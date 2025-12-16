Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    মীন রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১৬ ডিসেম্বরের রাশিফল

    মীন রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Dec 16, 2025 1:41 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মীন রাশি (ফেব্রুয়ারী 20 - মার্চ 20) দৈনিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলে, জীবনকে সতেজ রাখার জন্য পুনরুজ্জীবিত করুন প্রেমের বিষয়ে অহংকার ত্যাগ করুন এবং আরও স্মরণীয় মুহুর্ত কাটান। কাজের দিকে মনোনিবেশ করুন এবং পেশাগতভাবে আপনি সেরা ফলাফল দেবেন। ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা রয়েছে। আজই সম্পর্কের সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠুন। কর্মক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসের সাথে সমস্যাগুলি মোকাবেলা করুন। আপনি অর্থের দিক থেকে ভাল থাকবেন। ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা আজ আসতে পারে। মীন রাশিফল আজ প্রেমের বিষয়ে অভিব্যক্তিপূর্ণ হন এবং নিশ্চিত করুন যে আপনি আজ সঙ্গীকে ভাল মেজাজে রেখেছেন। একসাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করুন এবং আপনি ভবিষ্যতের ছুটি নিয়েও আলোচনা করতে পারেন, যা বন্ধনকে শক্তিশালী করতে পারে। কিছু বিবাহিত মহিলা অপ্রত্যাশিত ঘটনার কারণে এটি থেকে বেরিয়ে আসতে পছন্দ করবেন। যাইহোক, চূড়ান্ত কল করার আগে প্রতিটি দিক বিশ্লেষণ করা ভাল। কোনও অনুষ্ঠান বা ইভেন্টে অংশ নেওয়া অবিবাহিত মহিলারা আজ একটি প্রস্তাব আশা করতে পারেন। মীন রাশির রাশিফল আজ অফিসের রাজনীতি সম্পর্কিত ছোটখাটো সমস্যা থাকবে। সিনিয়ররা আপনার সম্ভাবনার উপর আস্থা রাখে এবং এর ফলে আপনার কাছে কঠোর সময়সীমা সহ কাজগুলি আসবে। সেগুলো সম্পাদন করে সেগুলো সঠিক প্রমাণ করুন। কিছু অতিরিক্ত দায়িত্বের জন্য আপনাকে আজ ওভারটাইম কাজ করতে হবে। এটি আইটি, মেকানিক্যাল, বিজ্ঞাপন, পিআর এবং প্রকাশনা শিল্পে আরও দৃশ্যমান হবে। আপনি কিছু প্রশিক্ষণ সেশনেও অংশ নিতে পারেন, যা আপনার দক্ষতা বাড়িয়ে তুলবে। ব্যবসায়ীরা আত্মবিশ্বাসের সাথে বাণিজ্যকে নতুন অঞ্চলে নিয়ে যেতে পারে। মীন রাশিফল আজ সম্পদ আসবে। এটি আপনাকে আর্থিক বকেয়া মেটাতে সহায়তা করবে। আপনি কোনও দাতব্য সংস্থায় অর্থ দান করতে পারেন। আপনি একটি পৈতৃক বাড়িও উত্তরাধিকার সূত্রে পেতে পারেন এবং এটি সম্পদকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। নতুন গাড়ি কেনার জন্য দিনের দ্বিতীয় অংশটি বিবেচনা করুন। উদ্যোক্তারা ঋণ, নতুন অংশীদারিত্ব এবং অগ্রিম অর্থ প্রদানের আকারে অতিরিক্ত তহবিলও পেতে পারেন। মীন রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আজ আপনার জয়েন্টগুলিতে ব্যথা হতে পারে। শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যাও হতে পারে। মাথাব্যথা, মাইগ্রেন, ভাইরাল জ্বর এবং গলার সংক্রমণ রুটিন জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে। রান্নাঘরে শাকসবজি কাটার সময় মহিলাদের সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার, কারণ ছোটখাটো কাটা হতে পারে। ডায়েট এবং ফিটনেস বজায় রাখুন, কারণ আপনার ডায়েট বা ওয়ার্কআউটের পরিবর্তনগুলি স্বাস্থ্য সমস্যাগুলির পুনরাবৃত্তির কারণ হতে পারে। মীন রাশির গুণাবলী শক্তি: সচেতন, নান্দনিক, দয়ালু দুর্বলতা: সংবেদনশীল, সিদ্ধান্তহীন, অবাস্তব প্রতীক: মাছের উপাদান: জলের দেহের অংশ: রক্ত সঞ্চালন চিহ্ন শাসক: নেপচুন ভাগ্যবান দিন: বৃহস্পতিবার ভাগ্যবান রং: বেগুনি ভাগ্যবান সংখ্যা: 11 ভাগ্যবান পাথর: হলুদ নীলকান্তমণি মীন রাশির সামঞ্জস্য চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: বৃষ, কর্কট, বৃশ্চিক, মকর রাশি ভাল সামঞ্জস্য: কন্যা, মীন রাশি মেলার সামঞ্জস্য: মেষ, সিংহ, তুলা, কুম্ভ কম সামঞ্জস্য: মিথুন, ধনু রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ ও বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Pisces Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
    Pisces Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
    News/Astrology/মীন রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১৬ ডিসেম্বরের রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes