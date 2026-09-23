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আগামী মাসে গ্রহের জগতে বিরাট রদবদল, ৪ রাশির জন্য আলাদা করে ভালো সময়! মাসটা কেমন যাবে জানুন

অক্টোবর মাসে গ্রহদের এই বিশেষ অলৌকিক সঞ্চারের ফলে নির্দিষ্ট ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের কেরিয়ারে অভূতপূর্ব গতি আসবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা প্রমোশন, ব্যবসায় নতুন লাভজনক চুক্তি, বিদেশে কাজের সুযোগ এবং জমি-বাড়ি বা বাহন কেনার সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হতে চলেছে।

Published on: Sep 23, 2026, 16:01:30 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে উৎসবের মাস হিসেবে পরিচিত অক্টোবর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রহ ও নক্ষত্রের গতিবিধির নিরিখে অক্টোবর ২০২৬ মাসটি রাশিচক্রে বিশাল বড় পরিবর্তন ও শুভ সমীকরণ নিয়ে আসতে চলেছে। এই মাসে সূর্য, দেবগুরু বৃহস্পতি, চন্দ্র ও বুধের মতো গুরুত্বপূর্ণ গ্রহগুলির অবস্থান পরিবর্তন এবং শুভ রাজযোগ গঠন মানবজীবনের ভাগ্যচক্রে শুভ প্রভার ফেলবে।

আগামী মাসে গ্রহের জগতে বিরাট রদবদল, ৪ রাশির জন্য আলাদা করে ভালো সময়!
আগামী মাসে গ্রহের জগতে বিরাট রদবদল, ৪ রাশির জন্য আলাদা করে ভালো সময়!

বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, অক্টোবর মাসে গ্রহদের এই বিশেষ অলৌকিক সঞ্চারের ফলে নির্দিষ্ট ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের কেরিয়ারে অভূতপূর্ব গতি আসবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা প্রমোশন, ব্যবসায় নতুন লাভজনক চুক্তি, বিদেশে কাজের সুযোগ এবং জমি-বাড়ি বা বাহন কেনার সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হতে চলেছে। বিশেষ করে মেষ, সিংহ, তুলা ও কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকারা অক্টোবর মাসে গ্রহরাজের অশেষ কৃপাধন্য হবেন। অক্টোবরের এই বিশেষ গ্রহ সঞ্চারে কোন ৪ রাশির জীবনে সোনালী অধ্যায় শুরু হতে চলেছে— জেনে নিন।

১. বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে অক্টোবর ২০২৬-এর গ্রহ গোচরের বিশেষ তাৎপর্য

জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় মানদণ্ডে অক্টোবর মাসের উৎসবের আবহে গঠিত গ্রহের শুভ যোগ ব্যবসায়িক ও পেশাগত জীবনে ব্যাপক সাফল্য এনে দেয়:

  • কেরিয়ার ও পদোন্নতি: একাধিক শুভ গ্রহের অনুকূল অবস্থানের কারণে চাকুরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের ভূয়সী প্রশংসা পাবেন এবং পদোন্নতি বা কাঙ্ক্ষিত বদলির ভালো খবর মিলবে।
  • অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব ও ভাগ্যোদয়: ব্যাঙ্কিং, প্রপার্টি, প্রযুক্তি, শিক্ষা, মিডিয়া, বিনোদন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা সুদূরপ্রসারী আর্থিক লাভ অর্জন করবেন।

২. অক্টোবর মাসে ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার খুলবে যে ৪ রাশির

ক) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অক্টোবর মাসটি কেরিয়ার ও আর্থিক দিক থেকে চরম সৌভাগ্য নিয়ে আসছে। কাজের জায়গায় আপনার প্রভাব ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। চাকুরিজীবীরা নতুন প্রজেক্টের নেতৃত্ব পেতে পারেন, যা ভবিষ্যতের পদোন্নতির পথ সুগম করবে। ব্যবসায়ীরা শুভ পার্টনারশিপ থেকে ভালো অর্থ উপার্জন করবেন।

খ) সিংহ রাশি (Leo): সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অক্টোবর মাসটি আত্মবিশ্বাস ও সাফল্য এনে দেবে। আয়ের একাধিক নতুন রাস্তা সুগম হবে, যা জমানো অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে। দেবগুরু বৃহস্পতি ও অন্য গ্রহদের শুভ প্রভাবে পৈতৃক সম্পত্তি বা পুরোনো কোনো বিনিয়োগ থেকে আকস্মিক বিপুল রিটার্ন মিলতে পারে। নতুন বাহন কেনার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।

গ) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির জাতকদের জন্য অক্টোবর মাসটি আর্থিক সচ্ছলতা ও কর্মক্ষেত্রে অগ্রগতির এক বিশেষ সময়। কর্মক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের সমস্ত চ্যালেঞ্জ জয় করে নিজের অবস্থান শক্ত করবেন। ক্রিয়েটিভ মিডিয়া, ডিজাইন, রিয়েল এস্টেট বা ফ্রিল্যান্সিং কাজের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা নজিরবিহীন সফলতা পাবেন। সমাজে আপনার মান-সম্মান বহুগুণ বেড়ে যাবে।

ঘ) কুম্ভ রাশি (Aquarius): কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের ভাগ্যস্থানে শুভ গ্রহের প্রভাব থাকায় অক্টোবর মাসে থমকে থাকা সমস্ত কাজ দ্রুত শেষ হবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা বড় অঙ্কের বকেয়া অর্থ উদ্ধার হতে পারে। বিদেশে পড়াশোনা বা চাকরির খোঁজ করা প্রার্থীরা চমৎকার অফার পেতে পারেন। মানসিক চাপ কেটে গিয়ে পরিবারে আনন্দের পরিবেশ বিরাজ করবে।

৩. অক্টোবর মাসে শুভ ফল বৃদ্ধি ও গ্রহ কৃপা লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

অক্টোবর মাসের মহা গ্রহ সঞ্চারের শতভাগ ইতিবাচক সুফল পেতে এবং গ্রহদের অবস্থান বলীয়ান করতে কিছু সহজ বৈদিক নিয়ম পালন করা যেতে পারে:

  • শ্রী হরি বিষ্ণু ও মা লক্ষ্মীর পুজো: প্রতি বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারে ঘরের ঠাকুরঘরে লক্ষ্মী-নারায়ণের সামনে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে পুজো করুন।
  • উদীয়মান সূর্যকে অর্ঘ্য দান: প্রতিদিন সকালে স্নানের পর তামা পাত্রে জল, রলি ও লাল চন্দন মিশিয়ে উদীয়মান সূর্যদেবকে অর্ঘ্য নিবেদন করুন।
  • দান-ধ্যান ও বীজ মন্ত্র জপ: শুভ দিনগুলিতে অসচ্ছল মানুষদের অন্ন, বস্ত্র বা হলুদ বস্তু দান করুন এবং 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' মন্ত্র জপ করুন।

অক্টোবর ২০২৬-এর গ্রহ গোচর ও শুভ রাজযোগ মেষ, সিংহ, তুলা ও কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থ, সম্পত্তি লাভ ও কেরিয়ারে উচ্চ প্রগতির এক ঐতিহাসিক সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে এসেছে। সঠিক সময়সূচী ও আত্মবিশ্বাসের সাথে এগিয়ে চললে এই মাসটিতে জীবনে চিরস্থায়ী সুখ ও সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/আগামী মাসে গ্রহের জগতে বিরাট রদবদল, ৪ রাশির জন্য আলাদা করে ভালো সময়! মাসটা কেমন যাবে জানুন

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