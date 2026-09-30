October 2026 Monthy Rashifal: অক্টোবর ২০২৬ মাসিক রাশিফলে দেখে নিন কোন ৪ রাশির ভাগ্যে উন্নতি!
অক্টোবর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে।
অক্টোবর মাসটি গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের দিক থেকে খুব বিশেষ বলে মনে করা হয়। এই মাসে, বুধ, শুক্র, সূর্য, মঙ্গল, শনি এবং বৃহস্পতির গতিবিধি বা অবস্থানে পরিবর্তন হবে। ৩১ অক্টোবর, বৃহস্পতি চন্দ্রের কর্কট রাশি ছেড়ে সূর্যের সিংহ রাশিতে প্রবেশ করবে। ২৩ অক্টোবর, শুক্র চিত্র নক্ষত্রে ভ্রমণ করবে। রস শনি ৯ অক্টোবর উত্তরাভদ্রপদ নক্ষত্রে ভ্রমণ করবে। এটি ছাড়াও, অক্টোবরে শনি মীন রাশিতে পশ্চাদমুখী হয়ে যাবে। অক্টোবর মাসের মাসিক রাশিফল পড়ুন।
মেষ রাশি: মেষ রাশির জাতক-জাতিকারা অক্টোবর মাসে মিশ্র ফলাফল পেতে পারেন। এই সময়ে, আপনাকে বাণিজ্যিকভাবে সমস্যার মুখোমুখি হতে হতে পারে। তবে আপনার কাজের বাধাগুলি কাটিয়ে উঠতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাবেন। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে।
বৃষ রাশি: বৃষ রাশির জাতকদের অক্টোবরে অর্থ সম্পর্কিত সমস্যার মুখোমুখি হতে হতে পারে। অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হবে এবং আয় হ্রাস পাবে। অতিরিক্ত ব্যয় ঋণের পরিস্থিতি আনতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনি ভাল ফলাফল পাবেন। আপনার কঠোর পরিশ্রম অনুসারে আপনি ফলাফল পাবেন।
মিথুন: মিথুন রাশির জাতক-জাতিকারা অক্টোবরে তাদের ক্যারিয়ারে দায়িত্ব পেতে পারেন। তবে ধৈর্য সহকারে কাজ করতে হবে। পরিবার সম্পর্কিত বিষয়ে আপনাকে ব্যয় করতে হতে পারে। কর্মরত ব্যক্তিরা তাদের কাজের মানের দিকে মনোযোগ দেওয়ার জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারেন।
কর্কট: অক্টোবর মাস কর্কট রাশির বাসিন্দাদের জন্য সুখ আনতে পারে। এই সময়ে, আপনি ক্যারিয়ারের অগ্রগতির পাশাপাশি আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতির সুযোগ পাবেন। কিছু ভাল খবর পাওয়া যেতে পারে।
সিংহ রাশি: সিংহ রাশির জাতকদের মাসের শুরুতে কর্মক্ষেত্রে সাফল্য পেতে কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে। অর্থের বিষয়ে উত্থান-পতন হতে পারে। এই মাসটি শিক্ষার ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য উপকারী বলে মনে করা হয়।
কন্যা রাশি: কন্যা রাশির জাতক-জাতিকারা কঠোর পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফলাফল পাবেন। তবে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা গুরুত্বপূর্ণ। পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত বিষয়ে ধৈর্য হারানোর পরিবর্তে শান্তভাবে সিদ্ধান্ত নিন।
তুলা রাশি: তুলা রাশির জাতক-জাতিকারা কর্মক্ষেত্রে দুর্দান্ত সাফল্য বা সাফল্য অর্জন করতে পারেন। নতুন কাজ শুরু করার জন্য এটি একটি ভাল সময়। ব্যবসায়ের অবস্থার উন্নতি হবে।
বৃশ্চিক রাশি: বৃশ্চিক রাশির লোকেরা আর্থিক সাফল্য পাবেন। এই সময়ে, আপনার ব্যয় হ্রাস পাবে এবং আপনি সঞ্চয়ের উপর জোর দেবেন। বিনিয়োগের জন্য সময় অনুকূল নয়।
ধনু রাশি: ধনু রাশির জাতক-জাতিকারা তাদের ক্যারিয়ারে ভাল পরিবর্তন দেখতে পারেন। কাজের ক্ষেত্রে ভ্রমণ উপকারী হবে। সম্পর্কের উন্নতি হবে। আর্থিক অবস্থা স্বাভাবিক থাকতে পারে, এই মাসে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়ানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
মকর: অক্টোবর মাসে মকর রাশির জাতকদের ধৈর্য এবং পরিকল্পনার সাথে এগিয়ে যাওয়া উচিত। এই মাসে আপনার ক্যারিয়ার এবং অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে বিশেষ যত্ন নেওয়া দরকার। পারিবারিক দায়িত্ব বাড়তে পারে।
কুম্ভ: অক্টোবর মাসটি কুম্ভ রাশির লোকদের জন্য অত্যন্ত শুভ এবং উপকারী বলে মনে করা হয়। আপনি এই মাসে চাকরিতে পদোন্নতি বা পদোন্নতি পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা করা যেতে পারে। আপনি যে কোনও সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হবেন।
মীন: অক্টোবর মাসটি মীন রাশির জন্য মিশ্রিত হতে পারে। এই সময়ে, আপনাকে আপনার স্ত্রী এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে চিন্তা করতে হতে পারে। যারা চাকরি করেন তাদের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের ক্রোধের মুখোমুখি হতে হতে পারে। ব্যবসায়ীরা সম্প্রসারণের সুযোগ পাবেন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার- এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More