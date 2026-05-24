Lucky Zodiac Signs: ভাগ্য খুলবে দুর্গাপুজোর পর থেকে! শনিদেবের রাশিতে রাহু প্রবেশ করতেই লাকি কারা?
মকর রাশিতে যেতে চলেছেন রাহু।
জ্যোতিষশাস্ত্রে রাহুর রাশিচক্রের পরিবর্তনকে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়। রাহু ট্রানজিটের প্রভাব দীর্ঘ সময় ধরে দেখা যায়। বছরের শেষে, রাহু কুম্ভ রাশি ছেড়ে শনির রাশিচক্র মকর রাশিতে প্রবেশ করবেন। বছরের শেষ মাসে এই ট্রানজিট হবে। ২০২৬ সালে দুর্গাপুজো ১৭ অক্টোবরের পর, ডিসেম্বর মাসে গিয়ে রাহুর এই গোচরের সুফল পাবেন বহু রাশির জাতক জাতিকারা।
জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাবের ভিত্তিতে, মকর রাশিতে রাহু ট্রানজিট ৫ ডিসেম্বর সকাল ১০:৩২ টায় অনুষ্ঠিত হবে। রাহু ২২ জুন, ২০২৮ অবধি এই রাশিচক্রে থাকবেন। যখনই কোনও গ্রহ রাশি বা নক্ষত্রপুঞ্জ পরিবর্তন করে, তখন এটি কিছু রাশিচক্রের উপর ভালোর জন্য প্রভাব ফেলে, আবার কিছু অসুবিধা বৃদ্ধি পায়।
সিংহ
রাহুর এই গোচরের প্রভাবে সিংহ রাশির জাতক-জাতিকারা দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজগুলো সম্পন্ন করতে শুরু করবেন। চাকরি ও ব্যবসা উভয় ক্ষেত্রেই লাভের ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি আপনার পরিবারের সাথে সুন্দর সময় কাটাবেন। আপনি কিছু ফলপ্রসূ ভ্রমণেও যেতে পারেন। সার্বিকভাবে, সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং তারা সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহস অর্জন করবেন।
তুলা
তুলা রাশির জাতক-জাতিকারা এই রাশির জাতক-জাতিকারা আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন। ট্রানজিটের কারণে সাফল্য থাকবে, তবে এর জন্য কঠোর পরিশ্রম এবং ধৈর্যেরও প্রয়োজন হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে সমস্যা হতে পারে তবে সময়ের সাথে সাথে পরিস্থিতি আরও ভাল হবে। বিদেশ ভ্রমণের সম্ভাবনা থাকবে। একই সঙ্গে অর্থনৈতিক অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হবে। যারা পড়াশোনা বা ব্যবসার জন্য দেশের বাইরে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন তারা সুসংবাদ পেতে পারেন।
বৃশ্চিক
বৃশ্চিক রাশিচক্র রাশি বৃশ্চিক রাশিচক্রকেও এই ট্রানজিটের সুবিধা পেতে দেখা যাবে। এই রাশির লোকেরা তাদের ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার ভাল সুযোগ পাবেন। কেউ কেউ অফিসে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। এই সময়ে প্রচার পাওয়ার ইঙ্গিতও রয়েছে। আয়ের আরও উৎস দেখতে পাবেন। আপনি যে কোনও পুরানো বিনিয়োগ থেকে সুবিধা পাবেন। ব্যয় বাড়তে পারে, তবে সঠিক সিদ্ধান্তের সাথে অর্থ পরিকল্পনার ভারসাম্য বজায় রাখা যায়। যদি আপনাকে কোনও নতুন কাজ শুরু করতে হয় তবে সাফল্য অর্জন করা যেতে পারে কারণ সবকিছু অনুকূলে থাকবে।
মীন
মীন রাশির লোকদেরও উপকার করবে। স্থগিত কাজ গতি পেতে দেখা যাবে। এই রাশির লোকেরা যদি কোনও কিছুর পরিকল্পনায় ব্যর্থ হন তবে তারা ধীরে ধীরে উন্নতি দেখতে পারেন। একটি সম্পত্তি বা গাড়ি কেনার জন্য এটি একটি ভাল সময়। আয়ের উৎস বাড়তে দেখা যাবে। এই সময়ে আপনাকে কেবল অপ্রয়োজনীয় ব্যয় রোধ করতে হবে। আপনি যদি অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে সাবধানতার সাথে সিদ্ধান্ত নেন তবে এটি উপকারী হবে। সামগ্রিকভাবে, মীন রাশির লোকেরা এই ট্রানজিট থেকে বৃদ্ধি দেখতে পাবে।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। Disclaimer- আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার।