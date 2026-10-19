Rahu Ketu Gochar: রাহু-কেতু করবেন গোচর! একগুচ্ছ রাশি পাবে কৃৃপা, লাকির লিস্ট রইল
রাহু, কেতু ৫ ডিসেম্বর পরিবর্তন করবে রাশি।
ডিসেম্বরে রাহু-কেতুর গতিবিধি পরিবর্তন হতে চলেছে। উভয় গ্রহের রাশি পরিবর্তনের জন্য আর ৪৭ দিন বাকি। ৫ ডিসেম্বর, ২০২৬ এ, রাহু, কুম্ভ রাশি ছেড়ে মকর রাশিতে প্রবেশ করবেন। একই সময়ে, কেতু সিংহ রাশি ছেড়ে কর্কট রাশিতে আসবেন। এই পরিবর্তনের সাথে, প্রায় দেড় বছর ধরে চলমান গ্রহগুলির অবস্থান পরিবর্তিত হবে।
জ্যোতিষশাস্ত্রে, রাহু-কেতুর ট্রানজিটকে ক্যারিয়ার, অর্থ এবং ব্যক্তিগত জীবনের সাথে যুক্ত করে দেখা যায়। রাহু-কেতুর রাশিচক্র ৫ ডিসেম্বর পরিবর্তিত হবে। এর ফলে কাদের ভাগ্য খুলবে দেখে নিন।
মেষ-রাশির লোকেরা যদি তাদের চাকরি বা ব্যবসা পরিবর্তন করার কথা ভাবছেন তবে আসন্ন সময় নতুন সম্ভাবনা নিয়ে কাজ করার জন্য হতে পারে। আপনি কর্মক্ষেত্রে একটি নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। যারা দীর্ঘদিন ধরে কোনও পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছেন তারা এটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। অর্থের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করা এড়ানো ভাল।
বৃষ- রাশির লোকেরা আর্থিক অবস্থার দিকে নজর রাখবে বৃষ রাশির জাতক-জাতিকারা তাদের আয় এবং সঞ্চয় সম্পর্কে কিছু নতুন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। যারা ব্যবসা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করছেন তাদের প্রথমে ব্যয় এবং লাভের হিসাব দেখতে হবে। যারা চাকরিরত, তাঁদের জন্য তাদের দক্ষতা দেখানোর সুযোগও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। অন্য কারও কথায় বিনিয়োগ করার পরিবর্তে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা দরকার।
কর্কট- জাতকদের জীবনে পরিবর্তন আসতে পারে কর্কট রাশিতে কেতুর প্রবেশের কারণে, এই রাশিচক্রের লোকদের জন্য ট্রানজিটকে বিশেষ বলে মনে করা হয়। ব্যক্তিগত জীবনের কিছু পুরানো বিষয় পুনর্বিবেচনা করতে হতে পারে। কাজ এবং পরিবারের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখা প্রয়োজন। কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাড়াহুড়ো করার চেয়ে পরিস্থিতি বোঝা ভাল।
বৃশ্চিক- জাতক-জাতিকারা নতুন পথ খুঁজে পেতে পারেন বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য কর্মক্ষেত্রে একটি নতুন দিকনির্দেশনা সন্ধান করার সময় হতে পারে। কোনও পুরানো প্রকল্প পুনরায় শুরু করার বা কোনও নতুন পরিকল্পনায় কাজ করার সুযোগ থাকতে পারে। অংশীদারিত্বে ব্যবসা করা লোকদের আলোচনা এবং শর্তাবলী পরিষ্কার রাখা উচিত। আর্থিক লাভের আশায় ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More