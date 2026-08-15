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    নাগপঞ্চমী ২০২৬র তিথি ১৬ আগস্ট নাকি ১৭ আগস্ট! পুজোর সঠিক তারিখ তিথি দেখে নিন

    এই বছর, নাগ পঞ্চমীর তারিখ নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে, তবে উদয় তিথি অনুসারে, উত্সবটি সোমবার, ১৭ আগস্ট উদযাপিত হবে। পঞ্চমী তিথি ১৬ আগস্ট বিকেল ৪:৫২ এ শুরু হবে।

    Published on: Aug 15, 2026, 15:21:51 IST
    By Sritama Mitra, नई दिल्ली
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    এবার নাগ পঞ্চমীর তারিখ নিয়ে মানুষের মধ্যে অনেক বিভ্রান্তি রয়েছে। কিছু জায়গায়, ১৬ আগস্ট তারিখ বলা হচ্ছে, আবার কিছু জায়গায় বলা হচ্ছে যে ১৭ আগস্ট নাগ পঞ্চমী উদযাপিত হবে। এর কারণ হ'ল নাগ পঞ্চমীর পঞ্চম তারিখ ১৬ আগস্ট থেকে শুরু হচ্ছে, তবে এটি পরের দিন অর্থাৎ ১৭ আগস্ট পর্যন্ত চলবে। এমন পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠেছে কোন দিনে নাগ পঞ্চমীর উপবাস ও পূজা করা হবে।

    নাগপঞ্চমী ২০২৬র তিথি ১৬ আগস্ট নাকি ১৭ আগস্ট! পুজোর সঠিক তারিখ তিথি দেখে নিন
    নাগপঞ্চমী ২০২৬র তিথি ১৬ আগস্ট নাকি ১৭ আগস্ট! পুজোর সঠিক তারিখ তিথি দেখে নিন

    হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, শ্রাবণ শুক্লা পক্ষের পঞ্চমীর তারিখ ১৬ আগস্ট, ২০২৬ বিকেল ৪:৫২ মিনিটে শুরু হবে এবং ১৭ আগস্ট বিকেল ৫ টা পর্যন্ত চলবে। উদয় তিথির নিয়ম অনুসারে, এবার নাগ পঞ্চমীর উৎসব সোমবার, ১৭ আগস্ট উদযাপিত হবে। নাগ পঞ্চমী ১৬ আগস্ট নয়, ১৭ আগস্ট হবে। এবার নাগ পঞ্চমীর গুরুত্ব এজন্য বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ শ্রাবণ মাসের তৃতীয় সোমবার পড়ছে।

    ১৬ বা ১৭ আগস্ট নাগ পঞ্চমী কবে?

    নাগ পঞ্চমী ১৭ আগস্ট, ২০২৬, সোমবার উদযাপিত হবে। পঞ্চমী তিথি ১৬ আগস্ট থেকে শুরু হবে, তবে উদয় তিথির ভিত্তিতে ১৭ আগস্ট উৎসবের পূজা করা হবে। সুতরাং ১৬ বা ১৭ আগস্ট সম্পর্কে আপনার যদি বিভ্রান্তি থাকে তবে সঠিক তারিখটি ১৭ আগস্ট।

    নাগপঞ্চমী ২০২৬ এর পূজা মুহুর্ত নাগ পঞ্চমীর পূজার জন্য সকালের সময়টি শুভ বলে মনে করা হয়। উপলব্ধ পঞ্চাং হিসাব অনুসারে, উপাসনার সময় সকাল ৬:০৪ থেকে ০৮:৩৯ মিনিট কাছাকাছি বলে জানা গিয়েছে। তবে শহরের অক্ষাংশ ও সূর্যোদয়ের সময় থাকায় মুহুরতে কয়েক মিনিটের পার্থক্য থাকতে পারে।

    নাগ পঞ্চমীতে কেন সাপদেবতার পূজা করা হয়?

    সনাতন পরম্পরায় সাপকে বিশেষ ধর্মীয় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নাগ পঞ্চমীর দিন, সাপ দেবতার পূজা করা হয় এবং পরিবারের সুখ, শান্তি এবং সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করা হয়। ভগবান শিবের গলায় সাপ বসার কারণে, নাগ পঞ্চমীকে শিব পূজার সাথেও সম্পর্কিত বলে মনে করা হয়। শ্রাবণ মাসে ভগবান শিবের উপাসনার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এবার নাগ পঞ্চমী সোমবার, শিব ভক্তদের জন্য এই দিনটিকে আরও বিশেষ করে তুলেছে।

    নাগ পঞ্চমীতে কী শুভ বলে মনে করা হয়?

    সাপদেবতার পূজায় ফুল, অক্ষত, ফল ও নৈবেদ্য অর্পণের প্রথা রয়েছে। ভগবান শিবকে জল এবং বেলপাত্র নিবেদন করা যেতে পারে। সাপদেবতাকে দুধ অর্পণের প্রথাও অনেক অঞ্চলে প্রচলিত। তবে জীবন্ত সাপকে জোর করে খাওয়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয় না। পূজার জন্য সাপ দেবতার মূর্তি বা ছবি ব্যবহার করা ভাল।

    নাগ পঞ্চমী এবং শ্রাবণ সোমবারের সংমিশ্রণ ১৭ আগস্ট নাগ পঞ্চমীর দিন পড়ছে শ্রাবণের সোমবারও। তাই শিব ভক্তদের জন্য এই দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভক্তরা সোমবার উপবাস পালন করতে পারেন এবং ভগবান শিবের জলভিষেক করতে পারেন এবং তারপরে সর্প দেবতার পূজা করতে পারেন।

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/নাগপঞ্চমী ২০২৬র তিথি ১৬ আগস্ট নাকি ১৭ আগস্ট! পুজোর সঠিক তারিখ তিথি দেখে নিন

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