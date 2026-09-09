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মকর রাশিতে রাহুর গোচর! বছরের শেষে সৌভাগ্যের শুরু ৩ রাশির, প্রেম বাড়বে সঙ্গে চাকরি লাভের সম্ভাবনা

৫ ডিসেম্বর ২০২৬ তারিখে রাহুদেব রাশি পরিবর্তন করে শনিদেবের রাশি মকরে প্রবেশ করতে চলেছেন। মকর রাশি হলো পৃথিবী তত্ত্বের একটি অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ ও কর্মমুখী রাশি।

Published on: Sep 9, 2026, 11:01:59 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে রাহুদেবকে একটি ছায়া গ্রহ এবং অত্যন্ত প্রভাবশালি ও রহস্যময় শক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। রাহু হলো উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কূটনীতি, প্রযুক্তি, আকস্মিক পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক সাফল্যের কারক। রাহু সর্বদা উল্টো বা বক্রী গতিতে এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে সঞ্চার করে। ফলে রাহুদেবের রাশি পরিবর্তন মানবজীবনের মানসিক চিন্তাধারা, আর্থিক স্থিতি এবং কেরিয়ারের গতিপথে বড় ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসে।

মকর রাশিতে রাহুর গোচর! বছরের শেষে সৌভাগ্যের শুরু ৩ রাশির
মকর রাশিতে রাহুর গোচর! বছরের শেষে সৌভাগ্যের শুরু ৩ রাশির

বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, আগামী ৫ ডিসেম্বর ২০২৬ তারিখে রাহুদেব রাশি পরিবর্তন করে শনিদেবের রাশি মকরে প্রবেশ করতে চলেছেন। মকর রাশি হলো পৃথিবী তত্ত্বের একটি অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ ও কর্মমুখী রাশি। মকর রাশিতে রাহুর এই শুভ গোচর (Rahu Transit in Capricorn) নির্দিষ্ট ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য বছরের শেষে চরম সুখবর ও ভাগ্যবদল নিয়ে আসতে চলেছে। এই সময়কালে কর্মক্ষেত্রে নতুন উচ্চতা স্পর্শ করা, দীর্ঘদিনের থমকে থাকা প্রজেক্ট সম্পন্ন হওয়া এবং হঠাৎ অর্থলাভের অপূর্ব পথ খুলে যাবে। ৫ ডিসেম্বরের এই বিশেষ গোচরে কোন ৩ রাশির ভাগ্যে সোনালী দিন আসছে—জেনে নিন।

বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মকর রাশিতে রাহু গোচরের বিশেষ গুরুত্ব

জ্যোতিষশাস্ত্রে শনি ও রাহুর সম্পর্ক বন্ধুভাবাপন্ন। তাই শনিদেবের রাশি মকরে রাহুর অবস্থান কেরিয়ারে শুভ গতি এনে দেয়:

  • কর্মক্ষেত্রে উন্নতি ও রাজনৈতিক সাফল্য: মকর রাশির শৃঙ্খলা এবং রাহুর কূটনৈতিক বুদ্ধি একত্রিত হয়ে জাতককে যেকোনো প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে সাহায্য করে। প্রশাসনিক কাজ, রাজনীতি, প্রযুক্তি ও বৈদেশিক বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এতে বিশাল সাফল্য লাভ করেন।
  • আকস্মিক অর্থপ্রাপ্তি ও সুযোগ: মকরে রাহুর গোচর ধীরগতির সমস্ত বাধা দূর করে। ফলে দীর্ঘদিনের থমকে থাকা চুক্তি হুট করে চূড়ান্ত হয়ে মোটা অঙ্কের অর্থ এনে দেয়।

৫ ডিসেম্বর থেকে রাহুর গোচরে ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার খুলবে যে ৩ রাশির

ক) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য কর্মভাব বা দশম ভাবে রাহুর এই গোচর পরম আশীর্বাদস্বরূপ প্রমাণিত হবে। চাকুরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে বড় কোনো পদোন্নতি বা কাঙ্ক্ষিত বদলির খবর পেতে পারেন। আপনার কাজের ভূয়সী প্রশংসা হবে এবং উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের পূর্ণ সমর্থন মিলবে। ব্যবসায়ীরা নতুন ক্লায়েন্ট বা বিদেশে ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ পেয়ে প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হবেন।

খ) সিংহ রাশি (Leo): সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ষষ্ঠ ভাব অর্থাৎ শত্রু ও প্রতিযোগিতা ভাবে রাহুর সঞ্চার ঘটবে। এই সময়কালে কর্মক্ষেত্রে শত্রুরা আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, বরং আপনার প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। দীর্ঘদিনের কোনো আইনি জটিলতা বা পুরোনো ঋণের হাত থেকে মুক্তি মিলতে পারে। চাকুরিজীবীরা নতুন ও আকর্ষণীয় কাজের অফার পেতে পারেন, যা আর্থিক স্থায়িত্ব এনে দেবে।

গ) মীন রাশি (Pisces): মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য একাদশ বা আয়ভাব লাভজনক স্থানে রাহুর এই শুভ উপস্থিতি ঘটবে। রাহুর এই গোচর মীন রাশির জাতকদের আয়ের একাধিক নতুন মাধ্যম উপহার দেবে। জমানো অর্থের পরিমাণ এক ধাক্কায় বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। শেয়ার বাজার, রিয়েল এস্টেট বা পুরোনো বিনিয়োগ থেকে হঠাৎ বাম্পার অর্থলাভ হতে পারে। সামাজিক প্রভাব ও বন্ধু মহলে আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

রাহুদেবের শুভ প্রভাব বহুগুণ বাড়াতে সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

রাহুর গোচরের পূর্ণ শুভ ফল পেতে এবং যেকোনো সম্ভাব্য অশুভ প্রভাব এড়াতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম মেনে চলতে পারেন:

  • শিবের আরাধনা ও রুদ্রাভিষেক: রাহুদেবের অশুভ প্রভাব দূর করার শ্রেষ্ঠ উপায় হলো মহাদেবের পুজো। নিয়মিত 'ওঁ নমঃ শিবায়' মন্ত্র জপ করুন এবং শিবলিঙ্গে জল বা কাঁচা দুধ অর্পণ করুন।
  • অসচ্ছল ও দুঃস্থদের সাহায্য: প্রতি শনিবার কোনো অসচ্ছল ব্যক্তিকে কালো তিল, কম্বল বা জুতো দান করলে রাহুদেব পরম প্রসন্ন হন।
  • রাহু বীজ মন্ত্র জপ: প্রতি সন্ধ্যায় শান্ত মনে 'ওঁ রাং রাহবে নমঃ' মন্ত্র অন্তত ১০৮ বার জপ করা অত্যন্ত ফলদায়ক।

৫ ডিসেম্বর ২০২৬-এ মকর রাশিতে রাহুদেবের এই গুরুত্বপূর্ণ গোচর মেষ, সিংহ ও মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য বছর শেষে কেরিয়ার, অর্থ ও সামাজিক মর্যাদায় উচ্চ সাফল্যের এক ঐতিহাসিক সুযোগ নিয়ে আসছে। সঠিক কর্মপরিকল্পনা ও নিষ্ঠার সাথে এগিয়ে চললে এই সময়টি আপনার জীবনে স্থায়ী শুভ পরিবর্তন সুনিশ্চিত করবে।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/মকর রাশিতে রাহুর গোচর! বছরের শেষে সৌভাগ্যের শুরু ৩ রাশির, প্রেম বাড়বে সঙ্গে চাকরি লাভের সম্ভাবনা

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