শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।
Navapancham Rajyog: মেষ, সিংহ সহ একঝাঁক রাশির ভাগ্যে তুমুল উন্নতির যোগ! আসছে নবপঞ্চম রাজযোগ
১৬ ডিসেম্বর, ২০২৬ থেকে, সূর্য ও বৃহস্পতির মধ্যে নবপঞ্চম সম্পর্ক গড়ে উঠবে। মেষ, সিংহ, ধনু ও বৃশ্চিক রাশির ছাত্র, বেতনভুক্ত কর্মচারী এবং ব্যবসায়ীরা শুভ ফলাফল পেতে পারেন।
২০২৬ সালের শেষ মাস জ্যোতিষশাস্ত্রে খুবই বিশেষ হবে। ডিসেম্বর মাসে গ্রহগুলোর গতিতে বেশ কয়েকটি বড় পরিবর্তন আসবে। এদিকে, ১৬ ডিসেম্বর গ্রহের রাজা, সূর্য, ধনু রাশিতে প্রবেশ করবেন। এদিকে, দেবগুরু বৃহস্পতি ১৩ ডিসেম্বর থেকে সিংহ রাশিতে তার পশ্চাদমুখী গতি শুরু করবে। এই দুই গ্রহের অবস্থান ৫ম-৯ম, অর্থাৎ পঞ্চম ও নবম ঘরের ত্রিকোণ সম্পর্ক গঠন করবে, যা জ্যোতিষশাস্ত্রে নবপঞ্চম সংযোগ নামে পরিচিত।
সূর্য আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্ব, সরকারি চাকরি এবং সম্মানের উপাদান হিসেবে বিবেচিত, আর বৃহস্পতি জ্ঞান, শিক্ষা, সম্পদ এবং সম্পদের প্রতীক। সুতরাং, সূর্য ও বৃহস্পতির এই সম্পর্ক শিক্ষা, কর্মজীবন এবং আর্থিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। এই যোগের ফলে কোন কোন রাশির ভাগ্যে উন্নতির রেখা আসবে, দেখে নিন।
মেষ
শিক্ষার্থীরা সাফল্য অর্জন করবে এবং ক্যারিয়ারের সুযোগ বাড়বে। মেষ রাশির জাতকদের জন্য বৃহস্পতি পঞ্চম ঘরে এবং সূর্য নবম ঘরে থাকবে। এই দুই ঘর সক্রিয় থাকায় শিক্ষা ও ভাগ্য সম্পর্কিত বিষয়ে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যায়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া শিক্ষার্থীরা তাদের কঠোর পরিশ্রমে ভালো ফল পেতে পারে। উচ্চশিক্ষার জন্য সংগ্রামরত তরুণরা নতুন সুযোগ পাবে। যারা কর্মরত থাকবেন তারা কর্মক্ষেত্রে সিনিয়র কর্মকর্তাদের সহায়তা পাবেন। পদোন্নতি এবং নতুন দায়িত্বের সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন পরিকল্পনা শুরু করা এবং ব্যবসা সম্প্রসারণের সময় অনুকূল হতে পারে। ১৬ ডিসেম্বর থেকে, সূর্য ও বৃহস্পতি, দেবতাদের গুরুর মধ্যে নবপঞ্চম সংযোগ গড়ে উঠবে।
সিংহ
সম্মান ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে, চাকরি ও ব্যবসায় অগ্রগতি সিংহ রাশির বাসিন্দাদের জন্য বৃহস্পতি উদীয়মান ঘরে থাকবে এবং সূর্য পঞ্চম ঘরে থাকবে। এই কারণে, ব্যক্তিত্ব, আত্মবিশ্বাস এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে ইতিবাচক প্রভাব দেখা যেতে পারে। কর্মরতরা তাদের কাজের মাধ্যমে নতুন পরিচয় গড়ে তোলার সুযোগ পাবেন। সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নেওয়া তরুণদের জন্য এই সময় উৎসাহব্যঞ্জক হতে পারে। ব্যবসায়ীরা নতুন পরিকল্পনা এবং ব্যবসায়িক যোগাযোগ থেকে উপকৃত হতে পারে। আপনার সন্তানের শিক্ষা ও ভবিষ্যত সম্পর্কেও ভালো খবর আসতে পারে। তবে, বৃহস্পতির পশ্চাদপদ গতির কারণে, পুরনো সিদ্ধান্ত এবং অসম্পূর্ণ কাজ পর্যালোচনা করা গুরুত্বপূর্ণ হবে।
ধনু ও বৃশ্চিক
সূর্য উর্ধ্বমুখী ঘরে এবং বৃহস্পতি নবম ঘরে থাকবেন। এটি আত্মবিশ্বাস, সুনাম এবং ভাগ্যের বিষয়গুলোকে শক্তিশালী করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব এবং ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ আসতে পারে। বিদেশেও ইতিবাচক খবর আসতে পারে। এদিকে, বৃশ্চিকের জন্য সূর্য দ্বিতীয় ঘরে এবং বৃহস্পতি দশম ঘরে থাকবে। দ্বিতীয় ঘর ধন-সম্পদ ও ভাষণের সঙ্গে যুক্ত, আর দশম ঘর কাজ ও কর্মজীবনের প্রতীক। এমন পরিস্থিতিতে, বেতনভোগী ব্যক্তিরা তাদের অবস্থান ও মর্যাদা বাড়ানোর সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসায়ীদের জন্য আর্থিক অবস্থার শক্তিশালী লক্ষণ দেখা যায়। আপনার কথাও পরিবারের মধ্যে মূল্যবান হবে। এই রাশির মানুষরা জন্ম থেকেই রাজকীয় স্বভাব নিয়ে আসে; সূর্য দেব অসীম শক্তি ও আত্মবিশ্বাস দেন।
সূর্য ও বৃহস্পতির আশীর্বাদ পেতে নিয়মিত পূজা ও আচার-অনুষ্ঠান শুভ বলে বিবেচিত। প্রতিদিন সকালে স্নানের পর তামার পাত্র দিয়ে সূর্যকে জল নিদান করুন এবং 'ওম ঘৃণিণী সূর্য্য নমঃ' মন্ত্র উচ্চারণ করুন। বৃহস্পতিবার ভগবান বিষ্ণুর পূজা করুন এবং তাকে হলুদ ফুল নিবেদন করুন। প্রয়োজনমন্দদের হলুদ শস্য, গুড় ও পোশাক দান করাও শুভ বিবেচিত হয়। শিক্ষার্থীদের শিক্ষক ও শিক্ষকদের সম্মান করা উচিত। আপনার কাজ শুরু করুন পিতামাতার আশীর্বাদ নিয়ে। ধর্মীয় বিশ্বাস বিশ্বাস করে যে সূর্য ও গুরুর পূজা জীবনে আত্মবিশ্বাস, জ্ঞান এবং ইতিবাচকতা বৃদ্ধি করে।
(ডিসক্লেমার- এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )