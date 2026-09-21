October 2026 rashifal: অক্টোবর ২০২৬ দুর্গাপুজোর মাসে ৭ রাশির কপাল খুলছে! লাকি কারা?
অক্টোবর মাসটি মেষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, তুলা, বৃশ্চিক এবং কুম্ভের জন্য বিশেষ হতে পারে। গ্রহের পরিবর্তিত গতিবিধির মধ্যে, চাকরি, ব্যবসা এবং অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে নতুন সুযোগ আশা করা যায়। কিছু লোক স্থগিত অর্থ পেতে পারে।
অক্টোবর মাস মানেই এই বছরে দুর্গাপুজোর মাস। ২০২৬ সালের দুর্গাপুজো আয়োজিত হতে চলেছে। এই মাসে ৭ রাশির ভাগ্য খুলছে। কারা লাকি, দেখে নিন।
মেষ- মেষ রাশির জাতকদের জন্য, অক্টোবর কাজের ক্ষেত্রে একটি নতুন সূচনা আনতে পারে। কর্মজীবী ব্যক্তিরা তাদের দায়িত্বে পরিবর্তন দেখতে পারেন। আপনি কর্মক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রমের সুবিধা পাবেন বলে আশা করা হবে। ব্যবসায়ীরা নতুন লোকের সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ পেতে পারেন। অর্থের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো এড়িয়ে চলুন।
মিথুন রাশি- মিথুন রাশির লোকদের জন্য, অক্টোবর মাসে আয় এবং কাজ সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করা হবে। আপনি কিছু পুরানো কাজ থেকে উপকৃত হতে পারেন। ব্যবসায় নতুন গ্রাহক যুক্ত হতে পারেন। আপনি চাকরিতে আপনার বক্তব্য রাখার সুযোগ পাবেন। ব্যয়ের দিকে নজর রাখা প্রয়োজন, যাতে বাজেটের অবনতি না হয়।
কর্কট রাশি- কর্কট রাশির জাতক-জাতিকদের জন্য, এই মাসটি পরিবার এবং ক্যারিয়ার উভয় ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। আপনি কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। কিছু লোক চাকরি বা ব্যবসা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আপনি বাড়ির লোকদের কাছ থেকে সমর্থন পাওয়ার আশা করবেন। তবে যে কোনও বড় সিদ্ধান্তে আপনার অবস্থান বুঝুন।
সিংহ - সিংহ রাশির জাতক-জাতিকারা অক্টোবরে তাদের পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করার সুযোগ পেতে পারেন। চাকরিতে পরিবর্তন বা নতুন দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা হতে পারে। ব্যবসায় কাজ বাড়ানোর জন্য নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করার ধারণা থাকবে। অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে পরিকল্পনা করুন। কারও নির্দেশে বিনিয়োগ করা এড়িয়ে চলুন।
তুলা রাশি- তুলা রাশির লোকদের জন্য, সম্পর্ক এবং কাজ সম্পর্কিত বিষয়গুলি অক্টোবরে আলোচনা করা যেতে পারে। নতুন অংশীদারিত্ব বা কাজ সম্পর্কিত যোগাযোগ তৈরি হতে পারে। কর্মজীবী লোকদের আরও ভাল উপায়ে কাজ শেষ করার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। ব্যয় এবং সঞ্চয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন।
বৃশ্চিক রাশি - বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকারা অক্টোবরে পুরানো পরিকল্পনায় কাজ করার সুযোগ পেতে পারেন। আপনি চাকরিতে একটি নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। যারা ব্যবসা করছেন তারা পুরানো যোগাযোগ থেকে উপকৃত হতে পারেন। অর্থের ক্ষেত্রে অবহিত সিদ্ধান্ত নিন। পরিবারের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখুন।
কুম্ভ- কুম্ভ রাশির লোকদের জন্য কাজ এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনার দিক থেকে অক্টোবর গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। কিছু লোক নতুন চাকরি বা কাজ শুরু করার কথা ভাবতে পারে। আপনি নতুন জিনিস শেখার সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসায়ীদের তাদের কাজের পরিকল্পনার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। আর্থিক বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করুন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার : আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More