৩ জানুয়ারি পৌষ পূর্ণিমা, তার আগে জেনে নিন শুভ মুহূর্ত ও কোন কোন কাজ করা উচিত

হিন্দু ধর্মে, পূর্ণিমাকে অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। এই দিনে, চাঁদ তার ষোলটি ধাপ পেরিয়ে পূর্ণতা লাভ করে। তার উপর এই দিনে দান এবং স্নান করাকে শুভ বলে মনে করা হয়। পৌষ পূর্ণিমা এই বছরের ৩ জানুয়ারী পড়বে। বিশ্বাস করা হয় যে এই পূর্ণিমার দিনে দান, স্নান এবং ধ্যান করলে সুখ ও সমৃদ্ধি আসে এবং ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। এই বছর, অভিজিৎ মুহুর্ত পৌষ পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যা এই দিনের তাৎপর্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। আসুন জেনে নেওয়া যাক দান এবং স্নানের তারিখ এবং শুভ সময় সম্পর্কে…
বৈদিক ক্যালেন্ডার অনুসারে, পৌষ পূর্ণিমা তিথি ২ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে সন্ধ্যা ৬টা ৫৪ মিনিটে শুরু হবে এবং ৩ জানুয়ারী বিকাল ৩টা বেজে ৩১ মিনিটে শেষ হবে। অতএব, উদয় তিথির উপর ভিত্তি করে ৩ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে পৌষ পূর্ণিমা উপবাস পালন করার জন্য উপযুক্ত। এই দিনে চাঁদ উদিত হবে সন্ধ্যা ৬টা ১২ মিনিটে।
পৌষ পূর্ণিমার শুভ মুহূর্ত
পৌষ পূর্ণিমায় দান ও স্নানের ব্রহ্ম মুহুর্ত ৩ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে ভোর ৫টা বেজে ২৪ মিনিট থেকে ৬টা ২১ মিনিট পর্যন্ত হবে। এছাড়াও, অভিজিৎ মুহুর্তের সময় দুপুর ১২টা বেজে ০৬ মিনিট থেকে দুপুর ১২টা বেজে ৪৭ মিনিট পর্যন্ত দানমূলক কাজও করতে পারেন। এই সময়ে করা দান দীর্ঘ স্থায়ী পুণ্যের ফল দেয়।
পৌষ পূর্ণিমায় ভগবান বিষ্ণু এবং দেবী লক্ষ্মীর পুজো করলে ধন-সম্পদ এবং সমৃদ্ধি আসে। সূর্যদেবের যথাযথ ভাবে পূজা করলে ভক্তরা মৃত্যুর পর মুক্তি লাভ করেন। পুজোর পাশাপাশি, এই দিনে স্নান এবং দান বিশেষ ভাবে ফলপ্রসূ বলে বিবেচিত হয়। এই দিনটা কল্পবাসের সূচনা করে, যা পরবর্তী পূর্ণিমা, মাঘ মাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। পূর্ণিমার দিন সাদা জিনিস দান করুন। দুধ, চাল, চিনি, রূপা, সাদা পোশাক, সাদা চন্দন এবং ক্ষীর নৈবেদ্য হিসেবে বিতরণ করা যেতে পারে।
