Lucky Zodiac Signs: ৬ মাস ধরে কৃপা করবেন রাহু! সিংহ সহ বহু রাশির কপাল খুলতে চলেছে
Rahu Gochar: এর পরে, রাহু শনির রাশি মকর রাশিতে ট্রানজিট করতে চলেছেন। রাহু একটি অধরা গ্রহ, যা সর্বদা বিপরীতে চলে যায়। শনির রাশিতে অধরা গ্রহ রাহুর ট্রানজিট কিছু রাশির লোকদের জন্য লাভজনক প্রমাণিত হতে পারে।
Rahu Rashifal Astrology 2026 : রাহুর গতিবিধি সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হয়। যখন রাহুর অবস্থান ভাল হয়, তখন জীবনে সম্পদ, সমৃদ্ধি এবং সাফল্য থাকে। রাহু একটি অধরা গ্রহ, যা সর্বদা বিপরীতে চলে যায়। হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, রাহু গ্রহ কুম্ভ রাশিতে প্রায় ৬ মাস থাকবে। এর পরে, রাহু শনির রাশি মকর রাশিতে ট্রানজিট করতে চলেছেন। অধরা গ্রহ রাহুর ট্রানজিট কিছু রাশির লোকদের জন্য লাভজনক প্রমাণিত হতে পারে।
আসুন জেনে নেওয়া যাক কুম্ভ রাশিতে রাহুর ট্রানজিট বহু রাশির ভাগ্যে সুখের সময় আনবে।
সিংহ রাশির লোকদের জন্য কুম্ভ রাশিতে অধরা গ্রহ রাহু কীভাবে যাবে?
শনির কুম্ভ রাশিতে অধরা গ্রহ রাহুর ট্রানজিট সিংহ রাশির লোকদের জন্য শুভ প্রমাণিত হতে পারে। আপনি সবকিছুতেই সাফল্য পাবেন। পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে আপনার সম্পর্ক দৃঢ় হবে। বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ক্যারিয়ার সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়াই ভালো হবে। আপনি আপনার স্ত্রীর সমর্থনও পাবেন। আপনার স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ রাখুন পাশাপাশি কথা বলার উপর সংযম রাখা ভাল হবে।
কুম্ভ রাশিতে রাহু ট্রানজিট তুলা রাশির স্থানীয়দের জন্য কীভাবে হবে?
তুলা রাশির লোকদের জন্য, শনির কুম্ভ রাশিতে অধরা গ্রহ রাহুর ট্রানজিট শুভ প্রমাণিত হতে পারে। আর্থিক পরিস্থিতিও স্থিতিশীল হতে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে, আপনি শক্তিশালী হবেন এবং চাপের ঝুঁকি কম থাকবে। ব্যবসায়ীদের জন্য সময়টি খুব শুভ হতে চলেছে। ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারে শান্তির পরিবেশ থাকবে। নতুন কাজের অফারও পেতে পারেন।
বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য কুম্ভ রাশিতে রাহু ট্রানজিট কেমন হবে?
শনির কুম্ভ রাশিতে অধরা গ্রহ রাহুর ট্রানজিট বৃশ্চিক রাশির লোকদের জন্য শুভ প্রমাণিত হতে পারে। আটকে থাকা টাকা ফেরত দেওয়া যাবে। জীবনে যেসব সমস্যা চলছে তা কমতে শুরু করবে। এই সময়ে, নেটিভরা চাকরিতে সাফল্যের পাশাপাশি বন্ধুদের সমর্থন পেতে পারেন। একই সঙ্গে দাম্পত্য জীবনে সুখ, শান্তি ও ভালোবাসার সম্ভাবনাও রয়েছে। ভাগ্য খুব সহায়ক হবে।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More