মীন রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২৮ নভেম্বরের রাশিফল
মীন রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।
মীন রাশি (ফেব্রুয়ারী 20 - মার্চ 20) দৈনিক রাশিফল বলছে, আজ অহংকারকে জীবন থেকে দূরে রাখুন আপনার সম্পর্কের মধ্যে সুখী থাকুন। কর্মক্ষেত্রে আপনার সর্বোত্তম প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। আপনার আর্থিক অবস্থা আরও মনোযোগ দাবি করে। আপনার স্বাস্থ্যও ভালো। প্রেমের জীবনে তর্কের কোনো সুযোগ নেই। প্রেমিকের প্রতি স্নেহ বর্ষণ করুন এবং আপনি ফলাফল দেখতে পাবেন। কর্মক্ষেত্রে অধ্যবসায়ের সাথে কাজ করার চেষ্টা করুন। স্বাস্থ্য সমস্যা আজ উঠে আসবে। সারা দিন স্বাস্থ্যকর ডায়েট নিশ্চিত করুন। মীন রাশির প্রেমের রাশিফল আজ খোলা যোগাযোগের মাধ্যমে আপনার প্রেমের সম্পর্ককে অক্ষুণ্ণ রাখুন। ছোটখাটো হেঁচকি অহংকার আকারে আসবে এবং আপনার প্রেমিকের আবেগে আঘাত না করার বিষয়ে আপনাকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। আপনি আপনার প্রেমিকের সাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করতে পারেন এবং নিশ্চিত করতে পারেন যে আপনি ব্যক্তিগত এবং পেশাদার উভয় প্রচেষ্টায় আপনার সঙ্গীকে সমর্থন করেন। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে লিপ্ত হবেন না যা আপনার পারিবারিক জীবনকে আঘাত করতে পারে। বিবাহিত মহিলারাও পরিবারের পথে যাওয়ার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে পারেন। মীন রাশিফল আজ পেশাদার সময়সূচীর দিকে নজর রাখুন। আপনাকে অবশ্যই নতুন দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কিছু কাজ অতিরিক্ত ঘন্টা কাজ করার দাবি করবে। আইনজীবী, চিকিৎসা পেশাদার এবং মিডিয়া কর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলি পরিচালনা করবেন যা জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। যারা বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চান তারা আসার সম্ভাবনা দেখতে পাবেন। উদ্যোক্তারা প্রোমোটারদের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহে সফল হবেন। অংশীদারদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক বজায় রাখুন এবং প্রতিটি সমস্যাকে সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে সমাধান করার চেষ্টা করুন। মীন রাশিফল আজ আর্থিক সমস্যা উঠে আসবে। আজ আপনার আর্থিক সিদ্ধান্তের বিষয়ে সতর্ক থাকুন। অন্ধভাবে জল্পনা-কল্পনার ব্যবসায় যাবেন না। পরিবর্তে, বাজার অধ্যয়ন করুন এবং আর্থিক বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিন। পরিবারের মধ্যে সম্পত্তি সম্পর্কিত আলোচনার সময় নীরব থাকা ভাল। কিছু মহিলা ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি এবং এমনকি বাড়ির আসবাবপত্র কিনবেন। ব্যবসায়ীদের বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য তহবিল সংগ্রহে সমস্যা হতে পারে। মীন রাশিফল আজ আপনার ডায়েট সম্পর্কে সতর্ক থাকুন এবং আজ ভারী জিনিস উত্তোলন করবেন না। কোনও গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা আসবে না, তবে কিছু লোক আজ উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরল এবং উদ্বেগজনিত সমস্যায় ভুগতে পারে। শাকসবজিকে ডায়েটের একটি অংশ করুন। কিছু শিশু আজ সাইনাস সম্পর্কিত সমস্যাগুলিও বিকাশ করবে। সিনিয়রদের ঘুমের ব্যাধির জন্য চিকিত্সার যত্নের প্রয়োজন হবে। ভেজা মেঝে ব্যবহার করার সময়ও আপনাকে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। মীন রাশির গুণাবলী শক্তি: সচেতন, নান্দনিক, দয়ালু দুর্বলতা: সংবেদনশীল, সিদ্ধান্তহীন, অবাস্তব প্রতীক: মাছের উপাদান: জলের দেহের অংশ: রক্ত সঞ্চালন চিহ্ন শাসক: নেপচুন ভাগ্যবান দিন: বৃহস্পতিবার ভাগ্যবান রং: বেগুনি ভাগ্যবান সংখ্যা: 11 ভাগ্যবান পাথর: হলুদ নীলকান্তমণি মীন রাশির সামঞ্জস্য চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: বৃষ, কর্কট, বৃশ্চিক, মকর রাশি ভাল সামঞ্জস্য: কন্যা, মীন রাশি মেলার সামঞ্জস্য: মেষ, সিংহ, তুলা, কুম্ভ কম সামঞ্জস্য: মিথুন, ধনু রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ ও বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)