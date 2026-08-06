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    কেতুর সঙ্গে সূর্য, ওদিকে আবার রাহুর প্রভাব! সৌভাগ্যের জোয়ার একঝাঁক রাশিতে

    রাহু এবং কেতুর পরিবর্তনের পরে, অনেক রাশিচক্র প্রভাবিত হবে, আসুন জেনে নেওয়া যাক এখনই আপনার রাশিচক্রের উপর কেতু এবং সূর্যের সংমিশ্রণের প্রভাব কী

    Published on: Aug 6, 2026, 16:00:51 IST
    By Sritama Mitra
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    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে রাহু এবং কেতু পাপী গ্রহ। যখন তাদের গতি পরিবর্তন হয়, তখন এটি অনেক রাশিচক্রের লক্ষণকে প্রভাবিত করে। প্রকৃতপক্ষে, রাহু এবং কেতুর আকস্মিক লাভ বা ক্ষতির কারণে এবং কেতুর আধ্যাত্মিক এবং বিচ্ছেদ এবং কর্মের ফল দেওয়ার কারণে, তারা সমস্ত রাশিচক্রের লক্ষণগুলিকে প্রভাবিত করে। এই দুটি গ্রহই রাশিচক্র পরিবর্তন করতে চলেছে, এই বছরের শেষের দিকে, কুম্ভ রাশিকে রাহুর প্রভাবের মুখোমুখি হতে হবে এবং সিংহ রাশিকে কেতুর প্রভাবের মুখোমুখি হতে হবে। আপাতত, এবং ডিসেম্বরে, আমরা জানি এই দুটি গ্রহের কারণে কী পরিবর্তন হবে।

    কেতুর সঙ্গে সূর্য, ওদিকে আবার রাহুর প্রভাব! সৌভাগ্যের জোয়ার একঝাঁক রাশিতে
    কেতুর সঙ্গে সূর্য, ওদিকে আবার রাহুর প্রভাব! সৌভাগ্যের জোয়ার একঝাঁক রাশিতে

    ১৭ আগস্ট সূর্য সিংহ রাশিতে ট্রানজিট করবে। সূর্য যদি সিংহ রাশির কাছে যায়, তবে এটি অনেক রাশির জন্য পরিবর্তন আনবে। সূর্য সিংহ রাশির কাছে যাচ্ছেন, যেখানে কেতু ইতিমধ্যে বসে আছেন, এমন পরিস্থিতিতে সূর্য ও কেতুর সংমিশ্রণ তৈরি হচ্ছে যা অনেক রাশির জন্য কার্যকর হবে। রাহু এবং কেতুর এই অবস্থা ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত থাকবে, যার পরে উভয় রাশিচক্র পরিবর্তন হবে।

    রাহুকে প্রযুক্তি, আকস্মিক লাভ-ক্ষতি এবং বিদেশের ভূমির প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যখন কেতু আপনার কর্ম, বিচ্ছেদ, আধ্যাত্মিকতা, তাই যখন এই দুটি পরিবর্তন হয়, তখন সবাই জীবনে তাদের সাথে সম্পর্কিত ভাল এবং খারাপ ফলাফল পাবে, যা আপনার জন্য টার্নিং পয়েন্ট হবে। কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি প্রভাবিত হয়?

    মেষ

    এই রাশির সূর্যের এই ট্রানজিট আর্থিক এবং প্রেমের জীবনে আপনার জন্য বিশেষ হবে। আপনার জন্য আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। ক্যারিয়ার ও ব্যবসায় সাফল্য আসছে বলে মনে হচ্ছে। বিয়ের যোগ আসতে পারে। ব্যবসার জন্য বিদেশ ভ্রমণেরও সম্ভাবনা রয়েছে।

    সিংহ

    বিনিয়োগ এবং ব্যক্তিগত জীবন থেকে লাভ সিংহ রাশির জন্য দুর্দান্ত হবে। আপনি সরকারী সুবিধা পাবেন, অর্থনৈতিক অবস্থা আগের চেয়ে ভাল হবে। দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকবে। আপনার জন্য আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।

    মকর

    মকর রাশির জাতক-জাতিকারা তাদের ক্যারিয়ারে একটি নতুন জায়গা পাবেন। বিশেষ সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দাম্পত্য জীবনে স্মরণীয় মুহূর্ত থাকবে। সময়টা আপনার জন্য ভালো। এগিয়ে যান এবং নতুন লক্ষ্য তৈরি করুন।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/কেতুর সঙ্গে সূর্য, ওদিকে আবার রাহুর প্রভাব! সৌভাগ্যের জোয়ার একঝাঁক রাশিতে

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