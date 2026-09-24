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Shanidev: ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত শনিদেবের কোন প্রভাব পড়বে মীন রাশিতে! রইল জ্যোতিষমত

শনি মীন রাশিতে পশ্চাদমুখী এবং ১১ ডিসেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত থাকবে। এই পরিস্থিতিতে, এই 137 দিনগুলি মীন রাশির জন্য বিশেষ বলে মনে করা হয়। 

Published on: Sep 24, 2026, 15:22:49 IST
By Sritama Mitra
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শনি দেবকে জ্যোতিষশাস্ত্রে কর্মদাতা বলা হয়। এটি বিশ্বাস করা হয় যে শনি একজন ব্যক্তিকে তার কর্ম অনুসারে ফলাফল দেয়। এই সময়ে, শনিদেব, মীন রাশিতে পশ্চাদমুখী অবস্থায় রয়েছেন। শনি ২৭ জুলাই, ২০২৬ এ পশ্চাদমুখী এবং এখন ১১ ডিসেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত এই অবস্থায় থাকবে। অর্থাৎ, এখনও প্রায় আড়াই মাস বাকি আছে।

কয়েকদিন পরেই নক্ষত্র পালটাবেন শনিদেব। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে ন্যানো ব্যানানা দিয়ে তৈরি করা)
কয়েকদিন পরেই নক্ষত্র পালটাবেন শনিদেব। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে ন্যানো ব্যানানা দিয়ে তৈরি করা)

মীন রাশির কেমন কাটবে!

মীন রাশির জন্য এই সময়টি বিশেষ বলে মনে করা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, মীন রাশির ব্যক্তিদের সাড়েসাতির মধ্য পর্যায় চলছে। এই পরিস্থিতিতে, শনি পশ্চাদপসরণ পুরানো বিষয়গুলি, অসম্পূর্ণ কাজ এবং আগে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি পুনর্বিবেচনা করার সময় বলে মনে করা হয়। কর্মজীবনে দায়িত্ব বাড়তে পারে শনিকে কর্ম এবং শৃঙ্খলার একটি উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়।অতএব, মীন রাশির লোকদের কাজের ক্ষেত্রে অসাবধানতা এড়াতে পরামর্শ দেওয়া হয়। অফিসে দায়িত্ব বাড়তে পারে। আপনাকে কোনও পুরানো প্রকল্প বা আটকে থাকা কাজের দিকে পুনরায় মনোনিবেশ করতে হতে পারে। এই সময়ে, তাড়াহুড়ো করে চাকরি পরিবর্তন করা বা বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেয়ে পরিস্থিতি বুঝে এগিয়ে যাওয়া ভাল বলে মনে করা হয়। পশ্চাদমুখী শনিকে জ্যোতিষশাস্ত্রের পর্যালোচনা এবং উন্নতি হিসাবে দেখা হয়। অর্থের ক্ষেত্রে সতর্কতা মীন রাশির এই সময়ের মধ্যে ব্যয়ের দিকে নজর রাখার প্রয়োজন হতে পারে। পুরানো অর্থ প্রদান, ঋণ বা স্থগিত আর্থিক বিষয়গুলির যত্ন নিতে হতে পারে। জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশ্বাস অনুসারে, শনি যখন পশ্চাদমুখী হয় তখন একজন ব্যক্তির তার আর্থিক অভ্যাস পর্যালোচনা করা উচিত। চিন্তা না করে বড় বিনিয়োগ বা অপ্রয়োজনীয় ব্যয় করা এড়ানো ভাল হবে।

পুরানো কেসগুলি আবার আসতে পারে পশ্চাদমুখী গ্রহ সম্পর্কে জ্যোতিষশাস্ত্রে একটি বিশ্বাস রয়েছে যে পুরানো অসম্পূর্ণ কেসগুলি আবার আসতে পারে। মীন রাশির লোকদের জন্যও, পুরানো সিদ্ধান্ত, সম্পর্ক বা দায়িত্ব সম্পর্কিত কিছু বিষয় আবার উঠে আসতে পারে। এই পরিস্থিতিতে, বিষয়টি এড়ানোর পরিবর্তে এটি সম্পূর্ণ করার দিকে মনোনিবেশ করা দরকারী বলে মনে করা হয়।

ডিসেম্বরে শনিদেব ১১ ডিসেম্বর, ২০২৬ র পর থেকে শনিদেব মার্গী থাকবেন। জ্যোতিষশাস্ত্র বিশ্বাস অনুসারে, এর পরে, পশ্চাদমুখী সময়কালে আবার আবার উপস্থিত হওয়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি হতে পারে। তবে, কোনও ব্যক্তির উপর শনির আসল প্রভাব তার পুরো রাশিফল, চন্দ্র চিহ্ন এবং দশা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে বলে মনে করা হয়। অতএব, শুধুমাত্র রাশিচক্রের উপর ভিত্তি করে সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করা বাঞ্ছনীয় নয়। সামগ্রিকভাবে, মীন রাশির সময়টি ধৈর্য, শৃঙ্খলা এবং পুরানো কাজগুলি সম্পন্ন করার জন্য মনোযোগের একটি বলে মনে করা হয়। শনি পশ্চাদমুখী, তাই তাড়াহুড়োর পরিবর্তে চিন্তাশীল পদক্ষেপ নেওয়া জ্যোতিষের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়।

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/Shanidev: ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত শনিদেবের কোন প্রভাব পড়বে মীন রাশিতে! রইল জ্যোতিষমত

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