Palmistry Tips: এমন রেখার ব্যক্তিদের হাতে থাকে না টাকাপয়সা, দুহাতে কামালেও জলের মতো খরচ

অনেক মানুষ কঠোর পরিশ্রম করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করলেও, সঞ্চয় করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন। আয়ের পরিমাণ ভালো হওয়া সত্ত্বেও মাসের শেষে হাতে কিছুই থাকে না। শত চেষ্টা করেও খরচ কমানো যায় না, এমনকি দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য অনেক সময় ঋণও নিতে হয়। এমন অবস্থার নেপথ্যে জ্যোতিষশাস্ত্র ও হস্তরেখা শাস্ত্র ভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়, যার মূল কারণ লুকিয়ে থাকে হাতের তালুর বিশেষ কিছু রেখায়।
কোন রেখা অর্থক্ষয়ের ইঙ্গিত
হস্তরেখা শাস্ত্র অনুসারে, ব্যক্তির অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও আর্থিক স্থিতিশীলতা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ভাগ্য রেখা বা ধন রেখা। এই রেখাটি যদি স্পষ্ট, গভীর এবং সোজা হয়, তবে ব্যক্তি পরিশ্রমের মাধ্যমে ধন অর্জন করেন এবং সেই অর্থ হাতে থাকে। তবে এই রেখাটি যদি ভঙ্গুর, আঁকাবাঁকা বা অসমান হয়, তাহলে অর্থ এলেও তা ধরে রাখা কঠিন হয়। এই অবস্থাকে অনেক সময় ‘দারিদ্র যোগ’-এর সূচক হিসেবেও দেখা হয়। আঙুলের দিক থেকে দেখলে, অনামিকার নীচের স্থানটিকে সূর্য পর্বত বলা হয়। এই পর্বত থেকে যে রেখাটি নীচের দিকে নেমে হৃদরেখা ও মস্তিস্ক রেখা অতিক্রম করে, সেটিই হল ধন রেখা।
ধন হানির মূল সংকেতসমূহ
১. রেখার দুর্বলতা: ধন রেখা যদি অত্যন্ত পাতলা, বেঁকে যাওয়া বা মাঝখানে বার বার ভাঙা থাকে, তবে তা সঞ্চয় করতে না পারার ইঙ্গিত দেয়। স্বাস্থ্য বা হঠাৎ অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণে জমা টাকা খরচ হয়ে যায়। এমন রেখা থাকলে বিনিয়োগ বা কাউকে ধার দেওয়া থেকে সতর্ক থাকা উচিত।
২. রেখা ছেদন: যদি অন্য কোনো রেখা ধন রেখাকে মাঝখানে কেটে যায়, তবে এটি একটি সতর্কীকরণ সংকেত। যে বয়সে রেখাটি ছেদিত হয়, সেই সময়কালে বড় আর্থিক ক্ষতি বা খরচের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এই সময় নতুন কোনো চুক্তি, অংশীদারিত্ব বা ঋণ দেওয়া থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।
৩. একাধিক অশুভ লক্ষণ: যদি সূর্য রেখা কাটা থাকে, ধন রেখা ভগ্ন হয় এবং একইসাথে শনি রেখা দ্বি-খণ্ডিত থাকে, তবে এই পরিস্থিতি চরম আর্থিক সংগ্রামের ইঙ্গিত দেয়। এই জাতকরা জীবনে বারবার অর্থের অভাব অনুভব করেন এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা পেতে দীর্ঘ সময় লাগে। অনেক সময় এটি পৈত্রিক সম্পত্তি বা সঞ্চিত ধনের ক্ষতির দিকেও ইঙ্গিত করে।
আর্থিক উন্নতিতে জ্যোতিষশাস্ত্রীয় প্রতিকার:
প্রতি শুক্রবার মা লক্ষ্মীর পূজা করুন এবং খাঁটি ঘি-এর প্রদীপ জ্বালান।
গণেশ ও কুবের দেবের আরাধনা করুন।
প্রতি শুক্রবার চাল বা দুধের মতো সাদা বস্তু দান করুন।
সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল, লোভ পরিহার করে বুদ্ধি খাটিয়ে অর্থ খরচ করা।
