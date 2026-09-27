Sun Transit: সূর্যের প্রভাব! ২০ দিন ধরে ৬ রাশি লাভের মুখ দেখবে, কী কী প্রাপ্তি?
সূর্য ১৭ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত কন্যা রাশিতে থাকবে। এই সময়ে, মেষ, সিংহ, কন্যা, ধনু, মকর এবং মীন রাশির লোকদের জন্য ক্যারিয়ার, চাকরি, ব্যবসা এবং আর্থিক বিষয়ে ইতিবাচক পরিবর্তনগুলি বিবেচনা করা হয়।
সূর্য বর্তমানে কন্যা রাশিতে বসে আছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, সূর্য ১৭ সেপ্টেম্বর কন্যা রাশিতে প্রবেশ করেছেন এবং ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত এই রাশিতে থাকবেন। এই পরিস্থিতিতে, পরবর্তী ২০ দিন কিছু রাশির জন্য বিশেষ বলে মনে করা হয়।
কন্যা রাশিতে সূর্যের থাকার সময়কাল সূর্য ১৭ সেপ্টেম্বর কন্যা রাশিতে প্রবেশ করেছে। এখন ১৭ অক্টোবর, ২০২৬ এ সূর্য তুলা রাশিতে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ, ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত সূর্য প্রায় ২০ দিন কন্যা রাশিতে থাকবে। এই সময়টি মাথায় রেখে, এই রাশির চিহ্নগুলির জন্য সময়কে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। এই সময়ে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পাবেন।
মেষ - সূর্যের এই ট্রানজিট কাজের দিক থেকে মেষ রাশির জন্য ভাল হতে পারে। চাকরিতে দায়িত্ব বাড়তে পারে। আপনি এমন কিছু কাজের দায়িত্ব পেতে পারেন যেখানে আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং নেতৃত্বের ক্ষমতা দৃশ্যমান। কর্মকর্তাদের সাথে কথোপকথনে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্ব পেতে পারে। যারা ব্যবসা করেন তাদের জন্যও সময় কার্যকর হতে পারে। পুরানো কাজগুলি সম্পন্ন হবে এবং নতুন গ্রাহকের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। আর্থিক বিষয়ে আয় বাড়ানোর নতুন উপায় পাওয়া যাবে। তবে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন হবে। যদি কোনও কাজে দীর্ঘ সময় ধরে অর্থ আটকে থাকে তবে এটি নিয়ে আলোড়ন হতে পারে।
সিংহ রাশি - সিংহ রাশির প্রভু সূর্য। অতএব, সূর্যের ট্রানজিট আপনার জন্য বিশেষ বলে মনে করা হয়। পরবর্তী ২০ দিনের জন্য কাজের ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পেতে পারে। আপনি চাকরিতে কথা বলার সুযোগ পাবেন। আপনি আবার কোনও পুরানো কাজের দায়িত্ব পেতে পারেন এবং এটি শেষ করতে আপনি সাফল্য পেতে পারেন। আর্থিক অবস্থার উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ব্যবসায়ীরা পুরানো পরিচিতি থেকে উপকৃত হতে পারেন। অর্থ সম্পর্কিত যে কোনও সিদ্ধান্ত আপনার পক্ষে যেতে পারে। পরিবারের প্রয়োজনে ব্যয় হবে, তবে আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন।
কন্যা রাশি - সূর্য আপনার রাশি রাশিতে পরিবর্তিত হচ্ছেন। এমন পরিস্থিতিতে, পরবর্তী ২০ দিন অনেক ক্ষেত্রে আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। চাকরিতে কাজ সম্পর্কে স্বীকৃতি থাকতে পারে। আপনি কোনও সিনিয়র অফিসারের সমর্থন পেতে পারেন। যারা চাকরি পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা একটি সুযোগ সম্পর্কে তথ্য পেতে পারেন। ব্যবসায় নতুন কাজ শুরু করার ধারণা তৈরি করা যেতে পারে। আর্থিক পরিস্থিতি নিয়েও সময় ভাল হতে পারে। পুরানো অর্থ প্রদান আশা করা যেতে পারে। তবে কোনও বড় বিনিয়োগে তাড়াহুড়ো করা এড়িয়ে চলুন।
ধনু রাশি- ধনু রাশির জন্য, কন্যা রাশিতে সূর্যের সঞ্চালন ক্যারিয়ার সম্পর্কিত বিষয়ে আলোড়ন বাড়িয়ে তুলতে পারে। আপনি চাকরিতে একটি নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। কর্মকর্তারা আপনার কাজের উপর নজর রাখবেন। কঠোর পরিশ্রমের প্রভাব আগামী দিনগুলিতে দেখা যেতে পারে। ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন পরিচিতি কাজে আসতে পারে। কোনও পুরানো গ্রাহকের কাছ থেকে আবার কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। অর্থ উপার্জনের পাশাপাশি সঞ্চয়ের দিকেও মনোনিবেশ করা গুরুত্বপূর্ণ হবে।
মকর রাশি- কাজ এবং আর্থিক বিষয়ে মকর রাশির জাতকদের জন্য পরবর্তী ২০ দিন গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। চাকরিতে কাজের চাপ থাকবে, তবে দায়িত্ব পালনের পরে আপনার অবস্থান শক্তিশালী হতে পারে। আপনি প্রবীণদের সমর্থন পেতে পারেন। ব্যবসায় যে কোনও স্থগিত কাজ এগিয়ে যেতে পারে। অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে স্বস্তি আশা করা হয়। আপনি কোনও পুরানো অর্থ প্রদান সম্পর্কে সুসংবাদ পেতে পারেন। তবে আপনাকে অপচয় ব্যয় এড়াতে হবে।
মীন রাশি - মীন রাশির লোকদের জন্য, সূর্যের এই ট্রানজিট দৈনন্দিন কাজ এবং আর্থিক বিষয়ে পরিবর্তন আনতে পারে। কাজের পদ্ধতি পরিবর্তন হতে পারে। একটি নতুন দায়িত্ব নিয়ে আপনার ক্ষমতা দেখানোর সুযোগ থাকবে। ব্যবসায়ীদের লেনদেনে সাবধানতার সাথে এগিয়ে যেতে হবে। একটি পুরানো যোগাযোগ উপকারী হতে পারে। আর্থিক অবস্থার ধীরে ধীরে উন্নতি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। অর্থ বন্ধ করে স্বস্তি দেওয়া যেতে পারে।
এই ২০ দিন কেন বিশেষ জ্যোতিষশাস্ত্রে, সূর্যকে আত্মবিশ্বাস, পদ, প্রতিপত্তি, পিতা এবং প্রশাসন সম্পর্কিত বিষয়গুলির কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অতএব, সূর্যের রাশিচক্র বা ট্রানজিটকে ক্যারিয়ার এবং সামাজিক অবস্থানের সাথে যুক্ত করে দেখা যায়। কন্যা রাশি বুধের চিহ্ন এবং বুধ বুদ্ধিমত্তা, বক্তৃতা, ব্যবসা এবং গণনার সাথে যুক্ত।
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More