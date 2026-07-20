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    Rahu Ketu Transit: রাহু কেতুর গোচর এনে দেবে সৌভাগ্য!কপাল খুলবে ৫ রাশির

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, ৫ ডিসেম্বর, ২০২৬-এ, রাহু, মকর রাশিতে প্রবেশ করবেন এবং কেতু, কর্কট রাশিতে প্রবেশ করবেন। এর প্রভাব ১২ রাশিতে পড়বে।

    Published on: Jul 20, 2026, 17:00:35 IST
    By Sritama Mitra, नई दिल्ली
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    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে রাহু এবং কেতুকে ছায়া গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তারা প্রায় ১৮ মাসের মধ্যে রাশিচক্র পরিবর্তন করে, তাই তাদের ট্রানজিটকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। ৫ ডিসেম্বর, ২০২৬-এ, রাহু, কুম্ভ রাশি ছেড়ে মকর রাশিতে প্রবেশ করবেন এবং কেতু, সিংহ রাশি ছেড়ে কর্কট রাশিতে প্রবেশ করবেন।

    রাহু-কেতু ট্রানজিট 2026: এই 5 টি রাশিচক্রের ভাগ্য একটি নতুন ফ্লাইট পেতে পারে
    রাহু-কেতু ট্রানজিট 2026: এই 5 টি রাশিচক্রের ভাগ্য একটি নতুন ফ্লাইট পেতে পারে

    জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশ্বাস অনুসারে, এই পরিবর্তনটি সমস্ত ১২ টি রাশিচক্রকে প্রভাবিত করবে, তবে কিছু রাশিচক্রের জন্য, এই সময়টি কেরিয়ার, অর্থ এবং অগ্রগতির জন্য নতুন সুযোগ আনতে পারে। কোন রাশিগুলি উপকৃত হতে পারে?

    বৃষ রাশি- কেরিয়ারে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। ভাগ্যের সহায়তায় স্থগিত কাজ শেষ করার সম্ভাবনা থাকবে। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে।

    মিথুন রাশি- উচ্চশিক্ষা, বিদেশ ভ্রমণ এবং নতুন সুযোগ তৈরি করা যেতে পারে। ব্যবসায় সম্প্রসারণের সম্ভাবনা থাকবে। বিনিয়োগ থেকেও সুবিধা পেতে পারেন।

    কন্যা রাশি- আয়ের নতুন উৎস তৈরি হতে পারে। চাকরি পরিবর্তন বা পদোন্নতির সম্ভাবনা থাকবে। দীর্ঘদিন ধরে টাকা আটকে থাকার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

    বৃশ্চিক রাশি - সম্পত্তি এবং পরিবার সম্পর্কিত বিষয়ে আপনি স্বস্তি পেতে পারেন। ব্যবসায় নতুন পরিকল্পনা সফল হতে পারে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

    মকর রাশি- আপনার রাশিচক্রের সাথে রাহুর সংযোগ উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে তুলতে পারে। ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকতে পারে। নতুন দায়িত্ব ও আর্থিক লাভ তৈরি হতে পারে।

    রাহু-কেতু ট্রানজিটের তাৎপর্য জ্যোতিষশাস্ত্রে, রাহুকে আকস্মিক সুযোগ, প্রযুক্তি, বিদেশিত্ব এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যখন কেতুকে আধ্যাত্মিকতা, নির্লিপ্ততা এবং পুরানো কাজের সাথে যুক্ত একটি গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ৫ ডিসেম্বর, ২০২৬ এ এই রাশিচক্রের পরিবর্তনটি অনেকের জন্য জীবন পরিবর্তনকারী পরিবর্তন হিসাবে বিবেচিত হয়।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Rahu Ketu Transit: রাহু কেতুর গোচর এনে দেবে সৌভাগ্য!কপাল খুলবে ৫ রাশির

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