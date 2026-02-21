Navpancham Yog Lucky Zodiacs: রাত পোহালেই শুরু 'নবপঞ্চম রাজযোগ': বৃহস্পতি ও শুক্রের কৃপায় ভাগ্য খুলবে ৩ রাশির

Navpancham Yog Lucky Zodiacs: রাত পোহালেই শুরু 'নবপঞ্চম রাজযোগ': বৃহস্পতি ও শুক্রের কৃপায় ভাগ্য খুলবে ৩ রাশির
জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, যখন দুটি গ্রহ একে অপরের ত্রিকোণ অবস্থানে থাকে, তখন নবপঞ্চম রাজযোগের সৃষ্টি হয়। এই যোগটিকে অত্যন্ত শক্তিশালী ও ফলপ্রসূ মনে করা হয়।
জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহের অবস্থান এবং তাদের গোচর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। যখনই বৃহস্পতি (গুরু) এবং শুক্রের মতো শুভ গ্রহের অবস্থানে পরিবর্তন ঘটে, তখন তার প্রভাব মেষ থেকে মীন - ১২টি রাশির উপরই পড়ে। সাম্প্রতিক জ্যোতিষীয় গণনা অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি (রবিবার) একটি অত্যন্ত শুভ যোগ তৈরি হতে চলেছে। সেদিন বৃহস্পতি এবং শুক্র একে অপরের এমন জায়গায় অবস্থান করবে, যাকে জ্যোতিষশাস্ত্রের ভাষায় 'নবপঞ্চম রাজযোগ' বলা হয়। এই বিশেষ রাজযোগের প্রভাবে বেশ কয়েকটি রাশির জাতক-জাতিকার জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি এবং উন্নতির নতুন দুয়ার খুলে যেতে পারে।
নবপঞ্চম রাজযোগ কী?
এই রাজযোগের প্রভাবে মানুষের কর্মজীবন বা কেরিয়ারে উন্নতি, আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি, সামাজিক মান-সম্মান বৃদ্ধি এবং সৌভাগ্যের উদয় ঘটে। ২২ ফেব্রুয়ারি রাত ৮ টা ৫৯ মিনিটে এই বিশেষ যোগটি পূর্ণতা পাবে। আর তার ফলে কোন কোন রাশির উপরে ভালো প্রভাব পড়বে, তা দেখে নিন।
কুম্ভ রাশি
কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত আশাপ্রদ। বৃহস্পতি ও শুক্রের এই বিশেষ অবস্থান আপনার ভাগ্যকে মজবুত করবে। যারা দীর্ঘদিন ধরে কর্মক্ষেত্রে বা ব্যবসায় কোনো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিলেন, তারা উন্নতির নতুন পথ খুঁজে পাবেন। আপনার জীবনযাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। আর্থিক পরিস্থিতির ব্যাপক উন্নতির যোগ রয়েছে। আপনি যদি কোনো নতুন বিনিয়োগ বা ব্যবসার পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে এটি একটি আদর্শ সময়। স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং পরিবারের সাথে কোনো ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ আসতে পারে। মোটের ওপর, ২২ ফেব্রুয়ারির পর থেকে কোনো বড় সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।
মীন রাশি
মীন রাশির জন্য নবপঞ্চম রাজযোগ শুভ ফলদায়ক হতে চলেছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা করা হবে এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুনজরে থাকবেন। যারা নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করার সুযোগ খুঁজছেন, তারা নতুন নতুন প্ল্যাটফর্ম পাবেন। দাম্পত্য জীবনে মাধুর্য বজায় থাকবে এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বোঝাপড়া বাড়বে। ব্যবসায়িক দিক থেকেও এই সময়টি অত্যন্ত লাভজনক। আপনার আটকে থাকা কাজগুলো এই সময়ে দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হবে। আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে, যা ভবিষ্যতে বড় কোনো অর্জনে সহায়ক হবে।
কর্কট রাশি
কর্কট রাশির জাতকদের জন্য এই রাজযোগ আর্থিক সমৃদ্ধির বার্তা নিয়ে আসছে। বিশেষ করে যাঁরা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত, তারা বড় ধরনের রিটার্ন বা মুনাফা আশা করতে পারেন। আর্থিক লাভের একাধিক পথ খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পারিবারিক পরিবেশ আনন্দদায়ক থাকবে এবং আত্মীয়স্বজনের পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। অবিবাহিত জাতক-জাতিকাদের জন্য বিয়ের ভালো প্রস্তাব আসতে পারে। সামাজিক কাজে আপনার অংশগ্রহণ বাড়বে এবং এর ফলে আপনার মান-সম্মান ও পরিচিতি বৃদ্ধি পাবে।
বৃহস্পতি ও শুক্র গ্রহের নবপঞ্চম রাজযোগ যদিও কিছু রাশির জন্য আশীর্বাদস্বরূপ, তবে জ্যোতিষীদের মতে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত কুষ্ঠিতে গ্রহের অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে ফলের তারতম্য হতে পারে। এই শুভ সময়ে কুম্ভ, মীন এবং কর্কট রাশির জাতকদের উচিত ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে সুযোগগুলোকে কাজে লাগানো। তবে যে কোনও বড় বিনিয়োগ বা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া সর্বদা শ্রেয়।