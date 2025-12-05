Edit Profile
    মীন রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ৫ ডিসেম্বরের রাশিফল

    মীন রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Dec 05, 2025 12:26 PM IST
    By Sayani Rana
    মীন রাশি (ফেব্রুয়ারী 20 - মার্চ 20) দৈনিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলেছেন, মৃদু অন্তর্দৃষ্টি আত্মবিশ্বাসের সাথে ব্যবহারিক পছন্দগুলি গাইড করে আপনার অনুভূতি আজ স্পষ্ট; শান্ত প্রবৃত্তিকে বিশ্বাস করুন, সৎ শব্দগুলি ভাগ করুন এবং একটি কাজ শেষ করুন। ছোট ছোট দয়ালু কাজগুলিও সৌভাগ্য এবং শান্তি নিয়ে আসে। আজকের দিনটি মৃদু এবং পরিষ্কার। আপনার অন্তর্দৃষ্টিতে বিশ্বাস করুন এবং এক ধরণের কাজ করুন। একটি সহজ কাজ শেষ করুন এবং কাউকে ধন্যবাদ দিন। বাড়িতে বা কর্মক্ষেত্রে ছোট, সৎ কথা বলা পরিকল্পনার উন্নতি করে। রুটিন সহজ রাখুন; অবিচল অভ্যাসগুলি ছোট পদক্ষেপের মাধ্যমে আপনার শক্তিকে শান্ত এবং সহায়ক বোধ করতে সহায়তা করবে। মীন রাশির প্রেমের রাশিফল আজ আপনার কোমল হৃদয় জ্বলজ্বল করে; সদয় কথা বলুন এবং আপনার সঙ্গী বা বন্ধুর কথা ভালভাবে শুনুন। দম্পতিদের জন্য, বাড়িতে একটি সহজ ভ্রমণ বা স্বাচ্ছন্দ্যময় চ্যাটের জন্য একটি সহজ পরিকল্পনা ভাগ করুন; ছোট ছোট আরাম গুরুত্বপূর্ণ। অবিবাহিতরা শান্ত সমাবেশে বা যত্নশীল বন্ধুদের মাধ্যমে উষ্ণ লোকদের সাথে দেখা করে; সৎ থাকুন এবং আলতো করে হাসো। আজ জোরালো তর্ক এড়িয়ে চলুন; নরম শব্দ এবং পরিষ্কার সময় ব্যবহার করুন। মীন রাশির রাশিফল আজ কর্মক্ষেত্রে, আপনার সৃজনশীল ধারণাগুলি সহজ এবং পরিষ্কার হোক; তাদের ব্যাখ্যা করার জন্য একটি ছোট নোট লিখুন। সদয় কথা দিয়ে অন্যকে সাহায্য করুন, এবং তারা বিনিময়ে আপনাকে সাহায্য করবে। খুব বেশি কাজ গ্রহণ করা এড়িয়ে চলুন; অন্য আইটেম যোগ করার আগে একটি আইটেম শেষ করুন। আপনি যদি অধ্যয়ন করেন বা অনুশীলন করেন তবে একটি সংক্ষিপ্ত, স্থিতিশীল সেশন দক্ষতার উন্নতি করবে। মীন রাশিফল আজ অর্থ রাশিফল আজ, অর্থ ধীরে ধীরে তবে নিরাপদে চলে যায়; বড় খরচ এড়িয়ে চলুন এবং কেনার আগে দু'বার ভাবুন। প্রয়োজনীয় আইটেমগুলির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করুন এবং এটির সাথে লেগে থাকুন। যদি কেউ সাহায্যের জন্য জিজ্ঞাসা করে তবে আপনার সামর্থ্য থাকতে পারে এমন ছোট সহায়তা সরবরাহ করুন। যে কোনও ছোট আয় বা উপহার থেকে সামান্য পরিমাণ সঞ্চয় করুন। ভাগ করে নেওয়া ব্যয়ের জন্য, স্পষ্টভাবে কথা বলুন এবং নিশ্চিত করুন যে সবাই একমত। মীন রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আজকের দয়ালু যত্ন আপনার শরীর এবং মনকে সহায়তা করে; ক্লান্ত হলে বিশ্রাম নিন এবং ঘন ঘন জল পান করুন। একটি সংক্ষিপ্ত শ্বাস প্রশ্বাসের বিরতি বা তাজা বাতাসে মৃদু হাঁটার চেষ্টা করুন। স্থির বোধ করার জন্য ফলমূল, শস্য এবং শাকসব্জী সহ সাধারণ খাবার খান। ঘুমানোর আগে ভারী গ্যাজেট এড়িয়ে চলুন; পড়া বা হালকা প্রসারিত করার মতো শান্ত শোবার সময় রুটিন চেষ্টা করুন। মীন রাশির গুণাবলী শক্তি: সচেতন, নান্দনিক, দয়ালু দুর্বলতা: সংবেদনশীল, সিদ্ধান্তহীন, অবাস্তব প্রতীক: মাছের উপাদান: জলের দেহের অংশ: রক্ত সঞ্চালন চিহ্ন শাসক: নেপচুন ভাগ্যবান দিন: বৃহস্পতিবার ভাগ্যবান রং: বেগুনি ভাগ্যবান সংখ্যা: 11 ভাগ্যবান পাথর: হলুদ নীলকান্তমণি মীন রাশির সামঞ্জস্য চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: বৃষ, কর্কট, বৃশ্চিক, মকর রাশি ভাল সামঞ্জস্য: কন্যা, মীন রাশি মেলার সামঞ্জস্য: মেষ, সিংহ, তুলা, কুম্ভ কম সামঞ্জস্য: মিথুন, ধনু রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ ও বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Pisces Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you.
