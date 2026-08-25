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মকর রাশিতে চন্দ্রের মহাগোচর! ৪ রাশির খুলবে সামনে অর্থলাভের বিরাট সুযোগ, আটকে থাকা কাজও শেষ হবে এবার

মকর রাশি হলো কর্মের কারক শনিদেবের নিজস্ব রাশি। শনি এবং চন্দ্রের এই মেলবন্ধনে মকর রাশিতে চন্দ্রের অবস্থান জাতক-জাতিকাদের জীবনে মানসিক স্থিরতা, লক্ষ্যকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা এবং কর্মক্ষেত্রে বিশেষ প্রগতির সুযোগ তৈরি করে।

Published on: Aug 25, 2026, 21:34:32 IST
By Suman Roy
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মকর রাশিতে চন্দ্রের মহাগোচর! ৪ রাশির খুলবে সামনে অর্থলাভের বিরাট সুযোগ
মকর রাশিতে চন্দ্রের মহাগোচর! ৪ রাশির খুলবে সামনে অর্থলাভের বিরাট সুযোগ
  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/মকর রাশিতে চন্দ্রের মহাগোচর! ৪ রাশির খুলবে সামনে অর্থলাভের বিরাট সুযোগ, আটকে থাকা কাজও শেষ হবে এবার

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