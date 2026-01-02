নতুন বছরে নবজাতকের নামকরণ করবেন? জেনে নিন শুভক্ষণের তালিকা
২০২৫ সালের শেষের দিকে যে সমস্ত শিশুদের জন্মগ্রহণ হয়েছে তাদের নামকরণ করা হবে ২০২৬ সালের প্রথম দিকে অথবা মাঝামাঝি সময়। এছাড়া যে সমস্ত শিশুদের ২০২৬ সালে জন্মগ্রহণ হবে তাদের খুব স্বাভাবিকভাবেই এই বছরেই নামকরণ হবে। কিন্তু নামকরণ করার জন্য শুভ সময় জানা ভীষণ জরুরী। আজ এই প্রতিবেদনে এক নজরে দেখে নিন জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত কোন কোন সময় আপনার শিশুর জন্য নামকরণের জন্য শুভ হতে চলেছে।
নামকরণ মুহূর্ত:
জানুয়ারী
২ জানুয়ারী সকাল ০৭:১২ থেকে রাত ০৮:০৪ পর্যন্ত
৫ জানুয়ারী বিকাল ০৩:১১ থেকে ০১:২৪ পর্যন্ত
১০ জানুয়ারী দুপুর ১:৪০ থেকে সকাল ৭:১৪ পর্যন্ত
১৫ জানুয়ারী সকাল ০৭:১৪ থেকে বিকাল ০৩:০৩ পর্যন্ত
২০ জানুয়ারী সকাল ১০:১৪ থেকে ০৭:১৩ পর্যন্ত
সকাল ০৭:১৩ থেকে দুপুর ০১:৫৮ পর্যন্ত
২৪ জানুয়ারী দুপুর ২:৩২ থেকে সকাল ৭:১৩ পর্যন্ত
২৬ জানুয়ারী সকাল ৭:১৩ থেকে দুপুর ১২:৩২ পর্যন্ত
৩০ জানুয়ারী সকাল ০৯:২৬ থেকে ০৫:২৯ পর্যন্ত
ফেব্রুয়ারি
২ ফেব্রুয়ারি সকাল ০৭:১৪ থেকে দুপুর ০১:১১ পর্যন্ত
৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ০৭:১৩ থেকে রাত ০৮:১৫ পর্যন্ত
১০ ফেব্রুয়ারী দুপুর ১২:৪৪ থেকে সকাল ৭:১৩ পর্যন্ত
১৩ ফেব্রুয়ারি সকাল ০৭:১৪ থেকে দুপুর ০২:২৩
১৬ ফেব্রুয়ারি বিকাল ০৩:১৪ থেকে ভোর ০২:৪৩ পর্যন্ত
২০ ফেব্রুয়ারি সকাল ০৭:১৪ থেকে রাত ০৮:২৩ পর্যন্ত
২৩শে ফেব্রুয়ারি দুপুর ২:৩১ থেকে সকাল ৭:১৪ পর্যন্ত
২৭শে ফেব্রুয়ারি সকাল ৭:১৪ থেকে দুপুর ২:৫৪ পর্যন্ত
মার্চ
৩ মার্চ সকাল ০৭:১৩ থেকে দুপুর ০১:১১ পর্যন্ত
৭ মার্চ সকাল ০৭:১৪ থেকে রাত ০৮:২১ পর্যন্ত
১০ মার্চ দুপুর ১২:৩২ থেকে সকাল ৭:১৪ পর্যন্ত
১৪ মার্চ সকাল ০৭:১৪ থেকে দুপুর ০২:৪৫ পর্যন্ত
১৮ মার্চ সকাল ০৭:১৪ থেকে রাত ০৮:০৩ পর্যন্ত
২২ মার্চ দুপুর ১:০২ টা থেকে সকাল ৭:১৪ টা পর্যন্ত
২৬ মার্চ সকাল ০৭:১৩ থেকে দুপুর ০২:৫৮ পর্যন্ত
২৯ মার্চ সকাল ৭:১৪ থেকে বিকাল ৩:১২ পর্যন্ত
এপ্রিল
২ এপ্রিল সকাল ০৭:১৪ থেকে রাত ০৮:২৩ পর্যন্ত
৬ এপ্রিল দুপুর ১২:৩৩ থেকে সকাল ৭:১৪ পর্যন্ত
১০ এপ্রিল সকাল ০৭:১৪ থেকে দুপুর ০২:৫৬ পর্যন্ত
১৪ এপ্রিল দুপুর ২:৪৪ থেকে সকাল ৭:১৪ পর্যন্ত
১৮ এপ্রিল সকাল ০৭:১৪ থেকে দুপুর ০২:৫১ পর্যন্ত
২১ এপ্রিল সকাল ০৭:১৪ থেকে রাত ০৮:১০
২৫ এপ্রিল দুপুর ১:১২ থেকে সকাল ৭:১৪ পর্যন্ত
২৯ এপ্রিল সকাল ৭:১৪ থেকে দুপুর ২:৪৪ পর্যন্ত
মে
২ মে সকাল ০৭:১৪ থেকে রাত ০৮:১২ পর্যন্ত
৬ মে সকাল ০৭:১৪ থেকে দুপুর ০২:২৩ পর্যন্ত
১০ মে দুপুর ১২:৪৪ থেকে সকাল ৭:১৪ পর্যন্ত
১৪ মে দুপুর ১:১৪ টা থেকে ২:৫৬ টা পর্যন্ত
১৮ মে সকাল ০৭:১৪ থেকে দুপুর ০২:৪৪ পর্যন্ত
২১ মে সকাল ০৭:১৪ থেকে রাত ০৮:৩৩ পর্যন্ত
২৫ মে সকাল ০৭:১৪ থেকে দুপুর ০২:৫৬ পর্যন্ত
২৯ মে সকাল ০৭:১৪ থেকে দুপুর ০২:৪৪ পর্যন্ত
জুন
৩ জুন সকাল ০৭:১৪ থেকে দুপুর ০২:৫৬ পর্যন্ত
৭ জুন সকাল ০৭:১৪ থেকে দুপুর ০২:৪৪ পর্যন্ত
১১ জুন সকাল ০৭:১৪ থেকে দুপুর ০২:৩৩ পর্যন্ত
১৫ জুন সকাল ০৭:১৪ থেকে দুপুর ০২:৫৬ পর্যন্ত
১৮ জুন সকাল ০৭:১৪ থেকে দুপুর ০২:৪৪ পর্যন্ত
২২ জুন সকাল ০৭:১৪ থেকে দুপুর ০২:২৩ পর্যন্ত
২৬ জুন সকাল ০৭:১৪ থেকে দুপুর ০২:৪৪ পর্যন্ত
৩০ জুন সকাল ০৭:১৪ থেকে দুপুর ০২:৫৬ পর্যন্ত
জুলাই
৪ জুলাই সকাল ০৭:১৪ থেকে দুপুর ০২:৩৩ পর্যন্ত
৮ জুলাই সকাল ০৭:১৪ থেকে দুপুর ০২:৪৪ পর্যন্ত
১২ জুলাই সকাল ০৭:১৪ থেকে দুপুর ০২:৫৬ পর্যন্ত
১৫ জুলাই সকাল ০৭:১৪ থেকে দুপুর ০২:২৩ পর্যন্ত
১৮ জুলাই সকাল ০৭:১৪ থেকে দুপুর ০২:৪৪ পর্যন্ত
২২ জুলাই সকাল ০৭:১৪ থেকে দুপুর ০২:৫৬ পর্যন্ত
২৬ জুলাই সকাল ০৭:১৪ থেকে দুপুর ০২:৩৩ পর্যন্ত
৩০ জুলাই সকাল ০৭:১৪ থেকে দুপুর ০২:৪৪ পর্যন্ত
আগস্ট
৩ আগস্ট সকাল ০৭:১৪ থেকে ০২:৪৪ পর্যন্ত
৬ আগস্ট সকাল ০৭:১৪ থেকে দুপুর ০২:২৩ পর্যন্ত
১০ আগস্ট সকাল ০৭:১৪ থেকে দুপুর ০২:৫৬ পর্যন্ত
১৪ আগস্ট সকাল ০৭:১৪ থেকে দুপুর ০২:৪৪ পর্যন্ত
১৮ আগস্ট সকাল ০৭:১৪ থেকে দুপুর ০২:২৩ পর্যন্ত
২২ আগস্ট সকাল ০৭:১৪ থেকে দুপুর ০২:৪৪ পর্যন্ত
২৬ আগস্ট সকাল ৭:১৪ থেকে দুপুর ২:৫৬ পর্যন্ত
৩০ আগস্ট সকাল ০৭:১৪ থেকে দুপুর ০২:৩৩ পর্যন্ত
সেপ্টেম্বর
৩ সেপ্টেম্বর সকাল ০৭:১৪ থেকে ০২:৪৪ পর্যন্ত
৭ সেপ্টেম্বর সকাল ০৭:১৪ থেকে দুপুর ০২:২৩ পর্যন্ত
১০ সেপ্টেম্বর সকাল ০৭:১৪ থেকে দুপুর ০২:৫৬ পর্যন্ত
১৪ সেপ্টেম্বর সকাল ০৭:১৪ থেকে দুপুর ০২:৪৪ পর্যন্ত
১৮ সেপ্টেম্বর সকাল ০৭:১৪ থেকে দুপুর ০২:২৩ পর্যন্ত
২২ সেপ্টেম্বর সকাল ০৭:১৪ থেকে দুপুর ০২:৪৪ পর্যন্ত
২৬ সেপ্টেম্বর সকাল ০৭:১৪ থেকে দুপুর ০২:৫৬ পর্যন্ত
অক্টোবর
৩ অক্টোবর সকাল ০৭:১৪ থেকে ০২:৪৪ পর্যন্ত
৭ অক্টোবর সকাল ০৭:১৪ থেকে ০২:২৩ পর্যন্ত
১১ অক্টোবর সকাল ০৭:১৪ থেকে দুপুর ০২:৫৬ পর্যন্ত
১৫ অক্টোবর সকাল ০৭:১৪ থেকে ০২:৪৪ পর্যন্ত
১৯ অক্টোবর সকাল ০৭:১৪ থেকে দুপুর ০২:২৩ পর্যন্ত
২৩ অক্টোবর সকাল ০৭:১৪ থেকে ০২:৪৪ পর্যন্ত
২৭ অক্টোবর সকাল ০৭:১৪ থেকে দুপুর ০২:৫৬ পর্যন্ত
নভেম্বর
৩ নভেম্বর সকাল ০৭:১৪ থেকে ০২:৪৪ পর্যন্ত
৭ নভেম্বর সকাল ০৭:১৪ থেকে ০২:২৩ পর্যন্ত
১১ নভেম্বর সকাল ০৭:১৪ থেকে দুপুর ০২:৫৬ পর্যন্ত
১৫ নভেম্বর সকাল ০৭:১৪ থেকে ০২:৪৪ পর্যন্ত
১৯ নভেম্বর সকাল ০৭:১৪ থেকে ০২:২৩ পর্যন্ত
২৩ নভেম্বর সকাল ০৭:১৪ থেকে ০২:৪৪ পর্যন্ত
২৭ নভেম্বর সকাল ০৭:১৪ থেকে ০২:৫৬ পর্যন্ত
ডিসেম্বর
৩ ডিসেম্বর সকাল ০৭:১৪ থেকে ০২:৪৪ পর্যন্ত
৭ ডিসেম্বর সকাল ০৭:১৪ থেকে ০২:২৩ পর্যন্ত
১১ ডিসেম্বর সকাল ০৭:১৪ থেকে দুপুর ০২:৫৬ পর্যন্ত
১৫ ডিসেম্বর সকাল ০৭:১৪ থেকে ০২:৪৪ পর্যন্ত
১৯ ডিসেম্বর সকাল ০৭:১৪ থেকে ০২:২৩ পর্যন্ত
২৩ ডিসেম্বর সকাল ০৭:১৪ থেকে ০২:৪৪ পর্যন্ত
২৭ ডিসেম্বর সকাল ০৭:১৪ থেকে ০২:৫৬ পর্যন্ত