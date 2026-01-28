Edit Profile
    ফেব্রুয়ারিতে আসছে ‘গ্রহণ যোগ’! নেপথ্যে সূর্য, রাহু, প্রভাব একগুচ্ছ রাশিতে

    সূর্য আর রাহুর যুতির ফলে একগুচ্ছ রাশি লাভের মুখ দেখতে চলেছে।

    Published on: Jan 28, 2026 6:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    ফেব্রুয়ারিতে, ছায়া গ্রহ রাহু এবং গ্রহের রাজা সূর্য এক রাশিতে একত্রিত হচ্ছেন, এই দুটি গ্রহের কারণে, ‘গ্রহণ যোগ’ তৈরি হচ্ছে, যা অনেক রাশিচক্রের জন্য বিরক্তিকর হতে পারে। তাই এ সময় বিশেষ যত্ন নিতে হবে বহু রাশির জাতক জাতিকাদের।

    ফেব্রুয়ারি মাসে গ্রহের রাজা সূর্য কুম্ভ রাশিতে চলে যাচ্ছেন। বিশেষ ব্যাপার হলো, ছায়া গ্রহ রাহু ইতিমধ্যে কুম্ভ রাশিতে বসে আছেন। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে এই যোগকে খুব খারাপ বলে মনে করা হয়। বলা হয় যে এর গঠনের কারণে, অনেক রাশিচক্র রাশির স্বাস্থ্য এবং রাহুর অশুভ প্রভাবগুলি যেমন মানসিক চাপ এবং আর্থিক ক্ষতির মুখোমুখি হতে পারে। এখানে আমরা আপনাকে রাশিচক্রের লক্ষণগুলি সম্পর্কে বলছি যা এই গ্রহণ যোগ দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হবে। তাই এই রাশিচক্রের চিহ্নগুলি বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে।

    কর্কট

    এই রাশির উপর সূর্য ও রাহুর যোগের প্রভাব, আপনাকে আপনার স্বাস্থ্য সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। কোনও অসুস্থতা আপনাকে বিরক্ত করতে পারে, আপনি মানসিকভাবেও কিছুটা টেনশনে থাকতে পারেন। তাই নিজের স্বাস্থ্যের সঙ্গে জগাখিচুড়ি করবেন না। আপনার যদি কোনও বিভ্রান্তি বা বিভ্রান্তি থাকে তবে অবিলম্বে একজন ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন।

    কন্যা

    এই রাশির অধিপতি বুধ কন্যা রাশির অধিপতি, তবে সূর্য এবং রাহুর সংযোগের কারণে এই রাশির লোকেরা সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে। আপনি বিপরীত সময়ের অভিজ্ঞতা পাবেন। আপনি আইনি অসুস্থতা এবং আপনার বিরোধীদের দ্বারা বিরক্ত হবেন। তাই এই সময়ে আপনাকে বিশেষ করে সতর্ক থাকতে হবে। আপনার স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নেওয়ার চেষ্টা করুন এবং অর্থের বিষয়ে কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না।

    মীন

    এই রাশির জন্য এই সময়কাল সংমিশ্রণ ব্যয় এবং ক্ষতির জায়গা হয়ে উঠছে, এমন পরিস্থিতিতে আপনার জন্য সমস্যা তৈরি হতে পারে, আয় হ্রাস পেতে পারে এবং ব্যয় বাড়তে পারে, আপনি কোথাও প্রতারিত হতে পারেন এবং কেউ কোথাও আটকা পড়তে পারেন। এটি আপনাকে সামাজিক জীবনেও প্রভাবিত করতে পারে। মীন রাশির প্রভু বৃহস্পতি, তবে শনির সাদে সতী এখনও এই রাশিচক্রে চলছে, তাই আপনাকে স্বাস্থ্য এবং ব্যক্তিগত জীবনের দিকেও বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

    প্রতিকার:-

    রাহুর শক্তিশালী প্রতিকার রাহুকে শান্ত করার জন্য রুপোর চেইন বা আংটি পরা ভাল বলে মনে করা হয়। এতে রাহু শান্ত হয়। এ ছাড়া প্রতি মঙ্গলবার দুর্গা চালিসা পাঠ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, এটি বলা হয় যে রূপা চাঁদের প্রভাব এবং রাহুর মায়া হ্রাস করে। সেই সঙ্গে রাহুর অশুভ প্রভাব কমাতে সরিষার বীজ ও তেল দান করতে হবে। এ ছাড়া গরিব মানুষকে নীল কাপড় দিতে হবে। এটি রাহুর প্রভাব অনেকাংশে হ্রাস করে এবং রাহু মানসিক উত্তেজনা হ্রাস করে। রাহুর প্রভাব কমানোর সবচেয়ে বড় উপায় হ'ল প্রবাহিত জলে শুকনো নারকেল প্রবাহিত করা। এর জন্য প্রতি বুধবার আপনার মাথা থেকে সাতবার নারকেল ফেলে দিন এবং এটি প্রবাহিত জলে প্রবাহিত করুন, এটি আপনার মানসিক ব্লকগুলি খুলে দেবে এবং আপনার জীবনে স্থিতিশীলতা আনবে।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    News/Astrology/ফেব্রুয়ারিতে আসছে ‘গ্রহণ যোগ’! নেপথ্যে সূর্য, রাহু, প্রভাব একগুচ্ছ রাশিতে

