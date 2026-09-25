Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

Lucky Zodiac Signs: ৫ রাশির উপর অর্থবর্ষণ করবেন শনিদেব! লাকির লিস্টে কারা

শনিদেব শীঘ্রই তার নক্ষত্রপুঞ্জ পরিবর্তন করতে চলেছে। এই পরিবর্তন থেকে মোট ৫ টি রাশিচক্র উপকৃত হতে চলেছে। ৯ অক্টোবর থেকে কোন ৫টি রাশির ভাগ্য পরিবর্তন হবে জানেন?

Published on: Sep 25, 2026, 15:17:31 IST
By Sritama Mitra
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
Copy link
  • copy link

আজ থেকে ১৩ দিন পরে, শনির নক্ষত্র পরিবর্তিত হবে। ৯ অক্টোবর, সন্ধ্যা ৭: ২৮ টায়, শনি তার নিজের উত্তরা ভাদ্রপদ নক্ষত্রে যাবে। শনির নক্ষত্র পরিবর্তন থেকে মোট ৫ টি রাশি উপকৃত হতে চলেছে। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, এই পরিবর্তনের ইতিবাচক প্রভাব বৃষ, মিথুন, কন্যা, মকর এবং তুলা রাশির উপর দেখা যাবে। শনি সময়ে সময়ে তার গতিবিধি পরিবর্তন করে এবং প্রতি ১২ টি রাশিকে আলাদাভাবে প্রভাবিত করে। তবে এই ৫ টি রাশিচক্র এই নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন থেকে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হতে চলেছে।

शनि नक्षत्र परिवर्तन से 5 राशियों को लाभ मिलेगा।
शनि नक्षत्र परिवर्तन से 5 राशियों को लाभ मिलेगा।

৯ অক্টোবর, ২০২৬ থেকে পরের বছর নক্ষত্র পরিবর্তনের মধ্যে এই পাঁচটি রাশির জীবনে কী ধরণের পরিবর্তন ঘটবে তা জেনে নিন।

বৃষ রাশির উপর শনির নক্ষত্রের প্রভাব কীভাবে পরিবর্তিত হবে?

শনির পরিবর্তিত গতিবিধি কেবল বৃষ রাশির লোকদের উপকার করবে। যারা কাজ করছেন তারা একটি নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। একই সময়ে, অর্থ সম্পর্কিত পরিস্থিতি আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী হতে দেখা যাবে। সামগ্রিকভাবে, শনির পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হতে দেখা যাবে।

শনির নক্ষত্র পরিবর্তনের প্রভাব মিথুনের উপর কীভাবে পড়বে?

শনির নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন থেকে মিথুন রাশির লোকরাও অনেক উপকৃত হবেন। ৯ অক্টোবরের পরের সময়টি এই রাশির লোকদের জন্য খুব অনুকূল হবে। অর্থের দিক থেকে সুবিধা হবে। একই সময়ে, চাকরি এবং ব্যবসার দিক থেকে জিনিসগুলি সঠিক দিকে এগিয়ে যেতে দেখা যাবে।

শনির নক্ষত্র পরিবর্তনের প্রভাব কন্যা রাশির উপর কীভাবে পড়বে?

কন্যা রাশির লোকেরাও শনির এই পরিবর্তনের সাথে সবকিছু ইতিবাচক দেখতে পাবেন। চাকরিতে পদোন্নতির সম্ভাবনা থাকতে পারে। কোথাও থেকে ভাল অফার পাওয়া সম্ভব। ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এখন সুবিধা পেতে শুরু করবেন। কেবল মনকে ইতিবাচক জিনিসে পূর্ণ রাখুন। এই সময়ে মনে কোনও ধরণের নেতিবাচক চিন্তাভাবনা না রাখার চেষ্টা করুন।

শনি নক্ষত্রের পরিবর্তনের প্রভাব মকর রাশির উপর কীভাবে পড়বে?

মকর রাশির শাসক গ্রহ যদি শনি হয়, তবে এই পরিবর্তনের প্রভাব তাদের উপর খুব গভীর হতে চলেছে। শনি তার নক্ষত্রপুঞ্জে আসার সাথে সাথেই মকর রাশির লোকেরা সম্পত্তি সম্পর্কিত জিনিসগুলিতে বৃদ্ধি দেখতে পাবেন। একই সময়ে, হঠাৎ অর্থের লাভের সম্ভাবনা থাকবে।

তুলা রাশির উপর শনির নক্ষত্র পরিবর্তনের প্রভাব কেমন হবে?

শনির এই নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন তুলা রাশির লোকদের জন্যও শুভ হতে চলেছে। আটকে থাকা কাজ আবার শুরু হবে এবং এর মধ্যে উপার্জন এবং ব্যয়ের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য দেখা যাবে। তবে আপনার অপ্রয়োজনীয় ব্যয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করুন।

(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/Lucky Zodiac Signs: ৫ রাশির উপর অর্থবর্ষণ করবেন শনিদেব! লাকির লিস্টে কারা

Choose sun sign to read horoscope

  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes