    Palmistry Tips: শুক্র পর্বতের অধীনেই জাগতিক সুখ ও প্রেমজীবন! কীভাবে শক্তিশালী করবেন এই অংশ? রইল উপায়

    Palmistry Tips Strengthen Shukra Parvat: আমাদের জীবনযাত্রা, প্রেম জীবন, শারীরিক আকর্ষণ এবং জাগতিক সুখ-সুবিধা ও বিলাসিতার প্রতিনিধিত্ব করে শুক্র পর্বত। জেনে নিন কীভাবে শক্তিশালী করবেন একে।

    Published on: Nov 16, 2025 12:00 PM IST
    By Sanket Dhar
    হস্তরেখা শাস্ত্রে হাতের তালুর প্রতিটি পর্বতের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, এবং এর মধ্যে শুক্র পর্বত অন্যতম। বুড়ো আঙুলের ঠিক নিচে অবস্থিত স্ফীত অংশটিই হলো শুক্র পর্বত। এই পর্বত আমাদের জীবনযাত্রা, প্রেম জীবন, শারীরিক আকর্ষণ এবং জাগতিক সুখ-সুবিধা ও বিলাসিতার প্রতিনিধিত্ব করে। হস্তরেখা বিশারদদের মতে, যদি এই পর্বত উন্নত ও সুগঠিত হয়, তবে ব্যক্তির জীবনে কখনও সুখ-সমৃদ্ধি, বিলাসবহুল জীবন এবং প্রেম-ভালোবাসার অভাব হয় না।

    শুক্র পর্বতের অধীনেই জাগতিক সুখ ও প্রেমজীবন!
    শুক্র পর্বত দুর্বল হলে যেসব ক্ষতি

    অন্যদিকে, যদি শুক্র পর্বত দুর্বল বা অনুন্নত হয়, তবে সেই ব্যক্তি ধন-সম্পদ, সুখ-সুবিধা এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যায় ভুগতে পারেন। শুক্র গ্রহের দুর্বলতা জীবনে হতাশা এবং শারীরিক কষ্ট নিয়ে আসে। তাই শুক্র গ্রহকে মজবুত করার জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রে কিছু কার্যকর প্রতিকারের কথা বলা হয়েছে।

    কী করণীয়

    প্রথমত, শুক্র গ্রহকে শক্তিশালী করতে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং শুক্রবারে নির্দিষ্ট রঙের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতি শুক্রবার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিধান করা উচিত। এছাড়াও, প্রতি শুক্রবার শুক্র পর্বতে সুগন্ধি (ইত্র) লাগালে শুভ ফল পাওয়া যায়। এই দিনে সাদা এবং গোলাপী রঙের পোশাক পরলে শুক্র গ্রহ আরও শক্তিশালী হয় বলে মনে করা হয়।

    আধ্যাত্মিক উপায় কী কী

    দ্বিতীয়ত, আধ্যাত্মিক উপায়ে শুক্রকে মজবুত করার জন্য মন্ত্র জপ অত্যন্ত ফলদায়ক। শুক্র গ্রহের সঙ্গে দেবী লক্ষ্মীর সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। তাই শুক্রবার নিষ্ঠাভরে ১০৮ বার "ওম শ্রীং মহা লক্ষ্ম্যৈ নমঃ" মন্ত্রটি জপ করা উচিত। এর পাশাপাশি, শুক্রবার স্নানের জলে গোলাপ জল বা কর্পূরের গুঁড়ো মিশিয়ে স্নান করলে শুক্র গ্রহের শুভ প্রভাব বৃদ্ধি পায়। যাদের কোষ্ঠীতে শুক্র দুর্বল, তাদের জ্যোতিষীর পরামর্শ নিয়ে হীরা বা ওপাল রত্ন ধারণ করা উচিত। এই প্রতিকারগুলি সঠিক ভাবে মেনে চললে জীবনে আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

    পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনার ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। এখানে লেখা সব কথা আগামী দিনে সত্য প্রমাণিত হবে, এমন দাবি করা হচ্ছে না। জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন বা কোনও সমস্যার সমাধানের জন্য পেশাদার জ্যোতিষীর সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

