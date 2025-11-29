Edit Profile
    মীন রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২৯ নভেম্বরের রাশিফল

    মীন রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Nov 29, 2025 9:43 AM IST
    By Sayani Rana
    মীন রাশি (ফেব্রুয়ারী 20 - মার্চ 20) দৈনিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, চ্যালেঞ্জগুলি আপনাকে প্রেমের জীবনকে অহংকার থেকে মুক্ত রাখে। অফিসে নতুন দায়িত্ব সর্বোত্তম ফলাফল দেবে। সম্পদ আসবে এবং স্বাস্থ্যও আজ ভাল থাকবে। নতুন পেশাগত কাজগুলি আপনাকে ব্যস্ত রাখবে। আজ প্রেমের জন্য আরও বেশি সময় ব্যয় করুন এবং নিশ্চিত করুন যে আপনার প্রেমিক সুখী আছেন। নিশ্চিত করুন যে আপনি প্রেমে আরও বেশি সময় ব্যয় করছেন এবং আপনার সঙ্গীকে খুশি রাখবেন। সম্পদ এবং স্বাস্থ্য উভয়ই আপনাকে সুন্দর মুহূর্ত দেবে। মীন রাশি আজ আপনার আন্তরিকতা সম্পর্কের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দম্পতিদের মধ্যে আর্থিক বিরোধ হতে পারে এবং তাদের সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি করা আপনার দায়িত্ব। আজ আপনার প্রেমিকের আবেগে আঘাত করবেন না। আপনি আজ প্রাক্তন শিখার সাথে দেখা করার পরে হারানো প্রেমকে পুনরায় জাগ্রত করতে পারেন। তবে বিবাহিতদের সতর্ক থাকতে হবে যেন তাদের বিবাহিত জীবন নষ্ট না হয়। বিবাহিত দম্পতিদের পারিবারিক সম্প্রসারণের কথা ভাবতে হবে। একক স্থানীয়রা ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেতে আত্মবিশ্বাসের সাথে তাদের ক্রাশের কাছে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে। মীন রাশিফল আজ অফিসে একটি নতুন ভূমিকা গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকুন। আজই প্রতিটি সমস্যার সমাধান থাকতে হবে। ব্যাংকার, হিসাবরক্ষক, শিক্ষাবিদ এবং ব্যবসায় বিকাশকারীদের অফিসের রাজনীতি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। চাকরির ইন্টারভিউ এবং পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্যও আজকের দিনটি একটি ভাল দিন। ব্যবসায়ীরা কিছু অংশীদারদের কাছ থেকে চ্যালেঞ্জ আশা করতে পারেন, যখন তহবিল আসবে, এবং দিনের দ্বিতীয় অংশটি বাণিজ্যকে নতুন অঞ্চলে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভাল। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে। কিছু শিশু নতুন কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রেও সফল হবে। মীন রাশিফল আজ সম্পদ আসবে এবং আজ আপনার ব্যয়ও বাড়বে। আপনার দক্ষ অর্থ ব্যবস্থাপনা সত্ত্বেও, আপনি চাহিদা পূরণ করা কঠিন হবেন। শেয়ার বাজারে বড় ধরনের বিনিয়োগ এড়িয়ে চলুন। তবে ফিক্সড ডিপোজিটে বিনিয়োগ করা ভাল। অপরিচিত কারো সাথে অনলাইন লেনদেন এড়িয়ে চলুন। নতুন সম্পত্তি কেনার সময়ও আপনার সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য তহবিল পরিষ্কার করতে সফল হবেন। মীন রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আজ সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। তবে আপনার অফিসিয়াল এবং ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য আপনাকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। সর্বদা ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখুন এবং আপনি সুস্থ থাকবেন। নেতিবাচক মনোভাবের লোকদের থেকেও আপনার দূরত্ব বজায় রাখা উচিত। কিছু শিশু ভাইরাল জ্বর বা ত্বকের সংক্রমণ বিকাশ করতে পারে যা তাদের ক্লাসে অংশ নিতে বাধা দিতে পারে। প্রবীণদেরও হাড় সম্পর্কিত সমস্যা সম্পর্কে সতর্ক হওয়া উচিত। মীন রাশির গুণাবলী শক্তি: সচেতন, নান্দনিক, দয়ালু দুর্বলতা: সংবেদনশীল, সিদ্ধান্তহীন, অবাস্তব প্রতীক: মাছের উপাদান: জলের দেহের অংশ: রক্ত সঞ্চালন চিহ্ন শাসক: নেপচুন ভাগ্যবান দিন: বৃহস্পতিবার ভাগ্যবান রং: বেগুনি ভাগ্যবান সংখ্যা: 11 ভাগ্যবান পাথর: হলুদ নীলকান্তমণি মীন রাশির সামঞ্জস্য চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: বৃষ, কর্কট, বৃশ্চিক, মকর রাশি ভাল সামঞ্জস্য: কন্যা, মীন রাশি মেলার সামঞ্জস্য: মেষ, সিংহ, তুলা, কুম্ভ কম সামঞ্জস্য: মিথুন, ধনু রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ ও বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Pisces Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
