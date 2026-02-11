Edit Profile
    Nabapancham Yoga Lucky Zodiacs: বৃহস্পতিকে ১২০ ডিগ্রি কোণ থেকে দেখবেন সূর্যদেব! তাতেই ৩ রাশির দুয়ারে আসবে অফুরন্ত সুখ

    জ্যোতিষ গণনা অনুযায়ী, এই বিশেষ রাজযোগের প্রভাবে ৩টি রাশির জাতক-জাতিকারা সবথেকে বেশি লাভবান হতে চলেছেন। দেখে নিন তালিকায় আপনার রাশি আছে কি না।

    Published on: Feb 11, 2026 8:11 AM IST
    By Suman Roy
    জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্য এবং বৃহস্পতি—এই দুই গ্রহকেই অত্যন্ত শুভ এবং প্রভাবশালী মনে করা হয়। ২০২৬ সালে সূর্য যখন মীন রাশিতে অবস্থান করবে এবং বৃহস্পতি তার থেকে ১২০ ডিগ্রি কোণে অবস্থান করবে, তখন সৃষ্টি হবে অতি শুভ 'নবপঞ্চম রাজযোগ'। শাস্ত্র মতে, এই রাজযোগ এতটাই শক্তিশালী যে এটি জাতকের জীবনের দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যে বদলে দিতে পারে।

    বৃহস্পতিকে ১২০ ডিগ্রি কোণ থেকে দেখবেন সূর্যদেব! তাতেই বদলাবে ৩ রাশির ভাগ্য
    জ্যোতিষ গণনা অনুযায়ী, এই বিশেষ রাজযোগের প্রভাবে ৩টি রাশির জাতক-জাতিকারা সবথেকে বেশি লাভবান হতে চলেছেন। দেখে নিন তালিকায় আপনার রাশি আছে কি না:

    ১. মীন রাশি (Pisces)

    সূর্য আপনার রাশিতে আসার ফলে এবং বৃহস্পতির সাথে নবপঞ্চম যোগ তৈরি হওয়ায় আপনার আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। যারা সরকারি চাকরির স্বপ্ন দেখছেন, তাদের জন্য এটি সুবর্ণ সুযোগ। আপনার নেওয়া সঠিক সিদ্ধান্তগুলি ভবিষ্যতে বড় ধরণের আর্থিক মুনাফা দেবে। শরীর-স্বাস্থ্য আগের থেকে অনেক ভালো থাকবে।

    ২. মিথুন রাশি (Gemini)

    মিথুন রাশির জাতকদের জন্য এই রাজযোগ কর্মজীবনে অভূতপূর্ব সাফল্যের বার্তা নিয়ে আসছে। আপনার উদ্ভাবনী শক্তি বস বা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মুগ্ধ করবে। যারা ব্যবসার সাথে যুক্ত, তারা বড় কোনো ডিল বা বিদেশি প্রকল্প পেতে পারেন। এই সময়ে আপনার আয়ের উৎস বাড়বে এবং পুরনো ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

    ৩. সিংহ রাশি (Leo)

    সিংহ রাশির অধিপতি খোদ সূর্য দেব। বৃহস্পতির সাথে নবপঞ্চম যোগ আপনার ভাগ্যের দুয়ার খুলে দেবে। যারা উচ্চশিক্ষার জন্য চেষ্টা করছেন, তারা কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাবেন। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে লাভ এবং পরিবারে কোনো মাঙ্গলিক কাজের যোগ রয়েছে। মান-সম্মান বৃদ্ধির পাশাপাশি এই সময়ে আপনি কোনো বড় সম্মান বা পুরস্কার পেতে পারেন।

    নবপঞ্চম যোগের শুভ ফল বাড়াতে কী করবেন?

    এই রাজযোগের পূর্ণ সুবিধা পেতে প্রতিদিন সকালে সূর্য প্রণাম করুন এবং প্রতি বৃহস্পতিবার ভগবান বিষ্ণুর পূজা করুন। কপালে কেশরের তিলক লাগানো আপনার জন্য অত্যন্ত শুভ হবে। এছাড়া সামর্থ্য অনুযায়ী দরিদ্রদের হলুদ রঙের বস্ত্র বা খাদ্য দান করলে বৃহস্পতির আশীর্বাদ সর্বদা আপনার ওপর বজায় থাকবে।

