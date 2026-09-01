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Pitri Paksha 2026: পিতৃপক্ষ ২০২৬ কত তারিখ থেকে পড়ছে! দেখে নিন সময়কাল

২০২৬ সালের পিতৃপক্ষ ২৬ সেপ্টেম্বর পূর্ণিমা শ্রদ্ধার সাথে শুরু হবে, যখন প্রধান শ্রাদ্ধ তারিখগুলি ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে এবং ১০ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। 

Published on: Sep 1, 2026, 17:00:26 IST
By Sritama Mitra
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পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাদের জন্য শ্রদ্ধা করার সময় এখন আসছে। এই বছর, একটি বিশেষ বিষয় পিতৃ পক্ষের তারিখগুলিতে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। ২০২৬ সালে, চতুর্থীর শ্রাদ্ধ এবং পঞ্চমী তিথি একই দিনে পড়বে, তা হল ৩০ সেপ্টেম্বর, যা ধর্মমতে বিশেষ দিন। পিতৃপক্ষ এমন এক সময় যখন পূর্বপুরুষদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করা হয়। সেই দিক থেকে এই সময়কালের বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে।

পিতৃপক্ষ ২০২৬ কত তারিখ থেকে পড়ছে! দেখে নিন সময়কাল
পিতৃপক্ষ ২০২৬ কত তারিখ থেকে পড়ছে! দেখে নিন সময়কাল

পিতৃপক্ষের মূল তারিখ-২৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে এবং ১০ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। এর আগে ২৬ সেপ্টেম্বর পূর্ণিমা শ্রাদ্ধা অনুষ্ঠিত হবে। ২৬ সেপ্টেম্বর পূর্ণিমা শ্রাদ্ধ শনিবার হবে। পরের দিন, ২৭ সেপ্টেম্বর, রবিবার থেকে, কৃষ্ণ পক্ষের প্রথম দিন দিয়ে পিতৃপক্ষের প্রধান শ্রাদ্ধ তারিখগুলি শুরু হবে। ২৮ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয়া এবং ২৯ সেপ্টেম্বর তৃতীয় শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হবে। ২৯ সেপ্টেম্বর মহাভরণীর সংমিশ্রণও হবে। চতুর্থী এবং পঞ্চমী উভয়ই ৩০ সেপ্টেম্বর।১ অক্টোবর - ষষ্ঠী শ্রাদ্ধ। ২ অক্টোবর - সপ্তমী শ্রদ্ধা, ৩ অক্টোবর - নবমী শ্রাদ্ধ,৪ অক্টোবর - নবমী শ্রাদ্ধ, ৫ অক্টোবর - একাদশী শ্রাদ্ধ, ৬ অক্টোবর - একাদশী শ্রাদ্ধ ,৭অক্টোবর - দ্বাদশী শ্রদ্ধা, মাঘ শ্রদ্ধা ৮ অক্টোবর - ত্রয়োদশী শ্রাদ্ধ, ৯ অক্টোবর - চতুর্দশী শ্রদ্ধা ১০ অক্টোবর - সর্বপিতৃ অমাবস্যা।

কোন দিনে শ্রদ্ধা করা উচিত?

বিশ্বাস অনুসারে, শ্রদ্ধা একই তারিখে করা হয় যে তারিখে কোনও ব্যক্তি মারা গেছেন। অতএব, শ্রদ্ধা কেবল ইংরেজি ক্যালেন্ডারের তারিখ দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না। যদি পরিবারের কোনও সদস্যের মৃত্যুর তারিখ জানা না যায় বা তারিখে শ্রদ্ধা করা না হয়, তবে সর্বপিতৃ অমাবস্যায় শ্রদ্ধা করার প্রথা বলা হয়েছে। ১০ অক্টোবর সর্ব পিতৃ অমাবস্যা। এই দিনেই পিতৃপক্ষ শেষ হবে। এই দিনটি ধর্মমতে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মূলত, এই পিতৃপক্ষে কোনও শুভ কাজ করা হয়না। ফের দেবীপক্ষ শুরু হলে, শুভ কাজ করা শুরু হয়।

(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

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