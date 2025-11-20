Edit Profile
    মীন রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২০ নভেম্বরের রাশিফল

    মীন রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Nov 20, 2025 8:31 AM IST
    By Sayani Rana
    আপনি নীতির একজন ব্যক্তি প্রেমের জীবনে আপনার আন্তরিকতা কথা বলতে দিন। অফিসে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি পরিচালনা করার সময় পেশাদার হন। আর্থিক সমস্যাগুলি আজ ব্যয়ের উপর নিয়ন্ত্রণের দাবি করে। একটি দুর্দান্ত দিনটি কাটাতে প্রেমের সম্পর্কের বিরোধগুলি নিষ্পত্তি করুন। কর্মক্ষেত্রে অধ্যবসায় দেখান। ছোটখাটো আর্থিক সমস্যা বিদ্যমান এবং আপনাকে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তবে আজ স্বাস্থ্য ভালো।

    মীন রাশির আজকের রাশিফল (Freepik)
    মীন রাশির আজকের রাশিফল

    মীন রাশির প্রেমের রাশিফল আজ আপনার প্রেমের জীবনে সুখী থাকুন। আজ, আপনি ভালবাসায় আশীর্বাদ পেয়েছেন এবং আপনার সঙ্গী ব্যক্তিগত এবং পেশাদার উভয় প্রচেষ্টার স্তম্ভ হবে। আপনার সঙ্গী আশা করে আপনি একসাথে আরও বেশি সময় কাটাবেন। যারা অবিবাহিত, তারা আজ সঠিক ব্যক্তিকে খুঁজে পাবেন, বেশিরভাগই দ্বিতীয়ার্ধে। বিবাহিত নারীদের অবশ্যই আত্মীয়স্বজন বা ভাইবোনদের হস্তক্ষেপ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। আজ আপনার স্ত্রীর সাথে এই বিষয়ে কথা বলুন।

    মীন রাশিফল আজ আপনার ক্যারিয়ার আজ ফলপ্রসূ হবে। যারা বিক্রয় এবং বিপণনের সাথে জড়িত তারা আজ ভ্রমণ করবেন। টিম লিডার এবং ম্যানেজারদের টিম সদস্যদের সাথে নিরপেক্ষ হওয়া দরকার এবং অবশ্যই দলকে তাদের সাথে নিয়ে যেতে হবে। বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদনকারী শিক্ষার্থীদের হাসির কারণ থাকবে। ভাগ্যবান উদ্যোক্তারা বিদেশের অবস্থানগুলিতেও বাণিজ্য প্রসারিত করবেন। ব্যবসায়ীরা দিনের দ্বিতীয়ার্ধে নতুন উদ্যোগ শুরু করতে পারেন। যারা ব্যবসা শুরু করতে চায় তারা আজকের চেয়ে উপযুক্ত আর কোনও দিন খুঁজে পাবে না।

    মীন রাশিফল আজ সম্পদ একটি সমস্যা হতে পারে। আপনি বিনিয়োগ থেকে প্রত্যাশিত রিটার্ন পাবেন না। আজ আপনাকে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ভাইবোনদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা থাকবে, যা আপনাকে সমস্ত বকেয়া পরিশোধ করতে সহায়তা করবে। কিছু পেশাদার একটি সম্পত্তি বিক্রি করতে সফল হবে। তবে আজ, জল্পনামূলক ব্যবসায় ভাগ্য পরীক্ষা করা ভাল নয়। সম্পত্তির সমস্যাগুলি সাবধানে পরিচালনা করুন। ব্যবসায়ীরাও তহবিল সংগ্রহে সমস্যার মুখোমুখি হবেন।

    মীন রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আজ স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, তবে যাদের কার্ডিয়াক সমস্যা রয়েছে তাদের ভারী জিনিস উত্তোলন করার সময় সতর্ক থাকতে হবে। আপনাকে অবশ্যই আপনার ডায়েটের দিকেও মনোনিবেশ করতে হবে এবং আজ অবশ্যই তৈলাক্ত এবং চিটচিটে জিনিসগুলি এড়িয়ে যেতে হবে। আপনি ভাইরাল জ্বর, হাঁচি, গলা ব্যথা বা হালকা হজমের সমস্যাগুলির মতো ছোটখাটো সংক্রমণ বিকাশ করতে পারেন যা গুরুতর হবে না। সন্ধ্যায় পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান। এটি আপনাকে শান্ত এবং শান্ত রাখবে।

