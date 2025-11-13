Edit Profile
    Rahu Gochar Astrology: ডিসেম্বরে রাহুর গোচর শুরু ঠিক কখন? কোন কোন রাশির কেরিয়ারে খুলবে উন্নতির দরজা

    Rahu Gochar Astrology In December 2025: ডিসেম্বরে রাহুর গোচরের ফলে কিছু রাশির জীবনে আসতে চলেছে বড়সড়় পরিবর্তন। কেরিয়ারে উন্নতির দরজা খুলে যাবে এসব রাশির।

    Published on: Nov 13, 2025 2:00 PM IST
    By Sanket Dhar
    জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, ছায়া গ্রহ রাহু এবং কেতু প্রায় ১৮ মাস অন্তর রাশি পরিবর্তন করে। ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসের শুরুতে রাহু তার নক্ষত্র পরিবর্তন করতে চলেছে, যা কিছু রাশির জীবনে অত্যন্ত শুভ ফল বয়ে আনবে।

    ডিসেম্বরে রাহুর গোচর শুরু ঠিক কখন?
    

    রাহু গোচর ও তিথি

    আগামী ২ ডিসেম্বর, ২০২৫, মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২টো ১১ মিনিটে রাহু পূর্বা ভাদ্রপদ নক্ষত্র থেকে বেরিয়ে নিজেরই নক্ষত্র শতভিষা নক্ষত্রের চতুর্থ পদে প্রবেশ করবে। রাহুর এই নিজস্ব নক্ষত্রে প্রবেশ তাকে আরও শক্তিশালী করবে, যার ফলে রাশিচক্রের কয়েকটি রাশির জন্য বিশেষভাবে লাভজনক হবে।

    কোন কোন রাশির খুলবে কপাল?

    ১. মিথুন রাশি - মিথুন রাশির জাতকদের জন্য রাহুর এই শতভিষা নক্ষত্রে গোচর অত্যন্ত শুভ প্রমাণিত হবে। কর্মক্ষেত্রে বড় সফলতা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং ব্যবসায়ীরা এই সময় উল্লেখযোগ্য লাভ করতে পারেন। হঠাৎ করেই কেরিয়ারে উন্নতির দরজা খুলে যাবে। আর্থিক ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা আসবে। আকস্মিক অর্থ লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার সমস্ত মানসিক বিভ্রান্তি দূর হবে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে জাতকের প্রভাব ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

    ২. কর্কট রাশি - কর্কট রাশির জাতকদের জীবনে রাহুর এই নক্ষত্র গোচর বড় লাভদায়ক পরিবর্তন নিয়ে আসবে। কঠোর পরিশ্রমের পূর্ণ ফল পাবেন। চাকরিজীবীরা পদোন্নতি, বেতন বৃদ্ধি এবং বড় কোনো প্রজেক্টে কাজ করার সুযোগ পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে স্থগিত থাকা বা আটকে থাকা কাজগুলি এই সময় সহজে সম্পন্ন হবে। আপনার ভাবমূর্তি উন্নত হবে এবং নতুন প্রকল্পে কাজ করার সুযোগ আসবে। মানসিক শান্তি বজায় থাকবে এবং ভাগ্য উজ্জ্বল হবে।

    ৩. মকর রাশি - মকর রাশির জাতকদের জন্য রাহুর এই অবস্থানটি আর্থিক এবং কর্মজীবনের দিক থেকে অত্যন্ত শুভ প্রমাণিত হতে পারে। আর্থিক বিষয়ে অপ্রত্যাশিত সাফল্য আসতে পারে। ব্যবসায়ীরা উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করতে সক্ষম হবেন, যা ভবিষ্যতে বড় লাভ দেবে। চাকরিজীবীরা হঠাৎ উচ্চ পদে পদোন্নতি পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত সাফল্য আসবে। মানসিক শান্তি বিরাজ করবে এবং কোনো পুরনো বন্ধুর বাড়িতে আগমন হতে পারে, যা আনন্দ বাড়াবে।

    পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনার ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। এখানে লেখা সব কথা আগামী দিনে সত্য প্রমাণিত হবে, এমন দাবি করা হচ্ছে না। জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন বা কোনও সমস্যার সমাধানের জন্য পেশাদার জ্যোতিষীর সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

    

