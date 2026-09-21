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October to December 2026: অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর ২০২৬, এই ৩ মাসে মা লক্ষ্মীর কৃপা পাবে বহু রাশি

অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালটি বৃষ, সিংহ, তুলা এবং মকর রাশির জন্য অর্থের দিক থেকে বিশেষ হতে পারে। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, এই রাশিচক্রগুলি চাকরির অগ্রগতি, আয় বৃদ্ধি এবং ব্যবসায় লাভের সুযোগ পেতে পারে।

Published on: Sep 21, 2026, 17:00:42 IST
By Sritama Mitra
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অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়টি অর্থের দিক থেকে কিছু রাশির জন্য বিশেষ হতে পারে। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, এই সময়ে গ্রহের অবস্থান থেকে আর্থিক লাভের সম্ভাবনা থাকবে। যারা চাকরি করেন তারা পদোন্নতি পেতে পারেন।

Kal Ka Rashifal 21 April 2026
Kal Ka Rashifal 21 April 2026

বৃষ রাশি: পরবর্তী তিন মাস বৃষ রাশির জন্য আর্থিকভাবে ভাল হতে পারে। আপনি চাকরিতে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। আয় বাড়ানোর সুযোগ থাকবে। ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনাও রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ঝুলন্ত কাজ শেষ হতে পারে। অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে বিজ্ঞ সিদ্ধান্ত নেওয়া আপনার পক্ষে উপকারী হবে।

সিংহ রাশি: সিংহ রাশির লোকেরা তাদের ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারে। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে চাকরিতে পরিবর্তন বা বেতন বৃদ্ধি হতে পারে। যারা ব্যবসা করেন তারা নতুন চাকরি পাবেন। আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে ভাল হতে পারে। তবে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন হবে।

তুলা রাশি: বছরের শেষ তিন মাস তুলা রাশির জাতকদের জন্য আর্থিক লাভের সুযোগ আনতে পারে। আপনি আপনার চাকরিতে পদোন্নতি পেতে পারেন। ব্যবসায় নতুন যোগাযোগ তৈরি হবে। স্থবির অর্থ ফিরে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই সময়ে, সাবধানতার সাথে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিন। সঞ্চয়ের দিকে মনোনিবেশ করা আপনার পক্ষে উপকারী হবে।

মকর রাশি: মকর রাশির জাতক-জাতিকারা কঠোর পরিশ্রমের সুফল পেতে পারেন। চাকরিতে স্থিতিশীলতা থাকবে এবং আয় বাড়ানোর নতুন উপায় খুলতে পারে। ব্যবসায় ধীরে ধীরে অগ্রগতি হবে। আপনি পুরানো ঋণ বা আর্থিক সমস্যা হ্রাস করার দিকে কাজ করতে পারেন।

(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।)

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/October To December 2026: অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর ২০২৬, এই ৩ মাসে মা লক্ষ্মীর কৃপা পাবে বহু রাশি

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