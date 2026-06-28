Monthly Horoscope July 2026: জুলাইয়ে এই ৩ রাশির হবে ব্যাপক লাভ! কুম্ভ, মীন-সহ কোন জাতকদের সতর্ক থাকতে হবে?

Monthly Horoscope July 2026: জুলাইয়ে এই ৩ রাশির হবে ব্যাপক লাভ! কুম্ভ, মীন-সহ কোন জাতকদের সতর্ক থাকতে হবে?
Monthly Horoscope July 2026: জুলাইয়ে গ্রহের অনুকূল অবস্থানের কারণে কয়েকটি রাশির জাতক-জাতিকারা কর্মজীবন, আর্থিক স্থিতি এবং পারিবারিক জীবনে অভূতপূর্ব সাফল্য পেতে চলেছেন। কোন কোন রাশির জাতকদের সতর্ক থাকতে হবে?
Monthly Horoscope July 2026 নতুন মাসের সূচনার সঙ্গে-সঙ্গেই আকাশমণ্ডলে গ্রহ ও নক্ষত্রের অবস্থান পরিবর্তিত হয়। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, ২০২৬ সালের জুলাই মাস সমস্ত ১২টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনেই কোনও না কোনও বড় পরিবর্তন নিয়ে আসতে চলেছে। এই মাসে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রহের রাশি পরিবর্তন এবং গোচরের কারণে কয়েকটি রাশির ভাগ্য যেমন সোনার মতো চমকাবে, তেমনই কিছু রাশিকে আবার চরম সতর্কতার সঙ্গে পদক্ষেপ ফেলতে হবে। বিশেষ করে কুম্ভ ও মীন রাশির জাতকদের জন্য এই মাসটি নানা দিক থেকে পরীক্ষার সময় হতে পারে। কোন কোন রাশির জাতকদের লাভ হবে?
মেষ রাশি
জুলাই মেষ রাশির জাতকদের জন্য অত্যন্ত শুভ হতে চলেছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফল মিলবে। চাকরিজীবীদের পদোন্নতি এবং বেতন বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ীরা নতুন কোনও বড় চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারেন যা ভবিষ্যতে বড় মুনাফা এনে দেবে। আর্থিক দিক থেকে সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক বজায় থাকবে।
সিংহ রাশি
সিংহ রাশির জাতকদের জন্য এই মাসটি আত্মবিশ্বাস এবং নতুন সুযোগে ভরপুর থাকবে। সমাজে আপনার মান-সম্মান বৃদ্ধি পাবে। আপনি যদি নতুন কোনও ব্যবসা বা স্টার্ট-আপ শুরু করতে চান, তবে এই সময়টি একদম উপযুক্ত। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরনো ভুল বোঝাবুঝি দূর হবে এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে।
তুলা রাশি
তুলা রাশির জাতক-জাতিকারা এই মাসে ভাগ্যের পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আটকে থাকা সরকারি কাজ বা আইনি ঝামেলা এই সময়ে মিটে যেতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে হঠাৎ লাভের যোগ রয়েছে। যাঁরা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন, তাঁদের স্বপ্নপূরণ হতে পারে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং মানসিক চাপ অনেকটাই কমে যাবে।
সাবধান! এই রাশিগুলিকে থাকতে হবে চরম সতর্ক
কুম্ভ রাশি
জুলাই মাসে কুম্ভ রাশির জাতকদের বিশেষ সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে বা ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে, যা আপনার কেরিয়ারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে চরম সতর্কতা অবলম্বন করুন; কাউকে ধার দেওয়া টাকা সহজে ফেরত নাও পেতে পারেন। এই মাসে কোনও নতুন বড় বিনিয়োগ বা শেয়ার বাজারে টাকা না লাগানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। স্বাস্থ্য নিয়ে অবহেলা করবেন না, বিশেষ করে পেটের সমস্যা বা চোখের সমস্যায় ভুগতে হতে পারে।
মীন রাশি
মীন রাশির জাতকদের জন্য জুলাই কিছুটা মানসিক অশান্তি নিয়ে আসতে পারে। গ্রহের অশুভ প্রভাবে আপনার আয়ের চেয়ে ব্যয়ের পরিমাণ অনেক বেশি বেড়ে যেতে পারে, যার ফলে সঞ্চয়ে টান পড়বে। পারিবারিক জীবনে কোনও পুরনো অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। গাড়ি বা বাইক চালানোর সময় অত্যন্ত সতর্ক থাকুন, দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে কোনও শর্টকাট বা অনৈতিক পথ নেওয়ার চেষ্টা করবেন না, অন্যথায় আইনি জটিলতায় জড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে।
অন্যান্য রাশির ওপর সাধারণ প্রভাব
বৃষ, মিথুন, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, ধনু এবং মকর রাশির জাতকদের জন্য এই মাসটি মিশ্র ফলদায়ক হবে। অর্থাৎ ভালো-মন্দ মিলিয়েই কাটবে। জীবনকে সুগম করতে এবং গ্রহের অশুভ প্রভাব কাটাতে এই মাসে নিয়মিত হনুমান চালিসা পাঠ করা এবং অভাবী মানুষকে কালো তিল, কম্বল বা সর্ষের তেল দান করা অত্যন্ত ফলদায়ী প্রমাণিত হতে পারে।
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অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More