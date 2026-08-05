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    ২০২৬ নাগপঞ্চমী রয়েছে আগস্ট মাসে, দেখে নিন তারিখ, তিথি

    নাগ পঞ্চমী তারিখ ২০২৬ সালে: হিন্দু ধর্মে নাগ পঞ্চমীর পূজার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এই বছর নাগ পঞ্চমী কবে পড়বে? 

    Published on: Aug 5, 2026, 15:00:30 IST
    By Sritama Mitra
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    ২০২৬ নাগপঞ্চমী রয়েছে আগস্ট মাসে, দেখে নিন তারিখ, তিথি
    ২০২৬ নাগপঞ্চমী রয়েছে আগস্ট মাসে, দেখে নিন তারিখ, তিথি

    নাগ পঞ্চমী হিন্দু ধর্মে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। প্রতি বছর শ্রাবণ মাসে নাগ পঞ্চমী উদযাপিত হয়। নাম পঞ্চমীতে সর্প দেবতার পূজা করা হয়। এই দিনটি সর্প দেবতাদের জন্য উৎসর্গ করা হয়। এই দিনে, শিব এবং সর্প দেবতাদের আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পূজা করা হয়। একই সময়ে, কিছু লোক এই দিনে উপবাসও রাখেন।

    বিশ্বাস অনুযায়ী, এই দিনটির উপাসনা করলে জীবনে কখনো সাপের কামড়ের ভয় থাকে না। এই বিশেষ উপলক্ষে সাপকে দুধ নিবেদন করলে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়।

    হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, শ্রাবণ মাসের শুক্ল পক্ষের পঞ্চম তারিখ ১৬ আগস্ট, ২০২৬ থেকে শুরু হয়। এই তারিখটি ১৬ তারিখ বিকেল ৪:৫২ মিনিটে শুরু হতে চলেছে। এই তারিখটি পরের দিন ১৭ আগস্ট বিকেল ৫ টায় শেষ হবে। এই পরিস্থিতিতে ১৭ তারিখে নাগ পঞ্চমী উদযাপিত হবে।

    নাগপঞ্চমীর দিনের শুভ সময় হ'ল ভোর ৫:৫১ মিনিট থেকে সকাল ৮:২৯ মিনিট পর্যন্ত। নাগ পঞ্চমীর সময় কিছু বিশেষ সাপ দেবতার পূজা করা হয়। মোট ১২ ধরনের সাপকে নাগ পঞ্চমীর দিনে পুজো করা হয়। এই দিনে বাসুকী, কাম্বল, কারকোটক, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খপাল, কালিয়া, অনন্ত, শেষ, তক্ষক, পিঙ্গল পদ্মা এবং অশ্বতর নাগের পূজা করা হয়।

    নাগপঞ্চমীর দিন কী কী এড়ানো উচিত তা জেনে নিন।

    1. নাগ পঞ্চমী উপলক্ষে লাঙ্গল চালানো এড়ানো উচিত। প্রকৃতপক্ষে, এটি বিশ্বাস করা হয় যে এই দিনে লাঙ্গল চালালে মাটির নীচে বসবাসকারী সাপের ক্ষতি হতে পারে। এ দিন লাঙ্গল মাটিতে ফেলে দিলে দোষ পাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

    2. বিশ্বাস করা হয়, নাগ পঞ্চমীতে দুধ খুব বেশি ব্যবহার করা উচিত নয়। দুধ যতটা সম্ভব কম ব্যবহার করা উচিত।

    3. এই দিনে, কোনও সাপের ক্ষতি করা উচিত নয়। এটা বিশ্বাস করা হয় যে যে ব্যক্তি এটি করে তার সমস্ত সন্তানের পাপ রয়েছে।

    4. নাগ পঞ্চমীর দিন, লোহার বাসন ব্যবহার না করার জন্য যত্ন নেওয়া উচিত। ধারণা করা হয়, এই দিনে লোহা ব্যবহার করলে সর্প দেবতার কষ্ট হয়।

    5. এছাড়াও, এই দিনে কোনও ধারালো বস্তুর ব্যবহার এড়ানো উচিত। এ ছাড়া সেলাই ও সূচিকর্ম এড়িয়ে চলতে হবে।

    এই দিনে মহাদেব শিবের পাশাপাশি সর্প দেবতার পূজাও করা হয়। পূজার সময় ধূপ, বতি ও প্রদীপ জ্বালিয়ে ফুল ও মালা অর্পণ করুন। এরপর দুধ ও মিষ্টি নিবেদন করুন। একই সময়ে, নাগ পঞ্চমী সম্পর্কে একটি বিশ্বাস রয়েছে যে যাদের রাশিফলে কাল সর্প দোষ রয়েছে, তারা অবশ্যই এই দিনে সাপ দেবতার পূজা করবেন।

    ডিসক্লেইমার: (আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/২০২৬ নাগপঞ্চমী রয়েছে আগস্ট মাসে, দেখে নিন তারিখ, তিথি

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