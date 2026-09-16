October 2026 lucky zodiac: দুর্গাপুজো ২০২৬র মাস অক্টোবরে একঝাঁক রাশির ভাগ্য খুলবে! লাকির লিস্ট রইল
অক্টোবর মাসটি গ্রহের দিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। এই মাসে, কিছু রাশিচক্রের ভাগ্য বাড়বে পাশাপাশি আর্থিক লাভও হবে। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে উন্নতি পাবেন। অক্টোবর মাসের ভাগ্যবান রাশিগুলি জানুন।
অক্টোবর মাসটি গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের দিক থেকে খুব বিশেষ হতে চলেছে। এই মাসে সূর্য, বৃহস্পতি এবং শুক্র তাদের রাশিচক্র পরিবর্তন করবে। পঞ্জিকা অনুসারে, সূর্যের তুলা রাশির ট্রানজিট ১৭ অক্টোবর, ২০২৬ হবে। বৃহস্পতি, ৩১ অক্টোবর, ২০২৬, সিংহ রাশিতে আসবেন। ৩৭ দিন পরে ৩০ অক্টোবর শুক্র উদিত হবে। অক্টোবর ২০২৬-এ রয়েছে দুর্গাপুজো। ১৭ অক্টোবর থেকে শুরু হবে পুজো। এই মাস কার কার লাকি, দেখে নিন।
বৃষ রাশি: একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবেন অক্টোবর মাস বৃষ রাশির লোকদের জন্য খুব শুভ হতে চলেছে। এই সময়ে, আপনার ক্রোধ বাড়তে পারে তবে আপনি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সফল হবেন। আপনার প্রিয়জনদের কাছ থেকে সমর্থন পাওয়া যাবে। ব্যবসায়িক পরিস্থিতিতে উন্নতির লক্ষণ রয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আপনার কাজের প্রশংসা করতে পারেন। কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেয়ে মন খুশি হবে। আপনি আপনার প্রিয়জনের সমর্থন পাবেন। আপনি আপনার পরিবারের সাথে বেড়াতে যেতে পারেন।
কর্কট: সমস্ত দিক থেকে লাভের লক্ষণ অক্টোবর মাস কর্কট রাশির বাসিন্দাদের জন্য একটি ভাল ফলাফল হতে পারে। এই সময়ে, আপনি চারদিক থেকে সুবিধা পাওয়ার লক্ষণ দেখা যায়। আপনি আর্থিক পরিস্থিতিতে ভাল পরিবর্তন দেখতে পাবেন। বিদেশের সাথে যুক্ত ব্যবসায়ী শ্রেণি মুনাফা পাবে এবং ব্যাংক-ব্যালেন্স বৃদ্ধি পাবে। মানসিক শান্তি অর্জন করা হবে। বস্তুগত আরাম বৃদ্ধি পাবে এবং ব্যবসায়ের নতুন সুযোগ পাওয়া যাবে। বাবা আপনার সাথে থাকবেন।
সিংহ রাশি: কর্মক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্যের সম্ভাবনা সিংহ রাশির লোকেরা এই সময়ে কঠোর পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে। পুরানো বিরোধের নিষ্পত্তি হতে পারে। আদালতে জয়ের লক্ষণ রয়েছে। বক্তব্য কার্যকর হবে। ব্যক্তিত্বের উন্নতি হবে। স্থবির অর্থ পাওয়া যাবে। ক্যারিয়ারে উন্নতি হবে। সরকারি ব্যবস্থায় যোগ দেবেন যা উপকারী হবে।
বৃশ্চিক রাশি: বৃশ্চিক রাশির লোকদের জন্য আর্থিক সুবিধার লক্ষণ। এই সময়ে, অর্থের নতুন উৎস আসবে এবং পুরানো উপায় থেকেও অর্থ আসবে। কিছু সুসংবাদ আসলে মন খুশি হবে। ক্ষমতাসীন দলের কাছ থেকে আপনি সমর্থন পাবেন। আপনি পরিবারের সাথে ভাল সময় কাটাবেন। আপনি মানসিকভাবে স্বস্তি বোধ করবেন। অবিবাহিতদের জন্য উপযুক্ত বিবাহের প্রস্তাব আসতে পারে।
মকর রাশি: সমস্যাগুলি দূর হবে, মকর রাশির লোকদের চলমান সমস্যাগুলি দূর হবে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গ ব্যবসা বাড়িয়ে তুলতে পারে। আর্থিক পরিস্থিতিতে ভাল পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি ঋণ থেকে মুক্তি পেতে পারেন এবং সঞ্চয়ে সফল হবেন। সরকারী ব্যবস্থা আপনাকে সমর্থন করবে। কর্মক্ষেত্রে দুর্দান্ত সাফল্য অর্জন করা যেতে পারে। আপনি এই মাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।
মীন: চাকরির অবস্থার উন্নতি হবে অক্টোবর মাস মীন রাশির জন্য ভাল লক্ষণ নিয়ে আসছে। এই মাসে, আপনার চাকরি সম্পর্কিত সমস্যাগুলি শেষ হবে। আপনি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের আশীর্বাদ পাবেন। চাকরির সন্ধানকারী ব্যক্তিরা ভাল সুযোগ পাবেন। আদালতে জয়ের লক্ষণ রয়েছে। তবে বৈবাহিক জীবনে সমস্যার মুখোমুখি হতে হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের উপর, আমরা দাবি করি না যে সেগুলি সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More