ্যই পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। কর্মক্ষেত্রে শৃঙ্খলা এবং ধারাবাহিক প্রচেষ্টা আপনাকে সাফল্যের কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারে। কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনের জন্য যদি অতিরিক্ত প্রচেষ্টা করতে হয়, তবে পিছিয়ে আসবেন না। আপনার স্বাস্থ্য এবং ফিটনেসের প্রতি সচেতন থাকাও গুরুত্বপূর্ণ। কাজের চাপে ব্যস্ত থাকার সময় আপনার খাদ্যাভ্যাস এবং দৈনন্দিন রুটিনকে অবহেলা করবেন না। আর্থিক লেনদেন করার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন এবং গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি বা অর্থপ্রদানের লিখিত রেকর্ড রাখুন। যেকোনো আইনি বিষয়ে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, সমস্ত তথ্য সাবধানে বুঝে নিন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More