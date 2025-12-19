Edit Profile
    Panchagrahi Yog: শুধু সূর্য, চন্দ্র নন, সঙ্গে মঙ্গল, বুধ শুক্রও! তৈরি হবে নয়া যোগ, ধুন্ধুমার লাভ কাদের?

    আসছে পঞ্চগ্রহী যোগ। কবে? দেখে নিন জ্যোতিষমত।

    Published on: Dec 19, 2025 7:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে প্রতিটি গ্রহেরই আলাদা আলাদা মাহাত্ম্য রয়েছে। ফলত, প্রতিটি গ্রহের এক একটি যোগ, বহু রাশির জীবনে প্রভাব ফেলে থাকে। ১৮ জানুয়ারি, ২০২৬ থেকে, সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ এবং শুক্রের সংযোগে মকর রাশিতে একটি পঞ্চগ্রহী যোগ তৈরি হবে, এমনই মত জ্যোতিষবিদদের। এরফলে একসঙ্গে একগুচ্ছ রাশি লাভের মুখ দেখবে। কারা লাকি? দেখে নিন।

    পঞ্চগ্রহী যোগ।
    পঞ্চগ্রহী যোগ।

    বৃষ

    বৃষ রাশির জাতকদের জন্য, পঞ্চগ্রহী যোগের এই সময়টি ক্যারিয়ার এবং আর্থিক ক্ষেত্রে চমৎকার ফলাফল বয়ে আনবে। যারা চাকরি খুঁজছেন তারা নতুন সুযোগ খুঁজে পেতে পারেন, অন্যদিকে ব্যবসায় জড়িতরা লাভজনক চুক্তি পেতে পারেন। পারিবারিক জীবনে বোঝাপড়া এবং সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে।

    ( Bangladeshi Leader on Red Fort: ‘ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করার মতো হিম্মত রয়েছে, লালকেল্লা দখল করব’, বাংলাদেশি নেতার হুঙ্কার)

    মিথুন

    মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য জ্ঞান, শিক্ষা এবং কর্মজীবনের দিক থেকে অত্যন্ত অনুকূল প্রমাণিত হবে। আপনার কর্মজীবন নতুন দিকনির্দেশনা খুঁজে পেতে পারে, পেশাগত উন্নতির জন্য নতুন পথ খুলে দিতে পারে। দীর্ঘদিনের বিরোধ বা মতবিরোধের সমাধান হতে পারে, যা মানসিক স্বস্তি প্রদান করবে। আপনার আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে এবং নতুন প্রকল্পে অংশগ্রহণ লাভজনক হবে। পারিবারিক সুখ, শান্তি এবং সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে।

    কর্কট

    কর্কট রাশির জাতক জাতিকারা সম্পদ, সম্মান এবং সামাজিক অবস্থান বৃদ্ধি পাবে। পারিবারিক সুখ বিরাজ করবে এবং সম্পর্কগুলি আরও সুসংগত হবে। বিনিয়োগ এবং ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তগুলি লাভজনক প্রমাণিত হতে পারে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে এবং মানসিক চাপ কমবে। সম্পত্তি বা আলোচনার সাথে সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলি সফল হবে, ভবিষ্যতের বিষয়ে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে।

    সিংহ

    ময়টি সম্পর্ক এবং সামাজিক সংযোগকে শক্তিশালী করবে। আপনার নতুন বন্ধু এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগের সুযোগ থাকবে, যারা ভবিষ্যতে আপনার উপকার করতে পারে। আপনার কর্মজীবনে মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং পদোন্নতি বা নতুন দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে চিন্তাভাবনামূলক সিদ্ধান্ত লাভজনক হবে। বাড়ির পরিবেশ সহযোগিতামূলক এবং মনোরম হবে।

    তুলা

    বিনিয়োগ ভালো লাভ দিতে পারে এবং আয়ের নতুন পথ খুলে যাবে। পারিবারিক সম্পর্ক মজবুত হবে এবং আপনি মানসিক শান্তি অনুভব করবেন। সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। ভ্রমণ এবং নতুন পরিচিতি ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হতে পারে।

    ধনু

    কাজ এবং ব্যবসায় সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে। ভ্রমণ এবং নতুন যোগাযোগ লাভজনক হবে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে এবং মানসিক ভারসাম্য বজায় থাকবে। ইতিবাচক চিন্তাভাবনা পুরানো দ্বন্দ্ব এবং সমস্যার সমাধান করবে। নতুন বিনিয়োগ এবং অংশীদারিত্ব ভালো লাভের ইঙ্গিত দিতে পারে।

    মকর

    কর্মজীবন এবং পেশাগত জীবনে অগ্রগতির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে এবং আপনার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। আর্থিক লাভের নতুন উৎস আবির্ভূত হবে, যা আপনার আর্থিক পরিস্থিতিকে শক্তিশালী করবে। পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে সম্প্রীতি এবং সুখ বিরাজ করবে। নতুন সুযোগ, পরিকল্পনা এবং প্রকল্প ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হতে পারে।

    ( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

