Rahu ketu shanidev: ডিসেম্বর ২০২৬ এ রাহু, কেতু, শনিদেবের বড়সড় বদল! লাকি রাশির লিস্ট লম্বা
শনিদেব, কেতু ও রাহুর অবস্থানের নিরিখে কিছু রাশি লাভ পেতে পারেন বলে মনে করছেন জ্যোতিষবিদরা। লাকির লিস্টে কারা দেখে নিন।
২০২৬ সালের শেষের আগে, কিছু রাশিচক্রের জন্য একটি বিশেষ গ্রহীয় সংযোগ শুভ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। শনিদেব, কেতু ও রাহুর অবস্থানের নিরিখে কিছু রাশি লাভ পেতে পারেন বলে মনে করছেন জ্যোতিষবিদরা। লাকির লিস্টে কারা দেখে নিন।
মেষ
মেষ রাশির জন্য ডিসেম্বর মাসে শুভ যোগ গড়ে উঠছে। ভাগ্য আপনার পাশে থাকবে। সব দিক থেকে সফলতার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন, এবং আগেও আপনার জন্য পরিস্থিতি উন্নত হবে। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে ভালো করবেন এবং এগিয়ে যাবেন, তাই সাবধানে সিদ্ধান্ত নিন। আপনি যা কিছু করুন, পূর্ণ পরিশ্রমে করুন, এবং আপনি পূর্ণ ফল পাবেন। যদি আপনি কিছু পরিকল্পনা করে থাকেন, তা এখন সত্যি হতে চলেছে। আপনার প্রেমজীবনেও সুখ থাকবে। আপনি আপনার সেবার জন্যও সম্মানিত হতে পারেন।
কন্যা
এই রাশির জন্য ক্যারিয়ার ইতিবাচক হবে। কাজের মৌসুম কন্যা রাশির জন্য ভালো। সৌভাগ্যবশত, সবকিছু আপনার জন্য ঠিক থাকবে এবং জীবনে ইতিবাচক কিছু আসবে। আপনি যদি ব্যবসার কথা বলেন, তাহলে একটি ভালো সুযোগ আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। টাকা আপনার জন্য আসবে, ফি সাশ্রয় এবং অন্যান্য আয়ের উৎস উভয়ের মাধ্যমে। আপনার ব্যক্তিগত জীবন ভালো হবে।
ধনু
রাশির জন্য অপেক্ষমাণ কাজগুলো সম্পন্ন হবে। ধনু রাশির বাসিন্দারা ভাগ্যবান হচ্ছেন। গাড়ির পাশাপাশি জমি কেনার সম্ভাবনা রয়েছে। পুরনো কাজ থেকে সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলবেন। ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব থেকেও আপনি উপকৃত হবেন।
মীন
এই রাশির স্থানীয়দের জন্য সুখকর পরিবর্তন: ডিসেম্বর আপনার পাশে থাকবে; আপনার কাজ শেষ মুহূর্তে সম্পন্ন হবে। দীর্ঘদিনের একটি সমস্যা এই সময়ে সমাধান হতে পারে। সামগ্রিকভাবে, আপনার জন্য পরিস্থিতি আগের চেয়ে ভালো হবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে দেওয়া তথ্য সম্পূর্ণ সত্য বা সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের একজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More