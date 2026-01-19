Edit Profile
    এই মূলাঙ্কের মেয়ে বিয়ে করলে রাজযোগ আসবে যে কোনো পুরুষের ভাগ্য! হবে অর্থবৃষ্টি

    আজ আমরা আপনাদের ১, ৪ এবং ৯ সংখ্যা নিয়ে জন্মগ্রহণকারী মেয়েদের সম্পর্কে বলব। এই মেয়েদের বিয়ে করলে ভাগ্য বদলাতে পারে যে কোনো পুরুষের। 

    Published on: Jan 19, 2026 5:00 PM IST
    By Tulika Samadder
    সংখ্যাতত্ত্ব অনুসারে, প্রতিটি সংখ্যার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সংখ্যাটি জন্ম তারিখের উপর নির্ভর করে। আজ, আমরা আপনাকে এমন কিছু সংখ্যা সম্পর্কে বলতে চলেছি, সেগুলি নিয়ে জন্ম নেওয়া মেয়েদের অত্যন্ত ভাগ্যবান করে তোলে। তদুপরি, যদি কেউ এই সংখ্যাগুলির সঙ্গে বিবাহ করেন, তবে তাদের ভাগ্য উজ্জ্বল হতে পারে।

    এই মূলাঙ্কের মেয়েরা স্বামীর জন্য খুব শুভ।
    মূলাঙ্ক ১:

    মূলাঙ্ক ১:

    কোনও মাসের ১, ১০, ১৯ বা ২৮ তারিখে জন্মগ্রহণকারী মেয়েদের সংখ্যা ১ হয়। এই সংখ্যাটি সূর্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যা তাদেরকে স্বাভাবিকভাবেই নেতা, আত্মবিশ্বাসী, উদ্যমী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী করে তোলে। যখন একজন পুরুষ ১ নম্বর মেয়েকে বিয়ে করেন, তখন তার জীবন আত্মবিশ্বাস, মর্যাদা এবং নতুন পরিচয়ে ভরে ওঠে। এই ধরণের স্ত্রী তার স্বামীকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেন এবং তার কর্মজীবনে নতুন শক্তি সঞ্চার করেন। সূর্যের প্রভাব স্থিতিশীলতা এবং সম্মান প্রদান করে।

    মূলাঙ্ক ৪:

    যাদের জন্ম ৪, ১৩ অথবা ২২ তারিখে, তাদের সংখ্যা ৪। সংখ্যা ৪-এর মেয়েরা রাহু গ্রহের দ্বারা প্রভাবিত হয়। তারা পরিশ্রমী। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি খুব স্বচ্ছ হয় এবং তারা নিজেদের জীবনসঙ্গীকে সবসময় আগলে রাখে। যখন একজন পুরুষ ৪ সংখ্যার মহিলাকে বিয়ে করেন, তখন তার জীবনে স্থিতিশীলতা এবং আর্থিক সমৃদ্ধি আসতে শুরু করে। রাহুর শক্তি একজন ব্যক্তিকে অসম্ভব পরিস্থিতিতেও সমাধান খুঁজে বের করার ক্ষমতা দেয়।

    মূলাঙ্ক ৯:

    ৯, ১৮ এবং ২৮ তারিখে জন্মগ্রহণকারী নারীদের সংখ্যা ৯। ৯ নম্বর হলো মঙ্গলের সংখ্যা, যা শক্তি, অধ্যবসার প্রতিনিধিত্ব করে। এই সংখ্যার নারীরা উদ্যমী, সাহসী এবং নির্ভীক হন। যে পুরুষ ৯ সংখ্যার নারীকে বিয়ে করেন, তিনি জীবনে নতুন আত্মবিশ্বাস, সাহস এবং স্থিতিশীলতা অনুভব করেন। মঙ্গলের প্রভাব তাদের প্রতিটি সংগ্রামকে বিজয়ে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা দেয়। এই কারণেই ৯ সংখ্যার মহিলারা তাদের সঙ্গীদের জন্য অনুপ্রেরণা এবং শক্তির উৎস হয়ে ওঠেন।

