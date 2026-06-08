মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৮ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ৮ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। জ্যোতিষশাস্ত্রে দেখে নিন এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।
মেষ
আপনি একটি ধর্মীয় পরিবেশে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ পদোন্নতি বা প্রশংসা লাভ হতে পারে। দীর্ঘদিনের একটি ইচ্ছা পূরণ হলে অপার আনন্দ হবে। আপনার বাবা-মায়ের সমর্থন ও আশীর্বাদ আপনাকে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি জোগাবে। প্রেমের সম্পর্কে, সঙ্গীর অনুভূতি বুঝতে পারলে সম্পর্কটি আরও মজবুত হবে।
বৃষ
পরিবারে শান্তি বজায় রাখা আপনার দায়িত্ব হবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সবার সাথে ভাগ করবেন না। সাবধানে গাড়ি চালান, কারণ আঘাত পাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। আপনি আপনার সন্তানের আচরণ নিয়ে কিছুটা চিন্তিত থাকতে পারেন। সৃজনশীল কাজে আগ্রহ বাড়বে এবং নতুন কিছু করার ইচ্ছা জাগবে।
মিথুন
নানা প্রতিকূলতা আসবে, কিন্তু আপনি সাহসের সাথে তার মোকাবিলা করবেন। আপনি একটি নতুন ব্যবসা শুরু করার কথা ভাবতে পারেন। সন্তানদের সুখের জন্য আপনি একটি নতুন যানবাহন কিনতে পারেন। এছাড়াও আপনি পুরোনো ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পদক্ষেপ নেবেন। যোগব্যায়াম আপনার স্বাস্থ্য ভালো রাখবে।
কর্কট
আপনি যদি চাকরি পরিবর্তনের কথা ভেবে থাকেন, তবে আপাতত তা স্থগিত রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সম্পূর্ণ সততার সাথে আপনার কাজ করা লাভজনক হবে। আপনার স্বাস্থ্যের অবস্থার ওঠানামা হতে পারে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে মিলে সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More